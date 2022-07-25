 每日护士人员配备市场份额，2022-2028 年概览

2019 年 6 月，FlexRN 宣布他们已经收购了 Progressive Nursing Staffers，包括他们的医护人员、护士和客户协议。

位于美国弗吉尼亚州斯塔福德的 Progressive Nursing Staffers 提供高度专业和熟练的专业人员，以满足各种企业和最终用户的需求。

此次收购将帮助 Flex RN 增强其在该地区以及整个美国的客户和服务基础