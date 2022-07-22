按趋势、需求、产品、技术、业务、份额、范围划分的生物外科市场分析 2029 年市场概述和预测

生物外科产品 用于在各种手术中恢复较弱和受伤的组织和骨骼。在外科治疗、伤口和组织管理以及再生愈合方面，生物外科迎来了一个新时代。通过生物制剂和合成材料的适当平衡 ，它甚至开辟了再生修复的新潜力。

医院部门拥有最大的市场份额。医院数量的不断增加，以及经济和基础设施的增长，可能与这一细分市场的相当大比例有关，尤其是在新兴市场。Data Bridge Market Research 分析，2021 年物理治疗市场为 122 亿美元，预计到 2029 年将达到 197.4 亿美元，预计全年复合年增长率为 6.2%，预测期为 2022 年至 2029 年。

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全球生物外科市场范围 和市场规模

生物外科市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

骨移植替代品

软组织附件

止血 剂

手术粘合剂和密封剂

粘附屏障

主食线增强剂

根据产品，生物外科市场分为骨移植替代品、软组织基台、止血剂、外科粘合剂和密封剂、粘附屏障和钉线增强剂。骨移植替代物进一步细分为脱矿质骨基质、合成骨移植物、骨形态发生蛋白等。软组织配件可以进一步细分为合成网格和生物网格。止血剂进一步细分为基于凝血酶的止血剂、基于氧化再生纤维素的止血剂、组合止血剂和止血剂。外科密封剂和粘合剂也可以细分为天然/生物密封剂和粘合剂的类型，

要求

儿科

成年人

老人

根据应用，生物外科市场细分为 普通 外科、心血管外科、骨科外科、神经外科、重建外科、妇科外科、胸外科和泌尿外科。

最终用户

医院

诊所

其他

根据最终用户，生物外科市场分为医院、诊所等。

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区域 生物外科市场洞察/分析

如上所述，分析了生物外科市场，并按国家、产品、应用和最终用户提供了市场规模前景和趋势。生物外科市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于长期存在的医疗保健行业，北美主导着生物外科市场。此外，肥胖和心血管疾病发病率的上升将在预测期内进一步推动该地区生物外科市场的增长。由于医疗设施的发展和发达经济体的报销政策，预计亚太地区的生物外科市场将出现大幅增长。此外，与先进外科手术相关的意识提高预计将在未来几年推动该地区生物外科市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

竞争格局和生物外科市场 份额分析

生物外科市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与生物外科市场相关的公司方法有关。

在生物外科市场运营的一些主要参与者是

百特（美国）

BD（美国）

强生服务公司（美国）

美敦力（美国）

赛诺菲（法国）

B. Braun Melsungen AG（德国）

CryoLife, Inc.（美国）

史赛克公司（美国）

止血有限责任公司（美国）

Integra LifeSciences Corporation（美国）

辉瑞公司（美国）

CSL Limited（澳大利亚）

Exactech, Inc.（美国）

RTI Surgical Holdings, Inc.（美国）

Getinge AG（瑞典）

三阳控股株式会社。（我们）

AROA BIOSURGERY LIMITED (新西兰)

FABRIC Bio, Inc.（美国）

Regenix 面料（英国）

Osiris Therapeutics, Inc.（美国）

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