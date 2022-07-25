医用大麻市场-全球规模、份额、趋势、收入和行业增长，到 2028 年预测的复合年增长率为 25.16%

全球医用大麻市场在过去几年中持续增长，预计在 2022-2028 年的预测期内将以良好的速度增长。探索提供了 360° 的视角和见解，突出了医用大麻行业的主要成果。医用大麻市场涵盖了极其重要的界限，包括发展模式、规模、份额、挑战、成本结构、限制、商业中心发展、机械开发、开口、主要卖家以及与顶级参与者的认真审查、增长和未来预测。这些见解有助于业务决策者制定更好的业务计划并做出明智的决策以提高盈利能力。

如果您是医用大麻市场的一部分，那么将您与竞争对手的看法进行比较；通过 Data Bridge Market Research 发布的最新研究，准确了解您在全球医用大麻市场中的业务。

获取样本报告（完整目录、表格和图表列表和图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-medical-cannabis-market

全球医用大麻市场分析和规模

在 2021 年至 2028 年的预测期内，医用大麻市场预计将以 7.03% 的速度增长，预计到 2028 年将达到 1.6042 亿美元。关于医用大麻市场的数据桥市场研究报告提供了关于医用大麻市场的分析和见解各种因素预计将在整个预测期内普遍存在，同时对市场增长产生影响。全球心血管疾病患病率的增加正在加速医用大麻市场的增长。

(本报告样本可根据要求随时提供，并附有 COVID-19 对该行业的影响。）

本报告样本包括：

• 关于医用大麻市场研究范围和方法的简要介绍。

• 领先和新兴玩家收入分析。

• 增长动力和市场趋势的主要亮点。

• 最终研究的关键快照。

• 区域分析的图解说明。

关键细分：

按产品（油、干医用大麻、医用大麻胶囊、Vape Pen、全花、面霜和保湿剂、地花、贴片、面膜和精华素、洁面乳、其他）、来源（天然、合成）

按物种（苜蓿, 杂种, Cannabis Indica), 衍生物 (Cannabidiol (CBD), Tetrahydrocannabinol (THC)/Delta-8-Tetrahydrocannabinol, Cannabigerol (CBG), Cannabinol, Others)

按给药途径 (口服溶液和胶囊, 吸烟, 外用, 汽化器,其他）

按最终用户（家庭护理机构、医院和康复中心、制药行业、研发中心、其他）、分销渠道（B2C、B2B）

按应用（疼痛管理、焦虑、肌肉痉挛、恶心、食欲不振、癌症、关节炎、阿尔茨海默病、癫痫、抑郁症和睡眠障碍、多发性硬化症、自闭症、心理健康状况、提升情绪等）

全球医用大麻研究包括 2022 年至 2028 年的数据，对行业高管、营销、销售和产品经理、分析师和在易于访问的文档中寻找市场数据的任何人。

医用大麻市场 – 公司简介

Tilray

Elixinol Global Limited

Medical Marijuana, Inc.

Extractas

Peace Naturals Project Inc

BOL Pharma

PharmaHemp

Kiehl’s（欧莱雅的子公司）

……

提供完整报告（包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-cannabis-market

该报告涵盖当前情况和增长2022 年至 2028 年期间全球医用大麻市场的前景。该研究是一项专业而深入的研究，大约 – 没有。这些表格提供了行业实际情况的统计数据，并为对该领域感兴趣的公司和个人提供了有价值的指导。

市场分析和洞察：全球医用大麻市场

大麻是一种精神活性药物，来源于大麻科大麻植物。几年来，它已被广泛用于治疗各种疾病，包括慢性疼痛、癌症、抑郁症、糖尿病、关节炎、青光眼、癫痫、偏头痛、艾滋病和阿尔茨海默氏症等。

化妆品中大麻使用的增加可以被视为医用大麻市场的推动力。大麻使用的复杂监管结构限制了医用大麻市场。研发活动增加的新产品开发可能为医用大麻市场提供机会。大麻黑市的兴起对医用大麻市场构成挑战。

全球医用大麻市场范围和市场规模

医用大麻市场根据产品、来源、品种、衍生物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，医用大麻市场分为油、医用大麻胶囊、贴片、全花、地花、电子烟笔、干医用大麻、面霜和保湿霜、面膜和血清、清洁剂等。到 2021 年，由于市场上主要参与者采用了高科技，预计石油部门将主导医用大麻市场。

根据来源，医用大麻市场分为合成和天然。由于医疗保健支出的增加，预计 2021 年合成部分将主导医用大麻市场。

根据品种，医用大麻市场分为籼大麻、苜蓿和杂交大麻。到 2021 年，由于大麻的药用增加，预计大麻籼稻部分将主导医用大麻市场。

根据衍生品，医用大麻市场分为大麻二酚（CBD）、四氢大麻酚（THC）/delta-8-四氢大麻酚、大麻酚、大麻酚（CBG）等。由于市场对医用大麻产品的需求不断增加，预计 2021 年，大麻二酚（ CBD ）部分将主导医用大麻市场。

