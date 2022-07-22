2022 年药物发现市场报告中的人工智能 (AI) 伴随着对发展、份额和规模的广泛行业分析

药物发现业务报告中具有说服力的人工智能 (AI) 有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。该报告提供了有关不断变化的市场格局、市场中已经存在的内容、未来趋势、市场预期、竞争环境以及可以采取的超越竞争对手的战略的持久知识和信息。该市场报告包含历史数据以及全球和区域市场的未来预测和详细分析。药物发现中的人工智能 (AI) 是一份独特的市场研究报告，对国际上的产品、市场、公司、行业和许多国家进行行业分析。

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本报告中包括的主要主要参与者：

微软

英伟达公司

IBM 公司

Atomwise, Inc

深层基因组学

云制药公司

Insilico医学

BenevolentAI Ltd

知识

Cyclica公司

该研究分为以下几部分：

通过提供（软件、服务）、技术（机器学习、其他技术）、药物类型（小分子、大分子）、应用（免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病、其他应用）、最终用户（制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构）

在药物发现市场报告中考虑这些人工智能 (AI) 的年份：

历史年份：2016-2019

基准年：2021

预计年份：2027

药物发现市场中的人工智能 (AI) 预测期：2021-2028

要获得重要地区的广泛列表，请在此处索取 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market&AS

药物发现市场中的全球人工智能 (AI) 目录：

市场渗透：有关药物发现市场中人工智能 (AI) 顶级参与者产品组合的综合信息。

产品开发/创新：对市场上即将推出的技术、研发活动和产品发布的详细见解。

竞争评估：深入评估药物发现市场中人工智能 (AI) 领先企业的市场战略、地理和业务领域。

市场发展：关于新兴市场的综合信息。 本报告分析了跨地区各个细分市场的市场。

市场多元化：有关新产品、未开发地区、最新发展以及药物发现市场中人工智能 (AI) 投资的详尽信息。

市场增长：讨论了市场的增长因素，详细描述了市场的不同用户。

市场细分：按市场参与者、按地区、按类型、按应用等分类的数据和信息，可以添加定制研究。

附录：报告的最后部分包含行业专家意见的结论部分。

药物发现市场国家层面分析中的人工智能 (AI)

全球药物发现市场人工智能 (AI) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区（作为南美洲的一部分）、德国、法国、英国、荷兰，瑞士，比利时，俄罗斯，意大利，西班牙，土耳其，匈牙利，立陶宛，奥地利，爱尔兰，挪威，波兰，欧洲其他地区，中国，日本，印度，韩国，新加坡，马来西亚，澳大利亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾、越南、亚太其他地区、沙特阿拉伯、亚太地区、阿联酋、埃及、以色列、科威特、南非、中东和非洲其他地区，作为中东和非洲的一部分。

购买报告的好处：

我们的报告还以其数据准确性和精细的市场分析而闻名

本报告描绘了药物发现市场中全球人工智能 (AI) 竞争情景的全貌。

关于主要进展的广泛分析

它还提供了对未来市场和不断变化的市场情景的完整评估。

从价值和数量的角度来看，药物发现市场中人工智能 (AI) 的当前和可预测的规模。

报告和估计最近的行业发展。

参考公司在药物发现市场的人工智能 (AI) 中建立自己的地位。

感谢您阅读本文，您还可以获得南美、东欧、中东或东南亚等个别章节或地区报告版本。

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