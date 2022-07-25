北美迷幻药市场未来增长展望 2022-2028

范围广泛的北美迷幻药报告确定并分析了新兴趋势以及北美迷幻药行业市场的主要驱动因素、挑战和机遇。对于一个蓬勃发展的企业来说，了解消费者对特定产品的需求、偏好、态度以及他们不断变化的品味是非常重要的，而这份市场报告正是为了解决这个问题。此外，企业可以利用本报告中包含的信息来决定其生产和营销策略。北美迷幻药市场文件由分析师、研究人员、行业专家和预测者组成的创新、热情、知识渊博和经验丰富的团队的警惕努力构建而成。

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北美迷幻药物涵盖的主要参与者是：

强生服务公司

爵士制药公司

赛隆制药公司

罗盘

usonainstitute.org

Develco 制药瑞士公司

道拉斯制药有限公司

NeuroRX, Inc.

Hikma 制药公司

Amneal 制药有限责任公司。

AVADEL 制药公司，PLC

北美迷幻药市场细分：

按来源（合成、天然）、类型（病原体、解离剂、其他）

按药物（γ-羟基丁酸、氯胺酮、赛洛西宾等）

按应用（嗜睡症、难治性抑郁症、重度抑郁症、阿片类药物成瘾、创伤后应激障碍等）

按给药途径（口服、吸入、注射）

按最终用户（医院、专科诊所、家庭护理、其他）

按分销渠道（医院药房、零售药房、在线药房）

北美迷幻药市场国家层面分析

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南）

南美洲（巴西等）

中东和非洲（埃及和海湾合作委员会国家）

北美迷幻药物报告对市场的竞争、细分、动态和地理进步进行了全面而智能的分析。由于当今的企业在对产品做出任何判断之前都非常需要市场研究分析，因此选择此类市场研究报告对企业至关重要。该市场研究已经过分析，并考虑了市场的复合年增长率、估值、数量、收入（历史和预测）、销售（当前和未来）以及与北美迷幻药市场相关的其他关键因素。该报告在本报告中以简单明了的方式描述了市场的现实概念。对报告中涵盖的每个主题都进行了很好的研究，以清楚地了解影响市场增长的所有因素。

目录中涵盖的要点：

第 1 章：北美迷幻药市场概述、产品概述、市场细分、区域市场概述、市场动态、限制、机会以及行业新闻和政策。

第二章：北美迷幻药产业链分析、上游原料供应商、主要参与者、生产过程分析、成本分析、市场渠道和主要下游买家。

第 3 章：北美迷幻药类型的价值分析、产量、增长率和价格分析

第 4 章：北美迷幻药应用的下游特征、消费和市场份额。

第 5 章：按地区分列的北美迷幻药的产量、价格、毛利率和收入（美元）（2021-2028 年）。

第六章：按地区划分的生产、消费、进出口

第 7 章：北美迷幻药市场状况和按地区分列的 SWOT 分析。

第 8 章：北美迷幻药参与者的竞争格局、产品介绍、公司概况、市场分布状况。

第 9 章：按类型和应用分列的市场分析和预测。

第 10 章：按地区划分的市场分析和预测（2021-2028 年）。

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COVID-19 影响分析

这份经过认真探讨的报告介绍已逐步建立，对最近对企业造成严重伤害、恶化发展的 COVID-19 事件给予了相当大的考虑。

COVID-19 加剧了全球对在线购物的需求。跨国公司正在大力投资向电子商务的转变，但他们还必须确保即使在大流行结束后，他们的战略也能在长期内取得成功。

世界卫生组织宣布这是突发公共卫生事件。冠状病毒病 (Covid19) 的影响已经显现，到 2020 年将对北美迷幻药市场产生重大影响。

竞争格局和北美迷幻药市场份额分析

欧洲迷幻药市场报告中涵盖的主要参与者是 Janssen Pharmaceuticals, Inc.（强生服务公司的子公司）、Hikma Pharmaceuticals PLC、COMPASS、辉瑞公司、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Jazz Pharmaceuticals , Inc., PharmaTher Inc., Avadel, NeuroRx, Inc., usonainstitute.org 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

北美迷幻药市场范围和市场规模

在来源的基础上，迷幻药物市场分为合成和天然。到 2021 年，合成部分占主导地位，因为大多数产品都是由人造化学品制成，只有极少数产品是由天然成分制成的裸盖菇素。

根据类型，迷幻药物市场分为分离剂、移情剂等。2021 年，empathogens 部分产生情感交流、一体性、相关性的体验，并用于治疗猝倒症、发作性睡病和相关疾病。

在药物的基础上，迷幻药物市场被细分为γ-羟基丁酸、氯胺酮、裸盖菇素等。2021 年，γ-羟基丁酸领域占据主导地位，因为 Jazz Pharmaceutical 的 xyrem 是市场上最古老的迷幻药物之一，占有主要份额，属于药物类别。

根据应用，迷幻药物市场细分为嗜睡症、治疗抵抗性抑郁症、创伤后应激障碍、重度抑郁症、鸦片成瘾等。2021 年，嗜睡症细分市场占据主导地位，因为 Jazz Pharmaceutical 的 xyrem 用于治疗，并且是市场的主要股东。

根据给药途径，迷幻药物市场分为口服、吸入和注射。到 2021 年，口服部分占主导地位，因为它优于其他各种给药途径。

根据最终用户，迷幻药市场分为医院、专科诊所、家庭护理等。2021 年，由于患者负荷高，医院部分在迷幻药市场中占据主导地位，并且大部分药物是在医生的监督下提供的。

在分销渠道的基础上，迷幻药市场分为医院药房、零售药房和在线药房。2021 年，随着更多患者在医院接受治疗以及医院药房对药品的需求增加，医院药房市场份额最大。

报告中提供的重要功能和 北美迷幻药物市场 亮点：

完整的背景分析，包括对市场的评估。

本报告针对不断变化的市场动态提供精确分析和当前发展。

按类型、应用等进行深入的市场细分。

在价值（收入）和数量（生产和消费）方面的历史、当前和预计规模

最近的行业趋势和发展。

北美迷幻药市场的竞争格局。

在势在必行的机械中留下良好的印象，并宣传打击北美迷幻药市场的最新例子。

北美迷幻药市场份额和主要参与者的战略

新兴的细分市场和区域市场

对市场轨迹的客观评估

建议公司加强在市场上的立足点。

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