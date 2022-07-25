全球猴痘市场分析、规模、增长、需求、发展、趋势、分享、行业、机会和预测 2028

这个猴痘市场提供市场份额详细信息、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品的批准、战略决策、产品发布、地理扩张和市场上的技术创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

猴痘市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在上述研究预测期内，该市场的复合年增长率为 4.90%。人畜共患病传播风险增加，对生物疗法的偏好增加。

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猴痘是一种人畜共患病，由病毒从动物传播给人类引起。与猴痘相关的症状与天花相似。非洲中部和西部的人口更容易感染猴痘。此外，2003年美国也报告了一些猴痘病例。据报道，牛猴是通过 感染非洲啮齿动物的宠物土拨鼠传播的。在以色列、英国和尼日利亚等国也发现了猴痘病例。目前尚无针对猴痘的特定治疗方法，但可以通过用于天花的疫苗对其进行控制和预防。

据疾病预防控制中心称，散发猴痘病例正在迅速增加。因此，这一人群需要新颖有效的疗法，因此有望为市场提供有利可图的增长。

全球猴痘市场范围和市场规模

猴痘市场根据治疗、最终用户和分销渠道进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在 治疗 的基础上，猴痘市场被细分为西多福韦、布林西多福韦、替考韦马、牛痘免疫球蛋白。

根据最终用户，猴痘市场分为诊所、医院等。

在分销渠道的基础上，猴痘市场也细分为直接招标、医院药房、零售药房、网上药房等。

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猴痘市场的国家层面分析

如上所述，对猴痘市场进行了分析，并按国家、治疗、最终用户和分销渠道提供了有关市场规模的信息。猴痘市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区（作为南美洲的一部分）、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利, 西班牙, 土耳其, 匈牙利, 立陶宛, 奥地利, 爱尔兰, 挪威, 波兰, 欧洲其他地区, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 越南, 亚洲其他地区-太平洋、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、南非、中东其他地区和非洲，作为中东和非洲的一部分。

在地理估计中，由于存在高昂的医疗保健支出和有利的免疫球蛋白报销政策，北美占据了最大的市场份额。由于分销网络的改善和政府支持的增加，欧洲占据了第二大市场份额。中东和非洲预计将在未来几年占据猴痘市场的最大市场份额，因为猴痘在非洲国家和热带雨林附近地区等地区非常普遍。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

猴痘竞争格局及市场份额分析

猴痘市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品推出、临床试验项目、产品批准、专利、产品广度和广度、应用领域、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与猴痘市场相关公司的做法有关。

Monkeypox 市场的主要参与者包括 Bavarian Nordic、SIGA Technologies、Chimerix、BioFactura, Inc.、Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.、SymBio Pharmaceuticals Limited、Gilead Sciences, Inc.、Aspen Holdings、Emcure Pharma UK Ltd.、ALP Pharm Beijing Co., Ltd.、Baxter、Grifols 以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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初级保健报告：-

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