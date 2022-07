2022 年个性化癌症疫苗市场关键制造商分析和到 2029 年的预测

这份市场研究报告为许多关键的业务问题和挑战提供了答案,并被证明是一种首选解决方案。该报告最重要的目标很少包括研究和预测全球市场的市场规模。此外,它还按类型、应用、最终用途和地区等各个细分市场定义、解释和预测市场。该报告还研究和比较了主要地区之间的市场状况和预测,即美国、欧洲、中国、日本、印度、东南亚和世界其他地区。此外,该报告通过 SWOT 分析、领先企业的价值和全球市场份额分析了市场关键参与者。

市场分析:全球个性化癌症疫苗市场

全球个性化癌症疫苗将在 2019-2026 年的预测期内以可观的复合年增长率增长 癌症患病率的增长和对预防癌症相关疾病的新疗法的需求加速是市场利润增长的关键因素。

主要市场参与者:

目前在个性化癌症疫苗市场上工作的主要竞争对手中很少有 Neon Therapeutics、Moderna, Inc.、Merck & Co., Inc.、Gritstone Oncology、Personalis Inc.、Genocea Biosciences, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、 CureVac AG、Celldex Therapeutics、BioNTech SE、Advaxis, Inc 等。

市场的主要发展:

2019 年 3 月, Neon Therapeutics, Inc. 研究 NEO-PV-01,这是一种与 nivolumab 结合的新型个性化癌症疫苗细胞,可靶向新抗原并杀死其癌细胞。

2016 年 9 月,BioNTech AG 和 Genentech, Inc. 开展研究合作,开发基于信使 RNA (mRNA) 的个体化癌症疫苗,用于治疗广泛的癌症。根据交易,BioNTech AG 收到 3.1 亿美元的预付款,并有资格获得里程碑付款。

2016 年 6 月,Moderna, Inc 和默克公司 (Merck & Co., Inc.) 开展研究合作,开发基于 mRNA 的个性化癌症疫苗,联合 keytruda (pembrolizumab) 治疗多种类型的肿瘤。根据交易,Moderna, Inc. 将从默克公司获得 2 亿美元作为预付款。

竞争分析:

全球个性化癌症疫苗市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美以及中东和非洲的个性化癌症疫苗市场的市场份额。

市场定义:全球个性化癌症疫苗市场

个性化癌症疫苗是一种免疫疗法,可增强免疫系统以对抗癌细胞。这些类型的疫苗经过量身定制,以匹配接受癌症相关手术后患者的特定肿瘤细胞。这种疫苗可以预防癌症,破坏癌细胞并抑制肿瘤细胞的生长。

根据美国癌症协会发表的文章,确定2018年美国癌症总发病率分别为1、735,350和609,640名患者死于癌症。癌症发病率的增长和对预防癌症相关疾病的新疗法的需求加速是市场利润增长的关键因素。

市场驱动力

全球癌症病例增加

个性化癌症疫苗生产的需求不断增长

政府对癌症相关预防的倡议和援助

临床开发中新疗法的强大管道

加强企业之间的战略合作

市场限制

治疗费用高

生产个性化癌症疫苗的科学和主要技术挑战

一些发展中国家对个体化癌症疫苗的认识不足

细分:全球个性化癌症疫苗市场

按癌症类型

肺癌

乳腺癌

大肠癌

白血病

前列腺癌

宫颈癌

胶质母细胞瘤

其他

按作用机制类型

肿瘤相关抗原 (TAA)

肿瘤特异性抗原 (TSA)

癌症药物基因组学中的体细胞突变

基因组多态性的药物基因组学

按生物制造商类型

药物基因组生物标志物

预后和预测性生物标志物

免疫检查点生物标志物

其他

按管理途径

注射剂

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球个性化癌症疫苗市场前景的当前和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

