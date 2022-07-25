阵发性舞蹈手足徐动症全球市场主要参与者、规模、细分、需求、发展、技术、行业和到 2028 年的预测

这个阵发性舞蹈手足徐动症市场提供市场份额的详细信息、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地理市场的扩张和技术创新。要了解阵发性舞蹈手足徐动症市场情景和分析，请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

阵发性舞蹈手足徐动症市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，在上述研究预测期内，市场的复合年增长率为 5.30%。对阵发性舞蹈手足徐动症的需求以及对研发的大量投资正在成为阵发性舞蹈手足徐动症市场增长的驱动因素。

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阵发性舞蹈手足徐动症是一种由于肢体、面部和躯干肌肉不自主运动而发生的运动障碍。这种遗传性疾病可能发生在遗传相关家庭的几个成员中，或者可能仅发生在该家庭的单个成员中。发现导致这种疾病的基因也与癫痫有关。在发作性舞蹈手足徐动症发作之前，一些患者会出现肌肉紧绷或类似症状，如果患者摄入咖啡因、酒精或压力，这些不自主的运动可能会引发穹窿发作。这些阵发性舞蹈手足徐动症发作可能持续约 10 秒甚至一个小时。

使患有阵发性舞蹈手足徐动症的患者的生活更轻松的意识和举措不断提高，推动了全球阵发性舞蹈手足徐动症市场。三个非营利组织合作发起了癫痫发作行动计划联盟，该联盟将教育人们了解紧急癫痫发作救援协议和个性化癫痫发作行动计划的重要性，它们增加了客户维护的权重，从而推动了全球阵发性舞蹈手足徐动症市场。.此外，许多支持团体，如国家神经疾病和中风研究所，正在为研究和临床试验提供资金，这将推动阵发性舞蹈手足徐动症市场的增长。由美国国家神经疾病和中风研究所资助的研究专注于寻找治疗和预防这种特殊神经疾病的方法。Eton Pharmaceuticals 与 Aucta Pharmaceuticals, Inc. 合作，将获得其新产品 ET-105 在美国的营销权，这将推动全球阵发性舞蹈手足徐动症市场。此外，Arvelle Therapeutics 拥有在欧洲开发和销售 Cenobamate 的独家权利，2020 年晚些时候，欧洲药品管理局接受了其上市许可申请。辉瑞公司的产品 Lyrica 于 2019 年初在美国失去了专利权。

阵发性舞蹈手足徐动症市场范围和市场规模

阵发性舞蹈手足徐动症市场根据运动特征、症状、治疗、诊断、最终用户和分销渠道进行细分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-paroxysmal-choreoathetosis-market

全球阵发性舞蹈手足徐动症市场的国家级分析

分析了全球阵发性舞蹈手足徐动症市场，并按国家/地区提供了有关市场规模、运动特征、症状、治疗、诊断、最终用户和分销渠道的信息，如上所述。

阵发性舞蹈手足徐动症市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区（作为南美洲的一部分）、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、波兰、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚洲其他地区-太平洋、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、科威特、南非、中东其他地区和非洲，作为中东和非洲的一部分。

在地理估计中，由于用于治疗阵发性舞蹈手足徐动症的抗惊厥药的消费量最高，北美代表了最大的市场份额。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

竞争格局和阵发性舞蹈手足徐动症市场份额分析

阵发性舞蹈手足徐动症市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品推出、临床试验项目、产品批准、专利、产品广度和广度、应用领域、技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与与阵发性舞蹈手足徐动症市场相关的公司方法有关。

阵发性舞蹈手足徐动症市场的主要参与者是 Eton Pharmaceuticals, Inc.、UCB Pharma Ltd.、Bausch Health Companies Inc.、Pfizer, Inc.、强生公司、卫材有限公司、Sunovion Pharmaceuticals, Ltd.、Cephalon Inc.。 , Abbott, Novartis Pharmaceuticals Corporation, Shire Pharmaceuticals Group Plc, Nostrum Laboratories Inc., GlaxoSmithKline plc, NeuroPace Inc., LivaNova Plc., Medtronic, SK Life Science, Inc., GW Pharmaceutical plc, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Glenmark, Neurelis, Inc. 在其他国家和全球参与者中。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

Neurelis Inc. 拥有一种名为 NRL-3 的管道产品，该产品正在开发用于非侵入性治疗，以治疗可能导致危及生命的癫痫发作紧急情况的癫痫发作。他们还获得了 FDA 的孤儿药指定。

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初级保健报告：-

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