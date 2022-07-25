亚太地区先天性代谢错误医疗食品市场全球主要领导者分析、规模、增长、需求、发展、技术和到 2027 年的预测

预计2020年至2027年预测期内，亚太地区先天性代谢医疗食品市场将 获得市场增长。Data Bridge Market Research分析，该市场在2020年至2027年预测期内以15.3%的复合年增长率增长预计到 2027 年将达到 8.8267 亿美元。亚太地区每年随着 IEM 疾病发病率的增加而增加的出生率正在帮助该地区的市场增长。

医疗食品是根据特定准则生产的特殊食品。这些产品营养丰富，可用于治疗与新陈代谢有关的疾病。IEM 疾病病例的增加促使制造商开发这些可以帮助患者克服健康问题的产品。

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这份针对先天性代谢错误的医疗食品市场报告 提供了市场份额、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，讨论了新兴收入领域、市场法规变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

亚太地区先天性代谢障碍医疗食品市场范围和市场规模

用于先天性代谢错误的医用食品市场分为六个显着的部分，这些部分根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道分为两个部分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，市场细分为氨基酸、低蛋白食品、GMP glytactin 氨基酸改良含铁婴儿配方奶粉、低钙/无维生素 D 婴儿含铁配方奶粉等。 2020 年，氨基酸细分市场主导市场，因为它有能力改善患有先天性代谢错误的患者的代谢活动。 大公司还通过提供包括氨基酸类产品（如医疗食品）在内的产品来创收。

根据年龄组，市场分为婴儿、断奶者、青少年和成人。 2020 年，由于 EMI 相关疾病在婴儿或新生儿中的发病率被认为很高，因此婴儿细分市场将占据主导地位。 粉末状或液体状的医疗食品可以帮助这些婴儿改善他们的新陈代谢活动，并最终帮助婴儿的身体发育。

根据疾病，市场分为苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿症（MSUD）、同型半胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症 I 型、肾脏疾病、 I 型和 II 型酪氨酸血症、尿素循环障碍等。 2020 年，苯丙酮尿症 (PKU) 细分市场将主导市场，因为苯丙酮尿症的患病率在先天性代谢错误中居高不下。 还观察到，公司更倾向于生产治疗 PKU 疾病的医疗食品。 例如，雅培、纽迪希亚和 Biomerine 是参与 PKU 疾病医疗食品供应的主要公司。

根据形式，市场分为粉末、液体等。 2020年，粉状形式占据市场主导地位，因为它方便消费者，而且保质期也很长。

在包装的基础上，市场分为罐头、罐子、包装、瓶子等。 2020 年，罐头细分市场将主导市场，因为它为包装产品提供了足够的安全性，并且易于维护且保质期长。

根据分销渠道，市场分为零售药店、医院药店、药店、在线药店等。 2020年，医疗食品等零售药房部分仅由医生或卫生专业人员根据医疗处方服用。

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用于先天性代谢缺陷的医疗食品市场国家层面分析

分析了用于先天性代谢错误的医用食品市场，并按产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道提供了有关市场规模的信息。用于先天性代谢错误的医疗食品市场报告中包括的国家是中国、澳大利亚、日本、韩国、新西兰、印度、印度尼西亚、新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾、越南和亚太地区其他地区。由于出生率高，中国在市场上占据主导地位，因此MDI的发病率在所有国家中也很高，对医疗食品的需求量很大。因此，针对先天性代谢障碍的医疗食品，这个国家的收入很高。各国政府正在采取措施提高认识，这最终将有助于增加市场需求。

肉提取物市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

报告中涵盖的主要参与者是 BioMarin、Mead Johnson & Company, LLC。（Reckitt Benckiser Group plc. 的子公司）、Nestlé Health Science（Nestlé 的子公司）、Ajinomoto Cambrooke, Inc.（Ajinomoto Co., Inc. 的子公司）、Dr. Schär AG / SPA 和 Nutricia（Danone 的子公司）等国家和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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