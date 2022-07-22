 人口健康管理市场寻求2022-2029年市场趋势、机遇和突破点的新姿态

通用人口健康管理业务研究报告搜索与营销不同功能领域的营销问题相关的数据，包括消费者行为、产品、销售、分销渠道、定价、广告和物理分销。获取人口健康管理市场报告是保持正确道路的最佳方式，因为行业的数据和现实成为焦点。企业获得通过健全的研究方法产生的信息，这些信息可以更准确地了解市场格局、未来将影响行业的问题以及如何最好地定位特定品牌。所有这些见解都将导致可行的想法和更好的决策。

人口健康管理 (PHM) 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场在上述预测期内以 19.03% 的复合年增长率增长。越来越多地使用大数据分析推动了人口健康管理 (PHM) 市场。

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引领全球市场的主要参与者是：

麦克森公司

泽欧米茄公司

Verisk 分析公司

前进健康集团

健康催化剂

雅典娜健康公司

赛纳公司

决策

施乐公司

Allscripts, Inc

Fonemed

Well Centive, Inc

i2i 人口健康

针叶树健康解决方案

GE医疗

健康商业智能公司

IBM 公司

NXGN 管理有限责任公司

i2i 系统

奥图姆公司

健康健有限责任公司

人口健康管理市场细分：

按平台（基于云，本地）

按组件（软件、服务）

按最终用户（医疗保健提供者、医疗保健支付者、其他人）

市场的主要发展：

2019 年 4 月，VirtualHealth 宣布他们已收到美国国家质量保证委员会 (NCQA) 对 2019 年标准的人口健康管理 (PHM) 预验证。 它将建立虚拟健康作为该行业的关键参与者。

2018 年 3 月，谷歌在大会上宣布 Cloud Healthcare API 解锁健康数据； HIMSS18（医疗保健信息和管理系统协会）。 这将改变市场动态，因为谷歌在其他 IT 业务中处于领先地位。

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关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们为全球 40% 以上的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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