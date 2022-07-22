医学图像管理市场的 SWOT 分析，包括关键参与者、需求、发展、业务、行业和到 2028 年的预测

医疗图像管理市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述预测期内，市场预计将以 7.45% 的复合年增长率增长。诊断成像模式和图像管理解决方案的技术进步正在推动医学图像管理市场。

医学图像管理允许使用图像管理系统以电子方式生成医学图像。它有助于收集、组织和控制医疗成像数据以及医疗保健系统中的其他信息。独立于应用程序的临床档案、独立于供应商的档案以及图像归档和通信系统是图像管理系统中使用的关键技术。

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医学影像管理市场范围和市场规模

医学图像管理市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，以帮助做出战略决策以识别领先的市场应用。

在 产品 的基础上 ，医学图像管理市场分为图像归档和通信系统、独立于供应商的归档、独立于应用程序的临床归档和企业查看器/通用查看器。

医学图像管理市场也根据 医院 和诊断成像中心等的最终用户进行细分。

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医学影像管理市场的国家层面分析

分析了医学图像管理市场，并按上面列出的国家、产品和最终用户提供了市场规模信息和趋势。医学图像管理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区（ APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区在南美洲之下。

由于慢性病患病率的增加、医疗保健组织越来越多地采用健康信息学以及在该地区执行的医学成像程序数量不断增加，北美正在主导医学成像管理市场。由于中风和心血管疾病患者人数的增加、超声研究的增加以及先进治疗设施的可用性增加等，欧洲是医学影像管理市场增长的第二大地区。

医学影像管理的竞争格局及市场份额分析

医学图像管理市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概述、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用领域。. 上面提供的数据点仅针对医学图像管理市场中的公司。

医疗图像管理市场报告中涵盖的主要参与者是 Agfa-Gevaert Group、BridgeHead Software Ltd.、Carestream Health、Distributed Medical AB、FUJIFILM Holdings Corporation、通用电气公司、Hitachi Vantara、INFINITT Healthcare Co. Ltd.、Koninklijke Philips NV。, Mach7 Technologies Ltd., McKesson Corporation, IBM Watson Health, Novarad, Sectra AB, Siemens Healthcare GmbH, Center for Diagnostic Imaging, Hologic Inc., Esaote SpA, Canon Medical Systems Corporation 和 Shimadzu Corporation。在其他国家和全球行为体中。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

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