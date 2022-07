到 2026 年的药物和人胰岛素输送设备市场份额、供应、分析、规模、增长、需求、发展、技术和预测

到 2026 年,人类胰岛素输送药物和设备的全球市场 将从 2018 年的初始估计值 337.8 亿美元增长到估计值 613.8 亿美元,在 2019-2026 年预测期间的复合年增长率为 7.75%。 市场价值的增长可归因于全球糖尿病和糖尿病患者发病率的增加。 糖尿病的较高发病率可能与较大比例的人口不健康的生活方式和饮食有关。

细分:药物和人胰岛素输送设备的全球市场

按产品 人胰岛素 (HI) 药物 人胰岛素 (HI) 输送装置

用于药物 胰岛素类似物和生物仿制药 长效生物类似药 速效生物类似药 预混生物类似药 人胰岛素的生物物质 短效生物制剂 中效生物制剂 预混生物制品

通过传送装置 注射器 羽毛 一次性笔 可重复使用的笔 笔针 标准笔针 安全笔针

每个应用程序 1型糖尿病 2型糖尿病

按地理 北美 我们 加拿大 墨西哥 南美洲 巴西 阿根廷 南美洲其他地区 欧洲 德国 法国 英国 意大利 西班牙 俄罗斯 火鸡 比利时 荷兰 瑞士人 欧洲其他地区 亚太地区 日本 瓷 韩国 印度 澳大利亚 新加坡 泰国 马来西亚 印度尼西亚 菲律宾 亚太其他地区 中东和非洲 南非 埃及 沙特阿拉伯 阿拉伯联合酋长国 以色列 中东和非洲其他地区



竞争分析:全球人胰岛素输送设备和药物市场

全球人胰岛素输送设备和药物市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等来增加他们在这个市场的影响力。 该报告包括世界、欧洲、北美、亚太地区、南美以及中东和非洲的人胰岛素输送设备和药物市场的市场份额。

主要市场竞争对手:全球人胰岛素输送设备和药物市场

目前在人胰岛素药物和输送设备市场运营的一些主要竞争对手包括 Novo Nordisk A/S、礼来公司、赛诺菲、B. Braun Melsungen AG、BD、Biocon、Albireo Pharma Inc.、Juphar、WOCKHARDT、CeQur SA, Ypsomed, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Johnson & Johnson Services Inc., Novartis AG, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Bayer AG, and Merck & Co. Inc.

