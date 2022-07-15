年发育性运动障碍药物市场主要制造商概况按行业规模、份额、趋势和 2028 年预测

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为了获得有效的业务前景，综合市场报告根据各个行业的生产力涵盖了北美、拉丁美洲、亚太地区、欧洲和印度等全球不同地区。该报告对 2021 – 2028 年的市场规模、现状和预测进行了行业分析。该市场研究揭示了市场吸引力，其中所有细分市场都根据复合增长率、规模和总体吸引力进行排列。此外，报告有助于弄清楚品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为，最终导致完善的业务战略。

全球发育性运动障碍药物市场正在逐渐上升，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率很高。研发费用的增加和对新疗法的高需求是推动市场增长的一些因素。

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主要市场参与者：

目前在全球开发性运动障碍药物市场上工作的主要竞争对手很少是 Eli Lily & Company、Novartis AG、Mylan NV、Tris Pharma, Inc、Johnson & Johnson Services, Inc、Bristol-Myers Squibb Company、Seaside Therapeutics、Coronis Neurosciences Ltd、 Newron Pharmaceuticals SPA、F. Hoffmann-La Roche Ltd 等。

全球发育性运动障碍药物市场按原因（注意力缺陷多动障碍、阅读障碍、自闭症谱系障碍等）、治疗类型（药物、职业治疗、认知行为治疗等）、药物（兴奋剂、抗抑郁药等）、最终用户（医院、家庭护理机构、专科诊所、健康中心和水疗中心等）、分销渠道（零售药店、药店、在线药店等）、地理（北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲) – 到 2026 年的行业趋势和预测

竞争分析：

全球发展性运动障碍药物市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球发育性运动障碍药物市场的市场份额。

市场定义：全球发育性运动障碍药物市场

发育性运动障碍或简称为运动障碍是中枢神经系统疾病，其特征是儿童和成人的精细和粗大运动协调受损。它被认为是由从大脑传递到身体的神经信息中断引起的。它与感知、语言和思维问题有关。它被称为“笨拙儿童综合症”。有运动障碍的人可能在阅读、写作方面有困难，注意力不集中，听力能力较差。

根据美国卫生与公众服务部公布的统计数据，据估计，美国约有 7000 万患者患有慢性睡眠障碍。睡眠不足与许多并发症有关，包括精神疾病、生活质量差、工作效率下降等。全球范围内不断增加的睡眠障碍病例和不健康生活方式的采用是市场增长的关键因素。

市场驱动力

运动障碍家族史正在推动市场增长 作为市场增长的驱动力

对特定治疗的高需求正在加速市场增长可能有助于定位运动障碍治疗市场

对研究人员开发新型干预措施的高额财政支持正在促进市场增长

用于治疗与运动障碍相关的并发症的药物的出现正在推动市场增长

市场限制

非药物疗法对药物疗法的偏好阻碍了市场增长

引入替代疗法来对抗运动障碍正在抑制市场增长

由于运动障碍患病率低，药物治疗选择的有限性限制了市场增长

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细分：全球发育性运动障碍药物市场

按原因

注意缺陷多动障碍

阅读障碍

自闭症谱系障碍

其他

按治疗类型

药物

职业治疗

认知行为疗法

其他

按药物

兴奋剂 苯丙胺 哌醋甲酯

抗抑郁药

其他

按最终用户

医院

家庭护理设置

专科诊所

儿科医生

其他

按分销渠道

零售药店

药店

网上药店

其他

按地理

北美

南美洲

欧洲

亚太

中东和非洲

市场的主要发展：

2018 年 1 月，F. Hoffmann-La Roche Ltd 获得了 FDA 对 Balovaptan 治疗自闭症谱系障碍 (ASD) 的突破性治疗指定。Balovaptan，加压素（V1a）受体拮抗剂有可能成为第一个改善神经系统疾病核心社会互动和交流症状的药物疗法。

2016 年 12 月，Mylan NV 推出了盐酸哌醋甲酯，一种缓释片剂，是 Concerta 的仿制药版本，用于治疗注意力缺陷多动障碍 (ADHD)。盐酸哌甲酯的推出将显着帮助患有神经运动感觉障碍的患者。

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球发育性运动障碍药物市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

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