根据应用，医用大麻市场分为阿尔茨海默病、食欲不振、癌症、癫痫、自闭症、心理健康状况、多发性硬化症、疼痛管理、恶心、肌肉痉挛、关节炎、情绪高涨、抑郁和睡眠障碍，焦虑等。由于研发活动的增加，预计 2021 年，阿尔茨海默病部分将主导医用大麻市场。

根据给药途径，医用大麻市场分为口服溶液和胶囊、吸烟、蒸发器、局部用药等。由于慢性病患病率上升，预计 2021 年口服溶液和胶囊部分将主导医用大麻市场。

根据最终用户，医用大麻市场分为制药行业、研发中心、家庭护理机构、医院和康复中心等。2021年，由于老年人口增加和慢性病流行，预计制药行业将主导医用大麻市场。

在分销渠道的基础上，医用大麻市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，由于对医疗和临床用途的大麻需求不断增加，预计 B2B 细分市场将主导医用大麻市场。

医用大麻市场报告解决了以下问题：

到 2028 年，医用大麻市场的估计规模是多少？

过去哪个细分市场在医用大麻市场中占据或很大份额？

到 2028 年，预计哪个细分市场将占据最大的市场份额？

哪些管理机构已批准使用医用大麻？

哪个地区占医用大麻市场的主要份额？

预计哪个地区将在医用大麻市场创造有利可图的机会？

浏览完整的报告详细信息 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pen-injectors-market

部分摘录自

全球医用大麻市场概述

医用大麻尺寸（销量）按类型比较（2022-2028 年） )

医用大麻规模（消费）和市场份额应用比较（2022-2028）

医用大麻规模（价值）按地区比较（2022-2028）

医用大麻销售、收入和增长率（2022-2028）

医用大麻竞争形势和趋势

玩家/供应商高性能颜料制造基地分布、销售区域、产品类型

分析竞争对手，包括医用大麻的所有重要参数

全球医用大麻制造成本分析

营销策略分析、研究结论

总之，医用大麻市场报告是访问研究数据的可靠来源，预计将成倍地加速您的业务。该报告提供了经济情景、收益、限制、趋势、市场增长率和数据等信息。SWOT 分析还与投机可及性调查和风险回报调查一起纳入报告。

我们的报告将帮助客户解决以下问题： –

对未来的不安全感：

我们的研究和洞察力帮助我们的客户预测即将到来的收入部门和增长范围。这将帮助我们的客户投资或剥离他们的资产。

了解市场观点：

对战略的市场观点有公正的理解是极其重要的。我们的洞察力提供了对市场情绪的敏锐观点。我们通过与我们跟踪的每个行业的价值链的关键意见领袖接触来保持这种侦察。

了解最可靠的投资中心：

我们的研究通过考虑其未来需求、回报和利润率来对市场投资中心进行排名。通过采购我们的市场研究，我们的客户可以专注于最知名的投资中心。

评估潜在的商业伙伴：

我们的研究和洞察力帮助我们的客户识别兼容的商业伙伴。

感谢您阅读本文；您还可以获得个别章节明智的部分或区域明智的报告版本，如北美、拉丁美洲、欧洲或东南亚或只是东亚。

热门相关报告：

全球大麻二酚 (CBD) 石油市场，按类型（以 THC 为主、以 CBD 为主、基于大麻和基于大麻）、产品类型（原始和混合）、产品类别（无味和调味）、应用（食品和饮料、个人护理/化妆品、制药和保健品以及工业应用）、分销渠道（直接和间接） – 到 2028 年的行业趋势和预测。：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-oil-market

全球合法大麻市场，按类型（休闲大麻、医用大麻）、应用（慢性疼痛、精神障碍、癌症等）、产品类型（芽、油、酊剂、其他）——行业趋势和到 2028 年的预测。：https： //www.databridgemarketresearch.com/reports/global-legal-marijuana-market

全球大麻二酚 (CBD) 油提取物市场，按来源类型（大麻、大麻）、提取物类型（全光谱提取物、大麻分离物）、提取方法（溶剂）基于、非溶剂型）、分销渠道（B2B、B2C）、最终用途（医疗、个人用途、制药、健康）——行业趋势和到 2028 年的预测：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/global- CBD油提取物市场

全球大麻二酚 (CBD) 注入食用市场 – 行业趋势和到 2028 年的预测：https

: //www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-infused-edible-market 全球大麻二酚 (CBD) 食用市场 – 行业趋势和预测2028 年：https

://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-edibles-market 欧洲 CBD 贴片市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测：https ://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-cbd-patch -market