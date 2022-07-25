大麻二酚 (CBD) 食品市场见证了 24.80% 的复合年增长率：行业份额、规模、增长、需求和 2029 年预测

全球大麻二酚 (CBD) 食品市场调查分析为总结和研究市场规模、市场希望和竞争环境提供了充满活力的愿景。该报告还在产品趋势、营销策略、未来产品、新地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面提供了卓越的市场视角。该研究是通过一级和二级统计来源得出的，它包括定性和定量细节。本报告提供全球范围内的市场增长率、规模和预测，包括拉丁美洲、欧洲、亚太地区、北美、中东和非洲等地理区域。

市场分析和规模

数据桥市场研究分析称，在 2022-2029 年的预测期内，全球大麻二酚 (Cbd) 食品市场将以 24.80% 的复合年增长率增长。大麻产量的增加将推动大麻二酚（CBD）食品市场的增长。

由于其非凡的治疗效果，大麻二酚 (CBD) 食品以多种方式对使用者有益。这些 CBD 糖果有多种口味和质地，可为身体提供基于大麻的化学物质或大麻，以缓解压力和抑郁。它们也被称为注入大麻的商品。

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大麻二酚 (CBD) 食品市场：竞争分析

随着消费者行为、公司、品牌和大麻二酚 (CBD) 食品的价值利益相关者的急剧变化，他们很想了解其产品和服务的影响。研究中包括的一些主要竞争对手或制造商是

ENDOCA

Isodiol International Inc

Medical Marijuana

Canopy Growth Corporation

Elixinol

FOLIUM BIOSCIENCES

NuLeaf Naturals, LLC

PharmaHemp

Happy Hemp

PLUS Products Wonders

…..

按类型进行市场分析：

按来源类型（大麻、大麻）

按应用进行市场分析：

按应用（个人护理和化妆品、制药、食品和饮料、其他）

按最终用途（医院、诊所、公共门诊手术中心等）

按分销渠道（直接和间接）

大麻二酚 (CBD) 食品市场动态

对与大麻相关的健康益处的认识不断提高，将推动大麻二酚 (CBD) 食品市场的发展。此外，医疗保健行业需求的增长和消费者健康意识的提高是对全球大麻二酚 (CBD) 食品市场产生积极影响的一些宏观经济因素。另一个重要因素是各个行业的大麻合法化将加速大麻二酚（CBD）食品市场的增长速度。可支配收入的增加和城市化进程的加快将推动大麻二酚 (CBD) 食品市场的增长率。生活方式的改变和工业化程度的提高将进一步推动大麻二酚（CBD）食品市场的增长率。

此外，越来越多的研发活动和新产品的推出将为大麻二酚（CBD）食品市场的增长带来有利机遇。此外，对 CBD 和大麻的抗氧化和抗衰老特性的认识不断提高，以及 CBD 食品作为膳食补充剂的使用增加，将成为上述预测期内进一步为市场增长创造新机会的主要驱动力。

然而，与 CBD 产品相关的高成本将阻碍市场增长率。此外，COVID-19 对生产和供应链的负面影响将阻碍大麻二酚 (CBD) 食品市场的整体增长。此外，严格的政府法规和较低的意识将在整个预测期内进一步挑战大麻 (CBD) 食品市场。

大麻二酚 (CBD) 食品定量市场数据

市场数据按主要地区、类型和应用/最终用户

细分 • 大麻二酚 (CBD) 食品市场收入和增长率（按类型）[集成读卡器解决方案和读卡器配件]（2022-2029 年）

• 大麻二酚 (CBD) 食品市场收入和增长率（按应用）[餐厅、酒店、医疗保健、零售、仓库/分销、娱乐、交通和政府]（2022-2029）

• 大麻二酚（CBD）食品市场收入和增长率（按每个）指定地区 (2022-2029)

• 大麻二酚 (CBD) 食品市场数量和增长率（按每个地区指定、应用和类型）（2022-2029 年）

• 大麻二酚 (CBD) 食品市场收入份额和玩家的同比增长率 (2022)

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提供的重要功能和大麻二酚 (CBD) 食品市场报告的主要亮点：

为什么很多关键参与者没有在 Study 中进行介绍？

–> 对市场研究进行了调查，收集了来自大麻二酚（CBD）食品行业的多家公司的数据，覆盖范围的基础是 NAICS 标准。然而，这项研究不仅限于介绍少数公司；与销售主管联系以获取定制列表。标准版研究报告列出了 Canopy Growth Corporation（加拿大）、The Cronos Group（加拿大）、Tilray 等参与者。（美国）、Hexo（加拿大）、CannTrust（加拿大）、Aurora Cannabis Inc.（加拿大）等

。市场研究范围是否允许进一步细分？

—> 是的，对于深入分析，附加细分适用于高级定制版报告，以更好地得出市场价值。本报告的标准版本涵盖按应用 [餐厅、酒店、医疗保健、零售、仓库/分销、娱乐、运输和政府]、按类型 [，全球大麻二酚 (CBD) 食品市场细分百分比，按类型，2021 年（% )、集成读卡器解决方案和读卡器配件] 和地区 [北美、美国、加拿大、墨西哥、欧洲、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯、北欧国家、比荷卢经济联盟、欧洲其他地区、亚洲、中国、日本、韩国、东南亚、印度、亚洲其他地区、南美洲、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、中东和非洲、土耳其、以色列、沙特阿拉伯、阿联酋和中东和非洲其他地区]

乡村景观将提供哪些增值？

—> 在报告的高级版本中，两级区域细分允许用户访问按收入和数量划分的国家级市场规模*

* 在适用的情况下，

Data Bridge 市场研究提供针对区域和国家的定制研究-以下领域的级别报告。

• 北美：美国、加拿大和墨西哥。

• 南美洲和中美洲：阿根廷、智利和巴西。

• 中东和非洲：沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、埃及和南非。

• 欧洲：英国、法国、意大利、德国、西班牙和俄罗斯。

• 亚太地区：印度、中国、日本、韩国、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚等。

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