牙科耗材市场：全球市场规模、分析、份额、研究、业务增长、区域分析、技术、供应链和预测 2029

牙科耗材市场是专门为牙科领域使用而制造的材料。牙科耗材主要由牙医用于治疗患有各种牙科问题的患者。此外，牙科耗材是在各种牙科程序中使用的牙科护理产品，例如牙齿缺陷、牙齿修复和牙龈组织治疗等。牙科耗材之间的主要区别在于它们的预期用途。

根据世界卫生组织 (WHO) 最近的一份报告，全世界有超过 30 亿人患有口腔问题。增加糖、酒精和烟草的消费，以及不良的饮食习惯是造成这种情况的主要原因。大众生活方式的改变是近年来全球牙齿健康状况恶化的主要原因之一。消费者对口腔癌、蛀牙、牙龈疾病和牙齿侵蚀的认识正在提高，他们支付牙科诊断费用的意愿也在提高。Data Bridge Market Research 分析，预计到 2029 年，牙科耗材市场价值将达到 497.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.05%。医生和患者对牙科耗材好处的认识不断提高，将为市场增长创造更多有利可图的机会。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-consumables-market

牙科耗材市场动态

司机

牙科疾病病例的增加以及牙科旅游的增加。

越来越多的患者患有牙科疾病，新兴经济体牙科旅游的增加，对美容牙科的偏好增加，人们可支配收入水平的提高，口腔卫生意识的提高，以及老年人患病率的增加人口。在全球范围内，一些至关重要的因素可能会在预期的时间段内促进牙科耗材市场的增长。

对 CAD/CAM 的投资不断增长

对 CAD/CAM 技术的投资水平增加、对新材料和产品的需求增加以及发展中经济体的牙科植入物渗透率较低，将有助于上述时期牙科耗材市场的增长。

政府对医疗保健互操作性的投资

联邦政府为推动采用这些解决方案而增加的资金正在进一步影响市场。此外，医疗保健支出的增加、医疗保健基础设施的进步以及对扩大护理的高需求对牙科耗材市场产生了积极影响。

机会

由于这些技术提供了更高的精度，计算机辅助设计 (CAD)/计算机辅助制造 (CAM) 正迅速成为自动化正畸和牙齿重建的行业标准。牙科行业的这种数字化驱动力也促使制造商投资 CAD/CAM 技术。此外，南非和印度等发达国家对美容牙科手术的需求增加，以及高增长潜力，为牙科耗材市场参与者提供了有利可图的机会。

全球牙科耗材市场范围

牙科耗材市场根据产品和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

牙齿修复

正畸

牙周病

感染控制

牙髓病学

美白产品

精加工和抛光产品。

其他牙科耗材

根据产品，牙科耗材市场分为牙齿修复、正畸、牙周病、感染控制、牙髓、美白产品、抛光和抛光产品以及其他牙科耗材。牙齿修复已进一步细分为牙齿修复产品和牙齿修复材料。牙科修复产品已进一步细分为牙科植入物和牙科修复体。种植牙进一步分为钛种植体和锆种植体。假牙已进一步扩展到牙桥、牙冠、假牙、基台、贴面以及嵌体和高嵌体。牙科修复材料进一步细分为间接修复材料、直接修复材料和牙科生物材料。

陶瓷又进一步分为传统的无金属陶瓷和CAD/CAM陶瓷。直接修复材料进一步分为汞齐、复合材料、玻璃离聚物和其他直接修复材料。牙科生物材料进一步分支为牙科骨移植物、再生组织材料和膜。正畸学已进一步细分为透明矫正器/可拆卸牙套和固定牙套。固定矫形器具已进一步细分为托槽、弓丝、锚固器具、结扎线和附件。配件进一步分为头盔和固定器。牙周病已进一步细分为牙科麻醉剂、牙科止血剂和牙科缝合线。牙科麻醉剂已细分为局部麻醉剂和注射麻醉剂。牙科止血剂已进一步细分为氧化再生纤维素基止血剂、明胶基止血剂和胶原蛋白基止血剂。牙科缝线已进一步细分为不可吸收缝线和可吸收缝线。感染控制已进一步细分为消毒凝胶、个人防护服和消毒剂。牙髓病学已进一步细分为整形和清洁耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已进一步细分为整形和清洁耗材、通路准备耗材和充填耗材。和消毒剂。牙髓病学已进一步细分为整形和清洁耗材、通路准备耗材和充填耗材。

