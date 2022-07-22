到 2029 年底，我给他留下了 3.7081 亿美元的 santé dépassera 活动管理收入

医疗保健资产管理 涉及对机械、设备和实物资产进行高效且具有成本效益的管理和维护。这些通常包括泵、管道、压缩机、轮椅、制冷、发电机、冷凝器、移动床、HVAC 和其他医院系统。节省时间和金钱，提高资产利用率，更快地定位设备，保持正确的库存，并促进员工沟通。

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医疗资产管理市场预计在预测期内将快速增长。资产管理是一种计划、获取、维护、运营和处置医疗机构的机器、设备和实物资产的系统化且具有成本效益的方法。推动医疗保健组织使用医疗保健资产管理的主要考虑因素包括跟踪医疗设备的好处、高运营成本、节省时间、改善对患者的护理、提高员工生产力、显着节省成本和延长维护时间。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年医疗保健资产管理市场价值 171.0 亿美元，预计到 2029 年将达到 3708.1 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 46.9%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

在医疗资产管理市场运营的一些主要参与者包括 Airista Flow, Inc.（美国）、CenTrak Inc.（美国）、Novanta Inc.（美国）、Sonitor Technologies（挪威）、STANLEY Healthcare（美国）、VERSUS TECHNOLOGIES （美国）、Zebra Technologies Corporation（美国）、General Electric Company（美国）、IBM（美国）、Siemens Healthcare GmbH（德国）、Aeroscout Industrial（美国）、Awarepoint Corporation（美国）、Radianse（美国）、Midmark Corporation（美国）、McKesson Corporation（美国）、Cerner Corporation（美国）、Motorola Solutions, Inc.（美国）和 Infor, Inc.（美国）等。

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全球医疗资产管理市场范围

医疗资产管理市场根据产品和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

射频识别设备 (RFID)

实时定位系统 (RTLS)

超声波和红外线标签

基于该产品，医疗资产管理市场分为射频识别设备 (RFID)、实时定位系统 (RTLS)、超声波和红外标签。射频识别设备 (RFID) 细分为硬件、软件和服务。该材料进一步细分为无源标签和有源标签。有源标签进一步细分为阅读器/询问器、天线和附件。实时定位系统 (RTLS) 细分为硬件、软件和服务。硬件进一步细分为信标/徽章和阅读器/询问器。

要求

医院资产管理

医药资产管理

根据应用，医疗资产管理市场分为医院资产管理和医药资产管理。医院资产管理细分为设备跟踪与管理、患者管理、温湿度监测、人员管理、感染控制与手卫生合规。医药资产管理进一步细分为防伪药品和供应链管理。

医疗资产管理市场的区域分析/总结

分析了医疗资产管理市场，并按上述国家、产品和应用提供了市场规模洞察力和趋势。医疗资产管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲（MEA）在中东和非洲（MEA）的框架内，巴西，

北美在市场份额和市场收入方面主导着医疗资产管理市场，并将在预测期内继续蓬勃发展。这是由于该地区有用于临床和实验室研究的优质基础设施。此外，临床诊断实验室越来越多地采用低成本医疗系统将推动该地区市场的增长率。由于发展中国家的技术扩张和该地区中年人口数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。

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