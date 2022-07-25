药物筛选市场趋势、规模、份额和预测分析到 2029 年将以 17.3% 的复合年增长率增长

药物筛选市场 分析和规模：全球药物使用的激增加速了药物筛选的采用。根据《2021 年世界毒品报告》，估计 2019 年全球有 3630 万人因吸毒而受到影响，占全球人口的近 13%。同年吸毒导致近 50 万人死亡，吸毒障碍导致 1800 万年的健康生命丧失，主要是由于阿片类药物。为了减少药物的消费，广泛实施了严格的规定。由于这些因素，预计市场将在预测期内大幅增长。

全球药物筛选市场2021 年价值 53 亿美元，预计到 2029 年将达到 189.9 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 17.3%。“尿液”在预测期内占药物筛选市场中最大的样本类型部分，因为它具有成本效益、多种药物的高检测准确性和即时结果等好处。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

药物筛选报告是在对各个细分市场进行彻底分析后设计的，包括市场规模、份额需求、增长、发展、对市场增长的威胁以及推动市场的关键驱动因素。有关市场的战略分析数据和数据，以及本报告中收集的有关行业分析的敏锐商业知识，是实现业务持续增长的关键因素。该报告对不断变化的市场状况、市场上的当前状况和未来将带来什么，以及市场参与者的期望和竞争环境，以及规划战略提供了深刻的理解和详细信息。一种在竞争中脱颖而出的方法。

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（此报告的样本可根据要求随时提供 COVID-19 对该行业的影响。）

本报告样本包括：

• 关于药物筛选市场研究范围和方法的简介。

• 领先和新兴玩家收入分析。

• 增长动力和市场趋势的主要亮点。

• 最终研究的关键快照。

• 区域分析的图解说明。

药物筛选市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将详细讨论如下：

驱动因素

· 不断增长的药物消费

非法药物消费的增长也有望加速市场的整体增长，因为它们进一步增加了药物筛选产品和服务在路上的采用。此外，青少年非法吸毒将促进市场增长。

此外，筛选易于实施，从而提供灵活有效的工作场所药物测试，这也有望推动市场增长。政府增加控制毒品贩运的资金是一个重要因素，预计将缓冲市场的增长。由于驾驶时服用过量药物和滥用处方药而导致的交通事故不断增加，未来将进一步扩大药物筛选市场的增长率。

限制/挑战 全球药物筛选市场

· 禁止

药物测试 在某些地方（尤其是在工作场所）进行药物测试被认为是对员工隐私的侵犯，预计会阻碍市场增长。

某些地方的毒品消费禁令以及与呼气测醉器相关的准确性问题预计将在 2022-2029 年的预测期内挑战药物筛选市场。

机会

· 提供增长机会

的严格法律 许多经济体对药物的使用或消费都有严格的规定。据估计，强制执行严格的药物测试法律将为市场创造有利可图的机会。此外，如今越来越多地使用基于指纹的药物检测，已经获得了极大的普及，估计也提供了各种增长机会。

全球药物筛选市场研究包括 2022 年至 2029 年的数据，这些数据对行业高管、营销、销售和产品经理、分析师以及任何在易于访问的文档中寻找市场数据的人都很有用。

药物筛选市场 – 公司简介

Siemens

Quest Diagnostics Incorporated。

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Abbott

Laboratory Corporation of America Holdings。

Hoffmann-La Roche Ltd

bioMérieux SA

Drägerwerk AG & Co. KGaA、

Bio-Rad Laboratories Inc

Biomedical Diagnostics

CannAmm

MPD, Inc.

Danaher

….

提供完整报告（包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-drug-screening-market

该报告涵盖当前情景和2021 年至 2028 年期间全球药物筛选市场的增长前景。该研究是一项专业而深入的研究，大约 – 没有。这些表格提供了行业实际情况的统计数据，并为对该领域感兴趣的公司和个人提供了有价值的指导。

全球药物筛选市场范围

产品和服务

设备

快速检测设备 (RTD)

耗材

实验室服务

样品类型

口腔液或唾液

呼吸

头发

尿液

其他样本

最终用户

工作场所和学校

刑事司法系统和执法机构

药物测试实验室

药物治疗中心

医院

个人用户

疼痛管理中心

部分摘录

全球药物筛查市场概述

药物筛查规模（销量）按类型比较（2021-2028）

药物筛选规模（消费）和市场份额按应用比较（2021-2028）

药物筛选规模（价值）按地区比较（2021-2028）

药物筛选销售、收入和增长率（2021-2028）

药物筛选竞争形势和趋势

玩家/供应商高性能颜料制造基地分布、销售区域、产品类型

分析竞争对手，包括药物筛选的所有重要参数

全球药物筛选制造成本分析

营销策略分析、研究结论

浏览完整报告详情 @https://www.databridgemarketresearch。 com/reports/global-drug-screening-market

药物筛选市场报告解决了以下问题：

到 2028 年，药物筛选市场的估计规模是多少？

过去哪个部分在药物筛选市场中占据或很大份额？

到 2028 年，预计哪个细分市场将占据最大的市场份额？

哪些管理机构已批准使用药物筛查？

哪个地区占药物筛选市场的主要份额？

预计哪个地区将在药物筛选市场创造有利可图的机会？

总之，药物筛选市场报告是访问研究数据的可靠来源，预计这些数据将成倍地加速您的业务。该报告提供了经济情景、收益、限制、趋势、市场增长率和数据等信息。SWOT 分析还与投机可及性调查和风险回报调查一起纳入报告。

我们的报告将帮助客户解决以下问题： –

对未来的不安全感：

我们的研究和见解帮助我们的客户预测即将到来的收入部门和增长范围。这将帮助我们的客户投资或剥离他们的资产。

了解市场观点：

公正地了解市场观点对于战略至关重要。我们的洞察力提供了对市场情绪的敏锐观点。我们通过与我们跟踪的每个行业的价值链的关键意见领袖接触来保持这种侦察。

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我们的研究通过考虑其未来需求、回报和利润率来对市场投资中心进行排名。通过采购我们的市场研究，我们的客户可以专注于最知名的投资中心。

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感谢您阅读本文；您还可以获得个别章节明智的部分或区域明智的报告版本，如北美、拉丁美洲、欧洲或东南亚或只是东亚。