美白产品进一步细分为办公室美白产品和带回家美白产品。办公室美白产品进一步细分为凝胶、树脂屏障和其他办公室美白产品。带回家的美白产品进一步细分为美白托盘、笔、口袋托盘和其他带回家的美白产品。整理和抛光产品已进一步细分为预防和氟化物产品。预防产品已进一步细分为糊剂、一次性试剂、杯子和刷子。氟化物已进一步细分为清漆、冲洗液、局部凝胶/口服溶液、泡沫和托盘。其他牙科耗材已进一步细分为牙科夹板、牙科密封剂、牙科车针、牙科印模材料、

最终用户

牙科诊所和医院

牙科实验室

其他

牙科耗材市场也已根据最终用户细分为医院和牙科诊所、牙科实验室和其他最终用户。

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-consumables-market

牙科耗材市场区域分析/见解

如上所述，分析了牙科耗材市场，并按国家、产品和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。牙科耗材市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于牙科疾病发病率的上升、公众对牙科手术的意识不断提高以及该地区技术进步的数量不断增加，北美在牙科耗材市场占据主导地位，而亚太地区预计将以最快的速度增长。由于老年人口的增长和牙科疾病病例的增加。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

牙科耗材的竞争格局和市场份额分析

牙科耗材市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与牙科耗材市场相关的公司方法有关。

牙科耗材市场的一些主要参与者是

丹纳赫（美国）

登士柏西诺德（美国）

Henry Schein, Inc. (EE. UU.)

Zimmer Biomet（欧盟）

Bicon, LLC（美国）

阿丁全球（英国）

Instituto Straumann AG (Suiza)

瑞典和 Martina SpA（瑞典）

BEGO GmbH & Co. 公斤（德国）

NEOBIOTECH（韩国）

Neoss Limited（英国）

ProScan（印度）

Osstem 英国（英国）

TOV Implant LTD（法国）

树皮（加拿大）

京瓷株式会社（日本）

牙（韩国）

Alpha-Bio Tec Ltd（以色列）

浏览完整目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-consumables-market

初级保健报告：-

https://www.designerwomen.co.uk/digital-pathology-market-global-key-players-market-dynamics-future-demand-analysis-and-forecast-to-2029/

https://www.womendesigners。co.uk/e Assessment-of-urgent-care-centre-market-trends-forecasts-and-opportunities-2022-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanosensors-market-development-trend-channel – key-players-vendors-analysis-and-forecast 2029/

https://www.designerwomen.co.uk/nanorobots-market-global-industry-analysis-trend-development-segmentation-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/market-for-biomarker-technologies-industry-overview-share-trend-segmentation-and-forecast-to-2029/

https://www.designerwomen.co.uk/north-market-for-pre-filled-syringes-in-america-will-approach-usd-2-4-billion-usd-with-a-integrated-integrated- 2028 年 6 月 1 日的比率/

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心发现最好的市场机会，并为您的企业在市场上繁荣发展提供有效的信息。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构筑的纯粹智慧和经验的续集。

Data Bridge Market Research 有 500 多名分析师在不同行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 专家致力于创造满意的客户，他们信赖我们的服务并确信我们的辛勤工作。我们对 99.9% 的光荣客户满意度感到满意。

联系我们：-

数据桥市场研究

欧盟_ EE。美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：—— corporatesales@databridgemarketresearch.com