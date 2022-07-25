CBD 贴片市场预计将以 8.5% 的高复合年增长率和行业份额、增长、规模、机会和趋势上升

DBMR 发布的这份最新的CBD 贴片市场报告涵盖了当前的市场动态，并为大多数从业者提供了有效的竞争策略和市场指南。全球 CBD 贴片市场涵盖了非常重要的边界，包括发展模式、规模、份额、挑战、成本结构、限制、商业中心增长、机械开发、开口、主要卖家以及与顶级参与者的认真审查、增长和未来预测。它将帮助他们了解产品范围、市场概况、市场驱动力、技术进步、市场风险、机会和研究结果。

CBD 贴片市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 8.5% 的复合年增长率增长，预计将达到 59514.834 万美元到 2028 年。 CBD 贴片在止痛应用和消费者意识中的日益普及正在推动市场发展。

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（此报告的样本可根据要求随时提供 COVID-19 对本行业的影响。）

本报告样本包括：

• 关于 CBD 贴片市场研究范围和方法的简要介绍。

• 领先和新兴玩家收入分析。

• 增长动力和市场趋势的主要亮点。

• 最终研究的关键快照。

• 区域分析的图解说明。

市场分析与洞察：全球 CBD 贴片市场

CBD 贴剂是含有大麻二酚 (CBD) 的透皮贴剂。它们通过皮肤缓慢地将 CBD 释放到血液中。有些人可能更喜欢这种 CBD 输送系统，而不是吸入蒸发的 CBD 或通过食物或饮料口服摄入。CBD 贴片对于某些应用可能是更合适的选择，例如治疗疼痛，尽管个人偏好将在选择服用 CBD 的最佳方式方面发挥作用。这种透皮方法将 CBD 快速输送到贴片周围的局部区域。从那里，它进入血液。当人们口服 CBD 时——例如，通过油或软糖——该化合物必须首先通过消化系统。然后身体可能会使用它，将其分解，甚至只是将其作为废物排出体外。因此，大部分口服 CBD 剂量可能会在消化系统中丢失。

由于消费者对止痛应用的认识，对 CBD 贴片的需求增加是市场的主要驱动因素。CBD 和 THC 与皮肤过敏相关的副作用可能被证明是一个挑战，但扩大 CBD 贴片医学应用的研究范围被证明是一个机会。政府和医疗机构对将 CBD 用于医疗应用的限制以及因 Covid-19 对原材料供应链的影响而面临的挑战是限制因素。

全球CBD 贴片市场研究包括 2021 年至 2028 年的数据，对行业高管、营销、销售和产品经理、分析师以及任何在易于访问的文档中寻找市场数据的人都很有用。

CBD 贴片市场 – 公司简介

Ipsen Pharma

AbbVie Inc.

Mylan NV

Pfizer Inc.

Zydus Pharmaceuticals, Inc.（Zydus Cadila 的子公司）

Teva Pharmaceutical USA, Inc.（Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的子公司）

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Sanofi

Arbor制药

Tolmar Pharmaceuticals, Inc.

GP Pharm

Debiopharm

…。

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本报告涵盖了 2021 年至 2028 年期间全球 CBD 贴片市场的当前情景和增长前景。该研究是一项专业而深入的研究，大约 – 没有。这些表格提供了行业实际情况的统计数据，并为对该领域感兴趣的公司和个人提供了有价值的指导。

CBD 贴片市场范围和市场规模

CBD 贴片市场根据产品、种类、包装、剂量、衍生物、应用、来源类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，CBD 贴剂市场细分为储层、基质和层状药物。到 2021 年，水库部分将主导 CBD 贴片市场，因为它在各种 CBD 应用中的使用及其在更长时间内的稳定和可控释放。

根据物种，CBD 贴片市场分为大麻籼、杂交和苜蓿。2021 年，与苜蓿和杂交品种相比，大麻籼稻部分由于其高 CBD 和低 THC 百分比而主导 CBD 贴片市场。由于许多地区在产品中使用 THC 有限制，因此首选大麻籼。

在包装的基础上，CBD 贴片市场分为 2 到 5 片、单片和 5 片以上。到 2021 年，由于其高可用性以及制造商为该范围内的一系列补丁提供的折扣，两到五个补丁细分市场将主导 CBD 补丁市场。

根据剂量，CBD 贴剂市场分为 30 毫克以下、30-40 毫克、40-50 毫克和 50 毫克以上。2021 年，低于 30 毫克的部分将主导 CBD 贴片市场，因为该市场处于起步阶段，新消费者从低剂量开始，然后根据需要增加。

