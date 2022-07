2022 年移动 C 臂设备市场全球展望、研究、趋势和预测到 2028 年

移动 C 臂设备市场研究报告通过提供精通、具体和最相关的产品和市场信息,有助于实现市场的可持续增长。这份可靠的市场报告通过考虑多个方面彻底研究了市场和行业。来自不同行业专家的意见,对于详细的市场分析至关重要,已被非常仔细地用于生成这份最好的市场研究报告。所有顶级市场参与者和品牌的公司简介都包含在移动 C 臂设备业务报告中,该报告阐明了他们的举措,如产品发布、产品增强、合资、并购及其对销售、进口、出口、收入和复合年增长率值。

移动 C 臂设备市场的顶级制造商:

GE Healthcare(GENERAL ELECTRIC 的子公司)、Hologic, Inc.、Koninklijke Philips NV、Siemens Healthineers AG、CANO​​N MEDICAL SYSTEMS CORPORATION(佳能公司的子公司)、NOVAmedtek、EcoRay、Assing SpA、BMI Biomedical International srl、Eurocolumbus srl ., ITALRAY, MS WESTFALIA GMBH, Shimadzu Corporation, DSM Imaging, GENORAY CO.,LTD., Villa Sistemi Medicali Spa., Ziehm Imaging GmbH, INTERMEDICAL Srl IMD Group, Allengers and SIMAD srl

移动 C 臂设备细分市场分析:

按类型(迷你 C 臂、全尺寸 C 臂、2D 移动 C 臂、3D、移动 C 臂)

按技术(图像增强器、平板)

按应用(骨科和创伤、外科、心血管外科、神经外科、胃肠外科、疼痛管理、普通外科、泌尿科、其他)

按最终用户(医院、诊断中心、专科诊所、其他)

按分销渠道(直接招标、零售)

目录

研究目标和假设概述 市场动态、法规和趋势分析 移动 C 臂设备市场的细分 制造商简介/分析 制造商的市场表现 制造商的地区市场表现 全球 COVID-19 对移动 C 臂设备市场表现的影响(销售点) 区域发展趋势 九、上游来源、技术与成本 渠道分析 消费者分析 2022-2029 年移动 C 臂设备市场预测 结论

按地理区域

亚太地区:中国、日本、印度和亚太其他地区

欧洲:德国、英国、法国和欧洲其他地区

北美:美国、墨西哥和加拿大

拉丁美洲:巴西和拉丁美洲其他地区

中东和非洲:海湾合作委员会国家以及中东和非洲其他地区

