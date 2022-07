北美 CBD 贴片市场-2029 年类型、份额、规模、趋势、需求、收入和预测的行业分析

北美 CBD 贴片市场报告分析了所有地区的顶级参与者,包括市场规模、发展、技术市场分析需求、趋势主要统计数据和行业预测到 2029 年。这些方面包括但不限于市场细分、新市场等最新趋势,行业预测和未来方向,机会检测,战略分析,计划,目标市场的市场分析以及洞察力和创新。准备时会考虑市场类型、公司规模、场所的可访问性以及最终用户的组织类型和北美、南美、欧洲、亚太地区和中东和非洲等地区的可访问性报告。

北美CBD 贴片市场预计在 2022 年至 2029 年的预测期内,市场将以 7.85% 的速度增长。关于北美 CBD 贴片市场的数据桥市场研究报告提供了有关预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解,同时提供它们对市场增长的影响。全球慢性病患病率的上升正在加速北美 CBD 贴片市场的增长。

市场分析和洞察

北美 CBD 贴片市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 19.6% 的复合年增长率增长,预计将达到美元到 2028 年将达到 288,522.75 万。 CBD 贴片用于缓解疼痛和提高消费者意识的使用增加是 CBD 贴片市场增长的驱动力。

CBD 贴剂是含有大麻二酚 (CBD) 的透皮贴剂。它们通过皮肤缓慢地将 CBD 释放到血液中。有些人可能更喜欢这种 CBD 输送系统,而不是吸入蒸发的 CBD 或通过食物或饮料口服摄入。CBD 贴片对于某些应用可能是更合适的选择,例如治疗疼痛,尽管个人偏好将在选择服用 CBD 的最佳方式方面发挥作用。这种透皮方法将 CBD 快速输送到贴片周围的局部区域。从那里,它进入血液。当人们口服 CBD 时——例如,通过油或软糖——该化合物必须首先通过消化系统。然后身体可能会使用它,将其分解,甚至只是将其作为废物排出体外。因此,大部分口服 CBD 剂量可能会在消化系统中丢失。

预计在 2022 年至 2029 年的预测期内,北美 CBD 贴片市场将以相当大的速度增长。2022 年,市场以温和的速度增长,并且主要参与者越来越多地采用策略;预计市场将在预期范围内上涨。该报告还跟踪了最新的市场动态,如驱动因素、限制因素,以及并购和投资等行业新闻。

该报告可以帮助了解市场并相应地制定业务扩展策略。在战略分析中,从市场定位和营销渠道到潜在增长战略的洞察,为北美 CBD 贴片行业的品牌新进入者或现有竞争对手提供深入分析。

北美 CBD 贴片市场报告 2022 提供了这一利基领域的独家统计数据、数据、信息、趋势和竞争格局细节。

Papa & Barkley, Pure Ratios, Charlotte’s Web Inc., Bioactive Solutions, Inc., La Mend Inc., Envy CBD, GoGreen Hemp, Harmony, Healist Naturals, HempBombs, Isodiol International Inc., Manna Molecular Science, LLC., Mary’s Medicinals , Nutrae LLC., Premium Hemp Products Nature Script, PureKana LLC…

通过分析市场的各个方面(例如特定国家/地区的人口统计、国家状况和商业周期)以及特定市场的微观经济影响,可以对市场动态进行全面研究。该研究揭示了有关区域竞争优势以及主要参与者的竞争格局的市场范式的转变。对下游和上游原材料以及设备的需求分析也进行管理。有助于分析全球全球北美 CBD 贴片市场预测的表格和图表,这项研究提供了有关行业状况的关键数据,可以为行业中的个人和企业提供有用的方向和指导来源。

该报告侧重于北美 CBD 补丁情况,对未来增长潜力、重要参与者和市场的预测。该研究的目的是突出北美、欧洲、中国、日本、东南亚、印度和中南美洲的北美 CBD 补丁增长。

北美 CBD 贴片市场范围和市场规模

北美 CBD 贴片市场根据产品、种类、包装、剂量、衍生物、应用、来源类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上,CBD 贴剂市场细分为储层、基质和层状药物。到 2021 年,水库部分将主导 CBD 贴片市场,因为它在各种 CBD 应用中的使用及其在更长时间内的稳定和可控释放。

根据物种,CBD 贴片市场分为大麻籼、杂交和苜蓿。2021 年,与苜蓿和杂交品种相比,大麻籼稻部分由于其高 CBD 和低 THC 百分比而主导 CBD 贴片市场。由于许多地区在产品中使用 THC 有限制,因此首选 Cannabis Indica。

在包装的基础上,CBD 贴片市场分为 2 到 5 片、单片和 5 片以上。到 2021 年,由于其高可用性以及制造商为该范围内的一系列补丁提供的折扣,两到五个补丁细分市场将主导 CBD 补丁市场。

根据剂量,CBD 贴剂市场分为 30 毫克以下、30-40 毫克、40-50 毫克和 50 毫克以上。2021 年,低于 30 毫克的部分将主导 CBD 贴片市场,因为该市场处于起步阶段,新消费者从低剂量开始,然后根据需要增加。

在衍生品的基础上,CBD 贴片市场分为大麻二酚(CBD)、四氢大麻酚(THC)等。2021 年,由于根据使用国对四氢大麻酚 (THC) 含量的限制为 0.2-0.3%,以及与四氢大麻酚 (THC) 相关的副作用,大麻二酚 (CBD) 细分市场将主导 CBD 贴片市场。

根据应用,CBD 贴片市场细分为慢性疼痛、焦虑、关节炎、提升情绪、神经疼痛等。2021 年,由于颈部疼痛、肩部疼痛等慢性疼痛病例的增加以及疼痛缓解应用中贴片的高可用性,慢性疼痛部分将主导 CBD 贴片市场。

