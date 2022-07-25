基于到 2027 年的区域预测，由于新出现的高需求，欧洲先天性代谢错误医疗食品市场经济快速增长

先天性代谢错误的医疗食品市场预计它们将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2020 年至 2027 年的预测期内，市场将以 11.9% 的复合年增长率增长，预计到 2020 年将达到 10.7957 亿美元2027. 先天性代谢错误的发病率增加，膳食补充剂对酶替代疗法的偏好是推动预测期内市场需求的主要驱动力。先天性新陈代谢错误是一组身体无法将食物转化为能量的疾病。由于基因突变，特定酶的产生较少或不产生，这些酶负责分解某些物质。这会导致一些有毒物质的积累，并导致严重的并发症。为了治疗这些疾病，

随着医疗食品支出的增加以及针对新适应症的创新产品的推出，对医疗食品的需求与去年相比有所增加。此外，由于政府采取措施和计划提高对 EMI 的认识，对医疗食品的需求也有所增加。预计报销不足的情况将限制医疗食品的使用，并减缓预测期内医疗食品市场的增长。

获取报告样本 PDF： https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-market

这份 针对先天性代谢错误的医疗食品市场报告 提供了市场份额、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，讨论了新兴收入领域、市场法规变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取 分析师简介， 我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

欧洲用于先天性代谢错误的医疗食品市场范围和市场规模

用于先天性代谢错误的医用食品市场根据产品、年龄组、疾病、形状、包装和分销渠道分为六个部分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，全球先天性代谢障碍医疗食品市场细分为氨基酸、glytactin GMP氨基酸改良含铁婴儿配方食品、低钙/无维生素D婴儿含铁配方食品、低蛋白食品等。随着越来越多的人患有氨基酸代谢紊乱并产生更多基于氨基酸的产品，氨基酸部分占主导地位。

根据年龄组，全球先天性代谢缺陷医疗食品市场分为婴儿、断奶者、青少年和成人。随着新的良性筛查程序数量的增加，越来越多的此类错误在婴儿中被报告，因此婴儿部分占主导地位。

根据疾病，全球先天性代谢医学食品市场细分为苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿症（MSUD）、高胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症I 型酸血症、肾脏疾病、I 型和 II 型酪氨酸血症、尿素循环障碍等。苯丙酮尿症 (PKU) 部分在市场上占主导地位，因为它在所有先天性代谢错误疾病中的发病率都很高。公司生产的更多产品用于治疗 PKU 疾病。例如，雅培、纽迪希亚和 BioMarin 是参与 PKU 疾病医疗食品供应的主要公司。

根据形状，全球先天性代谢医学食品市场细分为粉末、液体、凝胶等。粉末形式在细分市场中占主导地位，因为粉末易于储存且保质期良好。

在包装的基础上，全球先天代谢障碍医疗食品市场细分为罐、罐、包、瓶等。罐头细分市场占据主导地位，因为它维护食品安全，而且罐头产品也易于储存。

在分销渠道的基础上，全球先天性代谢障碍医疗食品市场细分为零售药店、医院药店、在线药店、药店等。零售药房占主导地位，因为人们可以从那里以极低的折扣购买处方药，而且还有各种各样的产品可供选择。

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-market

用于先天性代谢缺陷的医疗食品市场国家层面分析

根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道，用于先天性代谢错误的医用食品市场分为六个值得注意的部分。医疗食品先天性代谢错误市场报告涵盖的国家是德国、英国、法国、意大利、西班牙、瑞士、荷兰、比利时、俄罗斯、丹麦、波兰、土耳其和欧洲其他地区。随着新生儿筛查程序数量的增加以及医生越来越多地建议使用医疗食品，德国在欧洲市场上占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，欧洲品牌的存在和可用性，以及它们面临的来自本地和国家品牌的高或低竞争所面临的挑战，考虑了销售渠道的影响，并提供了国家数据的预测分析。

为开发新的高级医疗食品而增加参与者合作正在为先天性代谢错误医疗食品市场的参与者创造新的机会。用于先天性代谢错误的医疗食品市场还为您提供每个特定国家/地区增长的详细市场分析。医疗食品销售行业、先天性代谢障碍医疗食品进步的影响以及监管情景的变化及其对先天性代谢障碍医疗食品市场的支持。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

先天性代谢障碍药用食品竞争格局及市场份额分析

用于先天性代谢错误的医用食品的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新的市场举措、生产基地和设施、优势和劣势公司名称、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和广度、应用领域、技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与与医疗食品市场相关的公司针对先天性代谢错误的方法有关。

报告中涵盖的主要参与者包括雀巢健康科学（雀巢的子公司）、纽迪希亚（达能的子公司）、雅培、美赞臣公司（Reckitt Benckiser 的子公司）、BioMarin Pharmaceutical、Ajinomoto Cambrooke, Inc.。 （味之素的子公司）、Poa Pharma、PKU-MDmil、Dr.Schar AG/SPA Primus Pharmaceuticals, Inc.、APR、Promin Metabolics 等国内和欧洲企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-medical-foods-for-inborn-errors-of-metabolism-market浏览完整目录

主要医疗保健报告：

自动血管贴标机 – 样本运输盒市场– 规模、库存、趋势和行业增长展望https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-blood-tube-labeler-specimen-transport-box-market

北美药物输送设备市场 ——规模、库存、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-drug-delivery-devices-market

亚太药物输送设备市场 ——规模、库存、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-apac-drug-delivery-devices-market

经粘膜给药设备市场 ——规模、库存、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-transmucosal-drug-delivery-devices-market

中国注射给药设备市场 – 规模、份额、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/china-injectable-drug-delivery-devices-market

COVID-19 药物输送设备市场 ——规模、份额、趋势和行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-covid-19-drug-delivery-devices-market

互联药物输送设备市场 – 规模、库存、趋势和 行业增长展望 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-connected-drug-delivery-devices-market

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心发现最好的市场机会，并为您的企业在市场上繁荣发展提供有效的信息。Data Bridge 致力于为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构筑的纯粹智慧和经验的续集。

Data Bridge Market Research 有 500 多名分析师在不同行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 专家致力于创造满意的客户，他们信赖我们的服务并确信我们的辛勤工作。我们对 99.9% 的光荣客户满意度感到满意。

联系我们：-

数据桥市场研究

欧盟_ EE。美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：—— corporatesales@databridgemarketresearch.com