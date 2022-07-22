北美麻醉和呼吸设备市场预计到 2029 年将达到 7.75% 的复合年增长率

麻醉和 呼吸设备市场报告 提供有关最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响的详细信息，分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、利基和应用优势、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关麻醉和呼吸设备市场数据桥市场研究的更多信息，请联系我们获取分析师简介，

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麻醉和呼吸设备市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场预计在预测期内以 7.75% 的复合年增长率增长。上述预测。麻醉和呼吸机是指在外科手术过程中基本上提供持续供应医用气体的设备，例如用于疼痛、血压 、心率、呼吸控制、血流和呼吸系统的氧气和一氧化二氮。 它们专注于治疗、评估、诊断、随访、管理和护理患有急性和慢性呼吸系统疾病的患者。

Baxter, BD, B. Braun Melsungen AG, Pfizer Inc., Ambu A/S., Cardinal Health, Smith+Nephew, Shenzhen Mindray Bio – Medical Electronics Co., Ltd., PerkinElmer Inc., Medline Industries, Inc., Masimo., KCWW, GENERAL ELECTRIC, Koninklijke Philips NV, SCHILLER, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NIHON KOHDEN CORPORATION, Medtronic et Westmed, Inc. , 其中其他。

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老年人口增多， 呼吸道疾病发病率上升 是麻醉和呼吸设备市场增长的主要因素。此外，该地区老年人口数量的增加、呼吸系统疾病发病率的增加以及麻醉控制技术的进步也在促进市场的整体增长。然而，呼吸设备对早产儿造成的伤害以及设备成本较高预计将阻碍市场增长。麻醉监测的技术进步有望为市场创造有利可图的机会。另一方面，缺乏意识可能对市场增长构成挑战。

北美麻醉和呼吸设备市场的范围和规模

麻醉和呼吸设备市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，以帮助做出战略决策以识别领先的市场应用。

根据产品类型，市场分为麻醉设备和呼吸设备。麻醉设备市场进一步细分为麻醉输送机、麻醉一次性用品和配件、麻醉监护仪、麻醉信息管理系统 (AIMS)。随后，麻醉一次性用品和配件分为麻醉回路、麻醉面罩、复苏器、喉镜、软插管内窥镜、声门上气道、通气回路、HME、区域和疼痛麻醉、其他和麻醉监视器。它们分为基础麻醉、高级麻醉监视器。麻醉监护仪、综合麻醉工作站。 氧 随后，治疗设备分为气道正压 (PAP) 设备，气道正压 (PAP) 设备分为持续气道正压 (CPAP) 设备、自动气道正压 (APAP)、双水平气道正压 (BPAP) . 口罩又分为鼻罩、面罩、鼻枕罩和口罩。呼吸机进一步分为成人呼吸机、婴儿/新生儿呼吸机。制氧机又分为固定式制氧机，固定式制氧机又分为便携式制氧机。吸入器进一步分为干粉吸入器、定量吸入器和软雾吸入器。可重复使用的复苏器进一步分为成人复苏器、婴儿/新生儿复苏器。监测设备部分根据脉搏血氧仪下的产品类型进一步分类 脉搏血氧仪 进一步分为儿科脉搏血氧仪、腕式脉搏血氧仪、手持式脉搏血氧仪、指尖脉搏血氧仪、台式或床边脉搏血氧仪。诊断设备部分根据产品类型分为肺活量计、多导睡眠图 (PSG) 设备，然后将多导睡眠图 (PSG) 设备分类为峰值流量计。耗材和配件部分按产品类型进一步分为一次性复苏器、气管造口管、鼻插管、一次性口罩等。

根据最终用户，麻醉和呼吸设备市场分为医院、诊所、家庭护理中心和门诊服务中心。

麻醉和呼吸设备市场的国家级分析

如上所述，分析了麻醉和呼吸设备市场，并按产品和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。

麻醉和呼吸设备市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和北美的墨西哥。

麻醉和呼吸设备市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。还，

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