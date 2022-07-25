医药物流市场规模、份额、增长、趋势、主要供应商、地区需求和到 2028 年的预测

医药物流市场分析报告在许多方面对于业务增长和在市场中蓬勃发展都是非常不可或缺的。精通行业趋势和机遇是一个相当耗时的过程。尽管如此，这份市场报告非常快速轻松地解决了这个问题。客户可以通过在制定本市场报告时使用的优​​秀实践模型和研究方法发掘在市场上取得成功的最佳机会。一份国际医药物流报告提供了具有所需规格的主要竞争对手列表，还提供了对影响该行业的关键因素的战略见解和分析。

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医药物流市场的主要参与者是：

敏捷

加拿大航空

PCI 制药服务

美国大陆货运 OU

CEVA物流

申克股份公司

德国邮政公司

联邦快递

嘉里物流网络有限公司

LifeConEx

Genco 航运与贸易

农商集团

美国联合包裹服务公司

DSV； VersaCold 物流服务

美国资源卑尔根公司

昨天 + 纳格尔

裕森物流有限公司

恒星

顺丰速运

泛泛世界运输（控股）有限公司

CH 罗宾逊全球

医药物流市场细分：

按类型（冷链物流、非冷链物流）

按组件（存储、运输、监控组件）

按程序（拣选、存储、检索系统、处理系统）

按应用（化学制药、生物制药、专业制药）

表中的内容

第 1 章：简介和范围

第 2 章：主要公司简介

第 3 章：跨类型、应用和地域的医药物流市场解释、分享和预测

第四章：各地区医药物流行业消费

第五章：亚太地区市场说明

第六章：欧洲地区市场说明

第七章：亚太地区市场说明

第八章：北美地区市场说明

第9章：中东和非洲地区市场说明

第 10 章：医药物流市场的主要重要特征

第 11 章：市场的主要趋势和市场机会

第十二章：产业链、采购策略和下游买家

第 13 章：研究结果和结论

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市场的主要发展：

2019 年 4 月，Stellar 宣布他们已通过其业务运营部门 Innovative Logistics Services Pvt 收购了 Patel Roadways。 有限公司进行全现金交易。 此次收购扩大了 Stellar 的公路运输能力，因为他们将能够为印度地区的 350 多家分支机构提供物流服务，因为他们希望扩大其卡车车队和服务产品，尤其是增值服务。

2016 年 11 月，美国联合包裹服务公司 (UPS) 宣布已同意收购 Marken。 此次收购将进一步扩大 UPS 提供的物流服务，尤其是针对制药、生命科学和医疗保健行业。 Marken 将作为 UPS 的子公司开始运营。 此次收购将有助于扩大符合当局规定的医疗保健和临床试验物流设施。

竞争格局与医药物流市场份额分析

目前在全球医药物流市场工作的主要竞争对手中很少有 Agility；加拿大航空；PCI 医药服务；大陆货运 OÜ；CEVA物流；申克股份公司；德国邮政公司；联邦快递；嘉里物流网络有限公司；LifeConEx；Genco 航运与贸易；农商集团；美国联合包裹服务公司；DSV；VersaCold 物流服务；美国资源卑尔根公司；库恩 + 纳格尔；裕森物流有限公司；恒星; 顺丰速运；泛泛国际运输（控股）有限公司 和 CH Robinson Worldwide, Inc.

本报告回答的关键问题：

2027年影响市场份额和增长率的趋势因素是什么？ 波特五力模型的主要结果是什么？ 市场增长面临哪些挑战？ 影响医药物流市场增长的市场规模和主要市场趋势将是什么？ 推动医药物流市场的关键因素是什么？ 医药物流市场面临哪些风险和挑战？ 谁是医药物流市场的主要供应商？ 全球医药物流市场供应商面临哪些市场机遇和威胁？

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医药物流市场国家层面分析

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等）

亚太地区（中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南）

南美洲（巴西等）

中东和非洲（埃及和海湾合作委员会国家）

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