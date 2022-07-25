按制造商、地区、类型、份额、增长和应用分列的中东和非洲用于先天性代谢错误的医用食品，预测到 2027 年

在 2020 年至 2027 年的预测期内，中东和非洲先天性代谢错误医疗食品市场预计将 获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2020 年的预测期内以 6.2% 的复合年增长率增长到 2027 年。2027 年，预计到 2027 年将达到 1.4364 亿美元。IEM 发生率的增加和高可支配收入正在帮助市场在预测期内增长。

Los errores congénitos del 新陈代谢儿子 enfermedades congénitas que se reconocen por deficiencias en enzimas vitales que se necesitan para facilitar el代谢正常。El número de enfermedades que se han confirmado y que entran en esta categoría son la fenilcetonuria (PKU), la enfermedad de la orina con jarabe de arce, la homocistinuria y la academia metilmalónica, entre otras。Los fabricantes están produciendo principalmente alimentos medicos basados enaminoácidos y son útiles para el tratamiento de tales enfermedades。El aumento de casos de IEM ha aumentado la demanda de alimentos medicos y, por lo tanto, ha aumentado la generación de ingresos。

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中东和非洲针对先天性代谢异常的医用食品市场范围和市场规模

用于先天性代谢错误的医用食品市场分为六个显着的部分，这些部分根据产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道分为两个部分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，市场细分为氨基酸、低蛋白食品、GMP glytactin 氨基酸改良含铁婴儿配方奶粉、低钙/无维生素 D 婴儿含铁配方奶粉等。2020 年，氨基酸细分市场主导市场，因为它改善了患有先天性代谢错误的患者的代谢活动。氨基酸是蛋白质的主要来源，也是医生推荐的。

根据年龄组，市场分为婴儿、断奶者、青少年和成人。2020 年，由于 EMI 相关疾病在婴儿或新生儿中的患病率更高，因此婴儿细分市场将占据主导地位。

根据疾病，市场分为苯丙酮尿症（PKU）、枫糖尿症（MSUD）、同型半胱氨酸尿症、甲基丙二酸血症、有机酸尿症、丙酸血症、异戊酸血症、亮氨酸代谢障碍、戊二酸血症 I 型、肾脏疾病、 I 型和 II 型酪氨酸血症、尿素循环障碍等。2020 年，苯丙酮尿症 (PKU) 细分市场占据主导地位，因为其在所有先天性代谢疾病中的发病率都很高。PKU 的高病例需要更广泛的医疗食品来进行适当的治疗，制造商正在开发针对这种疾病的产品，因此该细分市场在市场上占主导地位。

根据形式，市场分为粉末、液体等。2020年，粉状产品占据市场主导地位，粉状产品易于食用，保质期长，携带方便。

在包装的基础上，市场分为罐头、罐子、包装、瓶子等。在 2020 年，罐头细分市场占据主导地位，因为它为产品提供了适当的安全性，并且由于具有适当的气锁，易于长时间保持其保质期。

根据分销渠道，市场分为零售药店、医院药店、药店、在线药店等。2020 年，零售药房占据市场主导地位，因为医疗食品仅由医生或医疗保健专业人员根据医疗处方服用。开出处方后，患者经常去零售药店购买产品。

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中东和非洲针对先天性代谢错误的医疗食品市场国家层面分析

分析了中东和非洲用于先天性代谢错误的医用食品市场，并提供了按产品、年龄组、疾病、形式、包装和分销渠道划分的市场规模信息。市场报告涵盖的国家是南非、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼以及中东和非洲其他地区。

由于该地区的医疗保健费用高，南非在市场上占据主导地位，患者更倾向于服用医疗食品而不是酶疗法。除此之外，可支配收入也很高，患者可以通过这些收入轻松支付日常饮食中的医疗食品。

肉提取物市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们面临的来自本地和国家品牌的强弱竞争的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

报告中涵盖的主要参与者是雅培和纽迪希亚（达能的子公司），以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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