2022-2029 年医用大麻市场机会分析、供应商格局、增长、收入和预测

Data Bridge Market Research 添加了关于全球医用大麻市场的最新研究报告，涵盖了对区域和国家层面规模、份额、趋势、增长、成本结构和 2028 年预测的预测和分析。全面的医用大麻市场报告强调了主要和次要驱动因素、市场份额、可能的销量、领先细分市场和地理分析。其他关键市场参数包括与关键成功因素 (CSF) 相关的行业前景、主要涵盖驱动因素和限制因素的行业动态、市场细分和价值链分析、关键机会、应用和技术前景、区域或地理洞察力、国家/地区水平分析、关键公司概况、竞争格局、公司市场份额分析。

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医用大麻市场的主要参与者是：

Tilray、Elixinol Global Limited、Medical Marijuana, Inc.、Extractas、Peace Naturals Project Inc.、BOL Pharma、PharmaHemp、Kiehl’s（欧莱雅的子公司）、Vermont Hemp Health、Discover Health LLC、ENDOCA、Pacific roots、CANO​​PY GROWTH CORPORATION、Aurora Cannabis、GW Pharmaceuticals plc.、Harmony、Pure Ratios、MARY’s Nutritions、Bioactive Solutions, Inc.、Upstate Elevator Supply Co.、FOLIUM BIOSCIENCES、EcoGen Biosciences、Althea Company Pty Ltd（Althea Group Holdings Limited 的子公司）、 Apothecanna, Zenabis Global Ltd, Cresco Labs, IDT Australia, MEDIFARM, Greenwich Biosciences, Inc., MediPharm Labs Inc., THC Global Group Limited, Seed Cellar, CANNABIS SEEDS USA, Seeds For Me, HUMBOLDT SEED COMPANY, Crop King Seeds, BARNEY’S农场和 Aphria Inc

医用大麻市场细分：

副产品（油、医用大麻干、医用大麻胶囊、Vape Pen、整朵花、面霜和保湿霜、地面花、贴片、面膜和精华素、洁面乳、其他）、来源（天然、合成）、物种（苜蓿、杂交种、 Cannabis Indica)、衍生物（大麻二酚 (CBD)、四氢大麻酚 (THC)/Delta-8-四氢大麻酚、大麻二酚 (CBG)、大麻酚等）

按应用程序（疼痛管理、焦虑、肌肉痉挛、恶心、食欲不振、癌症、关节炎、阿尔茨海默病、癫痫、抑郁症和睡眠障碍、多发性硬化症、自闭症、心理健康状况、提升情绪等）

按给药途径（口服溶液和胶囊、吸烟、外用、蒸发器、其他）

按最终用户（家庭护理机构、医院和康复中心、制药行业、研发中心、其他）、分销渠道（B2C、B2B）

COVID-19 情景分析：

医用大麻市场受到 COVID-19 爆发的重大影响。 世界各地的新项目停滞不前，这反过来又导致市场需求下降。

这种 COVID-19 锁定将帮助公司考虑更先进的市场以提高效率。

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报告回答以下问题：

哪些地区将继续保持利润最高的区域市场，增长率在 2028 年？ 哪些因素会导致对医用大麻的需求发生变化？ 变化趋势对市场增长有何影响？ 影响医用大麻市场增长的市场规模和主要市场趋势将是什么？ 推动医用大麻市场的关键因素是什么？ 根据预测医用大麻市场的增长情况，对八年的预测进行评估是什么？ 医用大麻市场面临哪些风险和挑战？ 市场参与者如何才能抓住发达地区医用大麻市场的低端机会？ 哪些公司在引领医用大麻市场？ 全球医用大麻市场供应商面临哪些市场机遇和威胁？ 医用大麻市场的利益相关者提升其在这一领域的地位的制胜策略是什么？

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医用大麻市场国家层面分析

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南）

南美洲（巴西等）

中东和非洲（埃及和海湾合作委员会国家）

关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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