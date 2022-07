微生物组测序市场动态、影响因素、发展、不断增长的需求、规范和概述 2022-2028

本报告中的分析师对全球微生物组测序服务市场进行了全面研究,并考虑了驱动因素、挑战、近期趋势、机遇、进步和竞争格局等关键因素。大规模微生物组测序服务报告中涵盖的市场研究分析和见解非常考虑到企业做出更好的决策,制定有关特定产品的生产、营销、销售和促销的更好战略,从而扩大他们的成功范围。研究人员已经部署了 PESTLE 和波特五力分析等研究技术。要深入了解市场,市场研究报告是完美的解决方案。

在 2021 年至 2028 年的预测期内,微生物组测序服务市场预计将以 19.05% 的速度增长。

微生物组测序服务市场的主要参与者是:

Baseclear BV , Zymo Research, uBiome, Inc, Second Genome, Molecular Research LP (MR DNA) ,MICROBIOME THERAPEUTICS, LLC , Microbiome Insights, LOCUS BIOSCIENCES, INC, Mérieux NutriSciences, Clinical-Microbimics A/S , OpenBiome, Shanghai Ruiyi Biotechnology Co ., Ltd., Rancho Bio Sciences., Resphera Biosciences, LLC,Diversigen, Molzym GmbH & Co. KG BioSpherex LLC 和 Rancho BioSciences, TGen

微生物组测序服务市场细分:

在技​​术的基础上,微生物组测序服务市场细分为边合成边测序(SBS)、边连接边测序(SBL)、焦磷酸测序、桑格测序等技术。

根据实验室类型,微生物组测序服务市场分为干实验室和湿实验室。

根据研究类型,微生物组测序服务市场分为外包研究和内部研究。

根据应用,微生物组测序服务市场细分为鸟枪法测序、靶向基因测序、Rna测序、全基因组测序等应用。

根据最终用户,微生物组测序服务市场分为研究和学术机构、制药和生物技术公司等。

TOC 包含要点:

执行摘要

研究方法论

使用的假设和首字母缩略词

市场概况

全球微生物组测序服务市场分析和预测,按应用

全球微生物组测序服务市场分析和预测,按类型

全球微生物组测序服务市场分析和预测,按地区

拉丁美洲市场分析与预测

北美市场分析与预测

亚太市场分析与预测

中东和非洲市场分析与预测

欧洲市场分析与预测

竞争格局

微生物组测序服务市场国家级分析

北美(美国、加拿大和墨西哥)

欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等)

亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)

南美洲(巴西等)

中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

