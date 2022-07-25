电子给药系统市场到 2028 年将实现健康增长

一流的电子给药系统市场报告具有市场研究分析和见解，有助于了解消费者对市场上现有产品的反应，并确定市场上特定产品失败的原因。范围广泛的市场文件有可能揭示一般市场状况和趋势。有了这份可信的报告，就可以轻松估计即将上市的新产品的潜在市场。市场研究报告是一种资源，可提供预测期内该行业的当前以及即将到来的技术和财务细节。全面的电子给药系统市场研究报告还衡量或分析了竞争对手的优势和劣势。

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深入分析的主要市场参与者：

阿斯利康、安进公司

Ypsomed AG

默克公司

拜耳公司

我同意

F. Hoffmann-La Roche 有限公司

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.（Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的子公司）

AptarGroup, Inc.

The report includes a detailed segmentation study of the market. Additionally, segments are analyzed in terms of market growth, share, growth rate, and other vital factors. It also provides the attractiveness index of segments so that players can be informed about lucrative revenue pockets. The extensive evaluation of segments provided in the report will help readers to focus on the right areas of the global Electronic Drug Delivery Systems market.

Segmentation: Electronic Drug Delivery Systems Market

By Type (Electronic Infusion Pumps, Electronic Injection Pens, Electronic Auto-Injectors, Electronic Inhalers, Electronic Capsules, Others)

By Component (Sensors, Wireless Communicator and Antennas, Micro Pumps and Flow Regulators, Drug Reservoir, Microcontroller, Others)

按连接性（蓝牙低功耗 (BLE)、Wi-Fi、以太网、NB-IoT、其他）、系统类型（电池供电系统、可充电系统）

报告范围：

电子给药系统市场包括技术进步将影响制造商向市场推出新产品从而提高其需求以及主要市场有利的报销方案等特征，从而提高了对电子给药系统的需求。目前正在进行各种研究，预计将为制造商开发新的和创新的电子药物输送系统创造竞争优势，这有望在电子药物输送系统市场提供各种其他机会。然而，缺乏熟练的资源和严格的监管程序预计将抑制预测期内的市场增长。

全球电子给药系统市场研究报告提供：

全球电子药物输送系统市场的市场定义以及对不同影响因素（如驱动因素、限制因素和机会）的分析。

对全球电子给药系统竞争格局的广泛研究。

识别和分析影响市场增长的微观和宏观因素。

在全球电子给药系统市场运营的主要市场参与者的完整列表。

分析不同的细分市场，例如类型、规模、应用和最终用户。

它对全球电子给药系统市场的供需链进行了描述性分析。

一些重要经济事实的统计分析

数字、图表、图形、图片清楚地描述市场。

提高智能手机、平板电脑和其他移动平台的渗透率；连接医疗设备和电子给药系统应用的利用率增加以及医疗保健成本增加是推动市场增长的一些因素。此外，电子给药系统作为主要信息来源的接受度不断提高，推动了市场的积极增长。此外，它涵盖了影响市场动态的主要地区的政府法规和政策。关于未来几年电子给药系统市场增长图的结论性研究。深入了解市场的特定驱动因素、制约因素和主要微型市场。

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全球电子给药系统市场范围和市场规模

电子给药系统市场根据类型、组件、连接性、系统类型、应用程序、最终用户进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析细分市场的增长和战略，以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据类型，市场分为电子输液泵、电子注射笔、电子自动注射器、电子吸入器、电子胶囊等。 预计电子输液泵部门将主导市场，因为它提供精确的药物管理，并且大多数市场参与者都从事提供输液泵。

在组件的基础上，市场分为传感器、无线通信器和天线、微型泵和流量调节器、药物容器、微控制器等。 由于传感器在电子药物输送系统中的大量使用，用于包括 pH 控制、温度控制等在内的各种目的，预计传感器部分将主导市场。

在连接性的基础上，市场分为低功耗蓝牙 (BLE)、Wi-Fi、以太网、NB-IoT 等。 由于大多数电子药物输送系统都支持蓝牙，因此预计蓝牙低功耗 (BLE) 领域将主导市场。

根据系统类型，市场分为电池供电系统和可充电系统。 电池供电系统部分预计将主导市场，因为大多数电子药物输送系统都有电池驱动电源，以便为药物输送提供最佳范围。

竞争格局和电子给药系统市场份额分析

电子给药系统市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对电子给药系统市场的关注有关。

报告中涉及的主要参与者是阿斯利康、安进公司、Ypsomed AG、默克集团、拜耳公司、Nemera、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Teva Pharmaceuticals USA, Inc.（Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的子公司）、 AptarGroup, Inc., Novo Nordisk A/S., ViCentra BV, Medtronic, United Therapeutics Corporation, Companion Medical, Tandem Diabetes Care, Inc., Debiotech SA, Canè SpA, Insulet Corporation, BD, Findair Sp. z oo、B. Braun Melsungen AG 和 West Pharmaceutical Services, Inc. 等

基于区域

该报告主要分为几个关键区域，从 2021 年到 2028 年，这些区域的电子给药系统的销售额、收入、市场份额和增长率，涵盖：

北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国

荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区

中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国

印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA)

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