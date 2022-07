2022 年芳香疗法市场主要制造商分析和到 2029 年的预测

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案,并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外,它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测,即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外,该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

准备本业务报告时使用的关键数据和信息来自一致的来源,包括期刊、网站、研究论文、案例研究和杂志。该市场研究报告包含历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。本市场报告中涉及的研究有助于估计几个重要方面,包括但不限于对新兴市场的投资、新产品的成功和市场份额的扩大。市场报告是行业发展的支柱。

全球芳香疗法市场预计将从 2018 年的初始估计价值 50.9 亿美元上升到 2026 年的估计价值 95.7 亿美元,在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 8.2%。这种市场价值的上升可以归因于芳香疗法的日益普及。

免费下载独家样本报告(350 页 PDF 及所有相关图表)@ :https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-aromatherapy-market&pm

竞争分析:全球芳香疗法市场

全球芳香疗法市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的芳香疗法市场份额。

市场定义:全球芳香疗法市场

芳香疗法使用芳香油和其他芳香化合物来改善心理或身体健康。它越来越多地用于家庭放松和睡眠、情绪增强、感冒和流感缓解以及疼痛缓解。

在美国,芳疗师没有认证。然而,有超过 2,000 名临床芳香疗法师为各种疾病开具芳香疗法,包括痤疮、真菌、哮喘、过敏和便秘。

市场驱动力

精油采用的增长趋势,充当市场驱动力。

增加家用精油的销售,成为市场驱动力。

市场限制

与芳香疗法相关的副作用,这种影响成为市场的制约因素。

严格的监管环境,这种效应成为市场制约因素。

主要市场竞争对手:全球芳香疗法市场

目前在芳香疗法市场上工作的主要竞争对手中很少有 Young Living Essential Oils、doTERRA、MOUNTAIN ROSE HERBS、Edens Garden、Frontier Co-op、Rocky Mountain Oils, LLC、PLANT THERAPY ESSENTIAL OILS(美国)、Starwest Botanicals(美国) , Hopewell Essential Oils, North American Herb and Spice (USA), Nu Skin (US), Air Aroma (USA), Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Japan), ZIJA INTERNATIONAL。ALL (美国), G. Baldwin & Co. (英国), Ouwave Aroma Tech (shenzhen) CO. Ltd (中国), Ryohin Keikaku Co., Ltd (日本), Infocom Network Limited (印度), ecoplanet (印度), artnaturals(美国)等。

购买此报告(可供全球整个组织使用 + 可下载和可打印的 PDF + 30 + 国家/地区)@ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-aromatherapy-market&pm

细分:全球芳香疗法市场

按产品类型

消耗品 草本 伍迪 辛辣的 花的 柑橘 朴实的 樟脑

设备 超声波扩散器 雾化扩散器 蒸发扩散器 热扩散器



按交货方式

局部应用

直接吸入

空中扩散

按应用

松弛

失眠

疼痛管理

疤痕管理

皮肤和头发护理

感冒咳嗽

按分销渠道

故障诊断码

零售

电子商务

B2B

按最终用户

家用

水疗和健康中心

医院和诊所

瑜伽和冥想中心

市场的主要发展:

2018年4月,Plant Therapy Essential Oils宣布推出独家限量版母亲节套装,亲爱的妈妈套装。该套装包括满足母亲放松和放松需求的各种产品。

2017 年 5 月,Young Living Essential Oils 对健康公司 Life Matters LLC 进行了非现金收购。两家公司都立足于直销行业,有着共同的目标、文化和使命。

如需更多见解,请获取免费的详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-aromatherapy-market&pm

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球芳香疗法市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制:

本报告中以上提供的所有细分均代表国家级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内,可能不会产生或产生极少的额外成本(取决于定制)

感谢您阅读本文,您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

关于数据桥市场研究:

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势!

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会,并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。

接触:

数据桥市场研究

美国:+1 888 387 2818

英国:+44 208 089 1725

香港:+852 8192 7475

电子邮件@ Corporatesales@databridgemarketresearch.com