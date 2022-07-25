北美用于先天性代谢错误的医用食品市场销售、行业、供应和消费趋势、分析和预测到 2027 年

这种 用于先天性代谢错误的医用食品市场预计将 在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 12.4% 的复合年增长率增长，并且是预计到 2027 年将达到 21.7222 亿美元。政府旨在提高对 EMI 的认识和增加新生儿筛查程序数量的举措和计划正在创造预测期内的市场需求。

先天性新陈代谢错误是一组身体无法将食物转化为能量的疾病。由于基因突变，特定酶的产生较少或不产生，这些酶负责分解成某些物质。这会导致一些有毒物质的积累，并导致严重的并发症。为了治疗这些疾病，他们在医生的监督下接受特定的饮食，也称为医疗食品。

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随着医疗食品支出的增加以及针对新适应症的创新产品的推出，对医疗食品的需求与去年相比有所增加。此外，由于政府采取措施和计划提高对 EMI 的认识，对医疗食品的需求也有所增加。预计报销不足的情况将限制医疗食品的使用，并减缓预测期内医疗食品市场的增长。

用于先天性代谢错误的医用食品市场报告提供市场份额详细信息、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响、分析新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取 分析师简介 ，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

北美先天性代谢错误医疗食品市场范围和市场规模

用于先天性代谢错误的医用食品市场根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道分为六个部分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，全球先天性代谢障碍医疗食品市场细分为氨基酸、glytactin GMP氨基酸改良含铁婴儿配方食品、低钙/无维生素D婴儿含铁配方食品、低蛋白食品等。氨基酸部分在市场上占据主导地位，因为它有能力改善患有先天性代谢错误的患者的代谢活动。氨基酸是体内蛋白质的主要来源，因此对患有 IEM 疾病的婴儿非常有用。

根据年龄组，全球先天性代谢缺陷医疗食品市场分为婴儿、断奶者、青少年和成人。氨基酸部分在市场上占主导地位，因为 EMI 相关疾病的发病率在婴儿或新生儿中被认为很高。

全球先天性代谢障碍医学食品市场细分为苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿症（MSUD）、高胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症 I 型、肾脏疾病、酪氨酸血症 I 型和 II 型、尿素循环障碍等。苯丙酮尿症 (PKU) 部分在市场上占主导地位，因为它在所有先天性代谢错误疾病中的发病率都很高。还观察到，公司更倾向于生产治疗 PKU 疾病的医疗食品。

根据形状，全球先天性代谢医学食品市场细分为粉末、液体、凝胶等。2020年，粉状在市场上占主导地位，因为它很容易在需要的地方消费，而且保质期也很长。粉状产品也被发现经过高度加工，可用于罐头、包装和其他形式的包装中。

在包装的基础上，全球先天代谢障碍医疗食品市场细分为罐、罐、包、瓶等。罐头部分在市场上占据主导地位，因为它为包装产品提供了足够的安全性，并且很容易在很长一段时间内保持其保质期。

在分销渠道的基础上，全球先天性代谢障碍医疗食品市场细分为零售药店、医院药店、在线药店、药店等。零售药房占主导地位，因为人们可以批量购买产品并享受大幅折扣；他们也有更多种类的产品。

有关市场分析的更多信息，请参阅研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-medical-foods-for-inborn-errors-of -新陈代谢市场

用于先天性代谢缺陷的医疗食品市场国家层面分析

分析了用于先天性代谢错误的医用食品市场，并按产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道提供了有关市场规模的信息。用于先天性代谢错误的医疗食品市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。北美地区美国在市场上占主导地位，对先天性代谢错误及其治疗的认识不断提高。此外，90%的产品份额来自美国市场。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，北美品牌的存在和可用性以及他们面临的挑战，由于来自本地和国家品牌的强弱竞争，通过提供来自该国的数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

越来越多的针对先天性代谢错误的医疗食品市场的收购和合并正在为针对先天性代谢错误的医疗食品市场的参与者创造新的机会

用于先天性代谢错误的医疗食品市场还为您提供特定行业中每个国家/地区增长的详细市场分析，包括用于先天性代谢错误的医疗食品市场销售、针对先天性代谢错误的医疗食品的市场发展影响和监管变化情景及其支持先天性代谢障碍医疗食品市场。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期

先天性代谢障碍药用食品竞争格局及市场份额分析

用于先天性代谢错误的医疗食品市场，竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新的市场举措、生产基地和设施、优势和劣势公司名称、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和广度、应用领域、技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与与医疗食品市场相关的公司针对先天性代谢错误的方法有关。

报告涵盖的主要参与者是雀巢健康科学（雀巢的子公司）、纽迪希亚（达能的子公司）、Solace Nutrition、雅培、美赞臣公司（Reckitt Benckiser 的子公司）、BioMarin Pharmaceutical、Ajinomoto Cambrooke , Inc.（味之素的子公司）、Poa Pharma、Dr.Schar AG/SPA Primus Pharmaceuticals, Inc.、Ener-G Foods, INC、Promin Metabolics 等国内和北美企业。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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