健身器材市场份额、行业增长、规模、趋势、收入、区域细分和 2022-2029 年预测

健身设备市场预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge 市场研究分析市场在上述预测期内以 3.67% 的复合年增长率增长。

健身器材基本上是指在任何身体或健身相关活动中通常使用的设备。它们有助于增强力量或改善体质。通常,健身器材包括各种器械,例如自由重量器械、划船机、跑步机、举重机、固定自行车、椭圆机和踏步机等。

概述:

城市化进程的迅猛发展、由于不健康的生活方式导致肥胖和慢性病患病率上升以及企业健康计划和跨行业需求的增加等因素是推动健身器材市场增长的主要因素。此外,人们对肥胖增加、老年人口增加以及对微创和无创手术的需求不断增长的后果的认识不断提高,这也促进了市场的整体增长。另一方面,设备或设备的高设置或安装成本以及为节省成本而转售二手健身设备的需求预计将阻碍市场在上述预测期内的增长。

杵分析全球健身器材市场

政治(政治政策和稳定以及贸易、财政和税收

政策)

• 经济(利率、就业或失业率、原材料

成本和外汇汇率)

• 社会(不断变化的家庭人口、教育水平、文化趋势、

态度变化和生活方式的变化)

• 技术(数字或移动技术的变化、自动化、研发

)

• 法律(就业立法、消费者法、健康和安全、国际

以及贸易法规和限制)

• 环境(气候、回收程序、碳足迹、废物

处理和可持续性)

进一步,市场的商业智能报告包含细分研究,包括产品和应用类别,以及顶级地理区域的区域级分析。转向市场竞争情景,对知名组织的产品和服务提供以及他们为保持在该市场中的强势地位而采用的业务战略进行彻底审查。

本报告中提供的统计信息基于政府市场中的全球健身器材主要、次要调查和研究以及媒体发布。这包括来自全球政府知名参与者的全球健身设备专家组的数据,以提供有关政府市场中国际全球健身设备的最新信息。展望未来,考虑到与政府市场条件下的市场相关的所有重要概率,显然可以解释细分分析。

在产品的基础上,全球健身器材市场研究显示了每种类型的收入、价格、市场份额和增长率,主要分为,

按设备(心血管、力量训练、其他)

按分销渠道(直接、间接)

按最终用途(家庭护理、健身俱乐部、办公室、其他)

健身器材市场竞争的顶级玩家是

TECHNOGYM SpA

Core Health & Fitness, LLC

Seca GmbH

Brunswick Corporation

ICON Health & Fitness

Nautilus, Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Cybex International, Inc.

HAMMER FITNESS

Precor Incorporated

Schnell Trainigsgerate GmbH

Johnson Health Tech

TRUE

Impulse (Qindao) Health Technology Co. Ltd.

Amer Sports

GENERAL ELECTRIC COMPANY

HOIST Fitness Systems

Rogue Fitness

市场报告主要将帮助您了解和了解全球健身设备在市场上最令人生畏和令人不安的驱动力,并预测后果全球行业。

全球健身器材市场研究的主要亮点。

收入和销售估算——显示历史收入和销量,并使用自上而下和自下而上的方法对进一步的数据进行三角剖分,以预测完整的市场规模,并估计报告中涵盖的关键区域的预测数字以及分类和公认的类型和最终用途行业。此外,在全球健身器材行业演变和预测分析中确定了宏观经济因素和监管政策。

制造分析——报告目前针对各种产品类型和应用进行分析。全球健身器材市场提供了一章,重点介绍通过行业专家和知名公司的主要官员收集的主要信息验证的制造过程分析。

五力分析:为了更好地了解全球健身器材市场状况,进行了五力分析,包括买家的议价能力、供应商的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁、竞争的威胁。

竞争——根据公司概况、产品组合、产能、产品/服务价格、销售额和成本/利润,对全球健身器材行业的领先企业进行了研究。

需求、供应和有效性——全球健身器材报告另外提供了分销、生产、消费和进出口**(出口和进口)。** 如果适用

