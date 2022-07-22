到 2029 年，生物标志物技术市场规模将达到 934.8704 亿美元，复合年增长率为 14.25%

生物标志物 是指作为正常生物或病理过程中的一个因素或对治疗干预的反应进行测量和评估的生物学特征。生物标志物广泛用于各种疾病的诊断，如传染病、癌症和自身免疫性疾病等。

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基因表达模式被广泛用于识别各种疾病。生物标志物用于诊断各种疾病，例如传染病、癌症、自身免疫性疾病等。各种疾病的日益流行增加了对生物标志物技术的需求。众所周知，生物标志物具有早期诊断疾病的能力。2021 年全球生物标志物技术市场价值 322.034 亿美元，预计到 2029 年将达到 934.8704 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 14.25%。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、

在生物标志物技术市场运营的一些主要参与者包括 Enzo Biochem Inc.（美国）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）、Merck KGaA（德国）、PerkinElmer Inc.（美国）、QIAGEN（德国）、安捷伦Technologies, Inc.（美国）、Bruker（美国）、Epigenomics AG（德国）、MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC（美国）、EKF Diagnostics Holdings plc（英国）、通用电气公司（美国）、Nexus-Dx（美国）、 LifeSign LLC（美国）、F. Hoffmann-La Roche Ltd（瑞士）等。

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全球生物标志物技术市场范围 和市场规模

生物标志物技术市场根据产品、分析技术、测试类型、研究领域和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

消耗品

仪器

服务福利

电脑软件

基于产品，生物标志物技术市场分为 消耗品 、仪器、服务和软件/IT。

仿形技术

色谱法

ESP

聚合酶链反应

质谱

免疫测定

基于分析技术，生物标志物技术市场细分为色谱、NGS、PCR、质谱和免疫测定。 免疫测定 进一步细分为 ELISA、蛋白质印迹和蛋白质微阵列。

测试类型

液体活检

实体活检

根据测试类型，生物标志物技术市场分为液体活检和固体活检。液体活检进一步细分为 ddPCR、NGS、质谱、DHPLC 和其他技术。

搜索区域

基因组学

蛋白质组学

代谢组学

其他研究领域

根据研究领域，生物标志物技术市场细分为基因组学、蛋白质组学、代谢组学和其他研究领域。代谢组学进一步细分为代谢通量、脂质组学等。

要求

生物标志物的鉴定

验证研究和开发

基于生物标志物的常规测试

根据应用，生物标志物技术市场细分为生物标志物识别、验证和开发研究、基于生物标志物的常规测试。

生物标志物技术市场的区域概述/分析

分析了生物标志物技术市场，并按国家、产品、分析技术、测试类型、研究领域和应用提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

生物标志物技术市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于老年人口的增加以及该地区公共和私人组织的支持，北美在生物标志物技术市场上占据主导地位。由于对该地区早期癌症检测的认识提高，以实现更好的治疗，预计亚太地区 (APAC) 将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

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