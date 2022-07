到 2029 年，电子处方解决方案市场的复合年增长率将达到 21.36%：全球规模、份额、发展状况和细分

个有说服力的电子处方解决方案市场研究考虑了市场吸引力分析,其中每个细分市场都根据其市场规模、需求、增长率和总体吸引力进行基准测试。本业务报告中进行的全面市场研究揭示了业务的挑战、市场结构、机遇、驱动力、范围和竞争格局。电子处方解决方案市场文件有助于在竞争对手之前实现对不断发展的行业运动的极端感觉。该报告讨论了新兴市场和领先市场参与者的竞争数据分析。此外,它还提供有关市场风险因素、挑战和可能的新路线的全面数据分析。此外,该报告还强调了阻碍市场领先公司采用的市场增长和扩张战略的挑战。

市场分析和规模

电子处方系统是彻底改变患者护理管理系统的医疗信息技术 (IT) 解决方案。随着经济数字化程度的提高,电子处方解决方案的接受度越来越高,尤其是在亚太地区。处方错误是医疗保健专业人员关注的主要原因之一,通过实施警报和警告系统有效地解决了这些问题。

Data Bridge Market Research 分析,预计电子处方解决方案市场在预测期内的复合年增长率为 21.36%。“独立解决方案”占电子处方解决方案市场中最大的解决方案部分,因为它们比集成解决方案更易于安装且更便宜。

此外,电子处方解决方案市场研究报告使客户了解市场主要参与者使用的各种策略。这些策略主要包括新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购以及其他扩大其在该市场的足迹的策略。使用最佳统计和连贯模型、市场份额分析和关键趋势分析对市场数据进行分析和预测是稳定的电子处方解决方案市场报告中的主要成就因素。此外,借助经过验证的工具和技术,将复杂的市场洞察转化为更简单的版本,然后提供给用户。

本报告涵盖的市场上的主要驱动参与者:

Allscripts Healthcare, LLC, athenahealth, Inc., Cerner Corporation, DrFirst, eClinicalWorks, McKesson Corporation, Surescripts, Change Healthcare, Greenway Health, LLC, Practice Fusion, Inc, Chetu Inc., Henry Schein Medical Systems, Inc., Stratice Healthcare, Exostar ……

总体市场规模是使用主要和次要来源得出的。研究过程从使用内部和外部资源进行详尽的二次研究开始,以获得与市场相关的定性和定量信息。它还提供了概述和预测全球电子处方解决方案市场基于针对北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美等五个主要原因提供的所有细分。此外,还对行业参与者和评论员进行了初步采访,以验证数据和分析。通常参与这一过程的参与者包括行业专家,如副总裁、业务发展经理、市场情报经理和全国销售经理,以及外部顾问,如估值专家、研究分析师和专门从事电子处方解决方案的关键意见领袖行业。

电子处方解决方案市场动态

驱动

因素疾病患病率上升

全球慢性和急性疾病和病症的流行率飙升是促进电子处方解决方案需求增长的主要因素之一。换句话说,糖尿病、哮喘、中风、真菌感染、感冒、咳嗽、病毒性发热等的发病率不断上升,正在为电子处方解决方案市场创造利润丰厚的增长机会。

研发能力

特别是在发达和发展中经济体的研发能力支出不断增加,将进一步创造有利可图的市场增长机会。例如,根据英国综合医学委员会 (GMC) 2018 年的报告,在英国约 9%-15% 的住院患者用药订单中报告了处方错误和错误。正在开展研究和开发能力,以了解发展中市场的潜力并将现代技术与医疗保健系统相结合。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动对电子处方解决方案的需求。此外,由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张,尤其是在发展中经济体,将创造利润丰厚的电子处方解决方案市场增长机会。

此外,个人可支配收入水平的飙升,对此类系统若干优势的认识提高,关注减少受控物质的欺诈和滥用以及增加对开发先进和创新技术的投资,对市场增长率产生积极影响.

机会

此外,在 2022 年至 2029 年的预测期内,用于目标研究活动的公私资金激增以及对削减全球医疗保健成本的日益增长的需求将为市场参与者提供有利可图的机会。此外,民众意识的提高关于早期诊断,对最小化处方错误的需求不断增长,战略合作数量的激增,老年人口基数的增加以及人均医疗保健支出的增加,将进一步扩大未来市场的增长率。