在衍生品的基础上，CBD 贴片市场分为大麻二酚（CBD）、四氢大麻酚（THC）等。2021 年，由于根据使用国对四氢大麻酚 (THC) 含量的限制为 0.2-0.3%，以及与四氢大麻酚 (THC) 相关的副作用，大麻二酚 (CBD) 细分市场将主导 CBD 贴片市场。

根据应用，CBD 贴片市场细分为慢性疼痛、焦虑、关节炎、提升情绪、神经疼痛等。2021 年，由于颈部疼痛、肩部疼痛等慢性疼痛病例的增加以及疼痛缓解应用中贴片的高可用性，慢性疼痛部分将主导 CBD 贴片市场。

根据来源类型，CBD 贴片市场分为天然和合成。2021 年，由于消费者对天然产品的信任，天然部分将主导 CBD 贴片市场，因为植物基产品被认为是安全的，没有任何皮肤问题或过敏。

根据最终用途，CBD 贴片市场细分为家庭护理环境、研发中心、医院、诊所、康复中心等。2021 年，家庭护理设置部分将主导 CBD 贴片市场，因为 CBD 产品的使用尚未在医院和诊所获得批准。

根据分销渠道，CBD 贴片市场分为药房和药店、在线商店和传统商店。到 2021 年，由于其存在和从制造商到消费者的成熟供应链，药房和药房部门将主导 CBD 贴片市场。

根据地区，CBD 贴片市场分为北美、南美、欧洲、亚太地区、中东和非洲。

2021 年，由于该地区制造商数量的增加和美国CBD 贴片市场国家水平分析的发达市场，北美地区将主导 CBD 贴片市场

对 CBD 贴片市场进行分析，并按上述国家、产品、品种、包装、剂量、衍生物、应用、来源类型、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

CBD 贴片市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、瑞士、荷兰、俄罗斯、土耳其、比利时、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、南非、以色列、阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、智利、委内瑞拉、厄瓜多尔和南美洲其他地区。

由于这种类型的使用增加，该产品中的水库部分预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长，因为它提供了 CBD 的稳定释放并且可以长时间使用。由于该地区更高的需求和制造商，美国在北美地区占主导地位。由于制造商和研究行业，英国在欧洲地区占据主导地位。由于该地区 CBD 贴片的制造和消费量较高，中国在亚太地区占据主导地位。

部分摘录自

全球 CBD 贴片市场概述

CBD 贴片尺寸（销量）按类型比较（2021-2028 年）

CBD 贴片尺寸（消费）和市场份额比较（2021-2028 年）

CBD 贴片尺寸（价值）按地区比较（2021-2028 年）

CBD 贴片销售、收入和增长率（2021-2028 年）

CBD 贴片竞争形势和趋势

玩家/供应商高性能颜料制造基地分布、销售区域、产品类型

分析竞争对手，包括 CBD 贴片的所有重要参数

全球 CBD 贴片制造成本分析

营销策略分析、研究结论

浏览完整报告详情@https :

//www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-patch-market CBD 贴片市场报告地址以下问题：

到 2028 年，CBD 贴片市场的估计规模是多少？

过去哪个细分市场在 CBD 贴片市场中占据或很大份额？

到 2028 年，预计哪个细分市场将占据最大的市场份额？

哪些管理机构已批准使用 CBD 补丁？

哪个地区占 CBD 贴片市场的主要份额？

预计哪个地区将在 CBD 贴片市场创造有利可图的机会？

总之，CBD 贴片市场报告是访问研究数据的可靠来源，预计将成倍地加速您的业务。该报告提供了经济情景、收益、限制、趋势、市场增长率和数据等信息。SWOT 分析还与投机可及性调查和风险回报调查一起纳入报告。

我们的报告将帮助客户解决以下问题： –

对未来的不安全感：

我们的研究和洞察力帮助我们的客户预测即将到来的收入部门和增长范围。这将帮助我们的客户投资或剥离他们的资产。

了解市场观点：

公正地了解市场观点对于战略至关重要。我们的洞察力提供了对市场情绪的敏锐观点。我们通过与我们跟踪的每个行业的价值链的关键意见领袖接触来保持这种侦察。

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我们的研究通过考虑市场的未来需求、回报和利润率来对市场投资中心进行排名。通过采购我们的市场研究，我们的客户可以专注于最知名的投资中心。

评估潜在的商业伙伴：

我们的研究和洞察力帮助我们的客户识别兼容的商业伙伴。

感谢您阅读本文；您还可以获得个别章节明智的部分或区域明智的报告版本，如北美、拉丁美洲、欧洲或东南亚或只是东亚。

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