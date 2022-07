洁净室技术市场规模和预测分析：2022-2029 年细分分析、市场范围、行业发展、即将到来的挑战

洁净室技术市场研究报告是在准确了解客户需求的情况下制定的。本报告提供了有关洁净室技术行业的全球和区域层面的市场状况,有助于在广泛的市场中获得业务洞察力。本行业分析报告中包含的有关市场驱动因素和市场限​​制的详细信息有助于了解洁净室技术行业的产品需求是上升还是下降。为了提供对该行业的绝对概述, 洁净室技术市场 报告涵盖了市场分析、产品定义、市场细分、关键发展和现有供应商格局的各个方面。

洁净室控制诸如气流、湿度和温度等变量。2021 年全球洁净室技术市场价值 69.3 亿美元,预计到 2029 年将达到 42.5 亿美元,在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 6.30%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

关键细分:

按类型(设备和消耗品)

按建筑类型(材料和设计)

按行业分类(医药行业、半导体与电子行业、生物科技行业、食品与饮料行业、医疗器械制造商、医院与医疗保健行业、塑料行业、光学行业等)

洁净室技术市场的主要参与者是:

Simplex Isolation Systems (US), AES Clean Technology (US), DuPont (US), Clean Air Products (US), Clean Room Depot, Inc. (US), Integrated Cleanroom Technologies Private Limited (印度), Hemair (印度), AIRTECH JAPAN, Ltd.(日本)、Lennox International Inc.(美国)、COLANDIS GMBH(德国)、ABN Cleanroom Technology(比利时)、Nicos Group, Inc.(美国)、Galvani Srl(意大利)、ANSELL LTD. (澳大利亚), Ardmac (爱尔兰), Azbil Corporation (日本), novum. Reinraumtechnik(德国)、Helapet Ltd.(英国)、KCWW(美国)、Camfil(瑞典)等

市场概况:

洁净室是指空气中的颗粒物(包括头发、真菌、灰尘和细菌)的浓度得到控制的房间。这种类型的房间旨在减少房间内颗粒的产生、滞留和引入。该过程通过保持合适的压力、温度和湿度条件来完成。

此外,在 2022 年至 2029 年的预测期内,通过降低这些设施中的空气颗粒物水平来维持抗菌环境的需求增加,为市场参与者提供了有利可图的机会。此外,政府举措的增加将进一步扩大市场。另一方面,与洁净室相关的高运营成本预计会阻碍市场增长。此外,根据要求定制洁净室设计的问题预计将在 2022-2029 年的预测期内挑战洁净室技术市场。

COVID-19 对市场的影响

COVID-19 对 全球洁净室技术市场产生了积极影响, 因为制药行业与研究人员、监管机构和合同研究公司一起专注于开发治疗方法和疫苗。在这种情况下,洁净室技术在确保安全性、有效性和安全性方面发挥着至关重要的作用。

最近的发展

RS Components(英国)于 2021 年宣布与 Kimberly-Clark Professional(美国)建立合作伙伴关系。该合作伙伴关系预计将为 RS 系列提供 170 种新产品,包括 Scott、Kimtech、Kleenex 和 Wypall 等知名品牌。

Exyte Group(德国)和 Wynnchurch Capital(美国)签署了 Exyte 于 2021 年收购关键过程系统集团(CPS)的协议。此次收购进一步加强了公司对生物制药、生命科学业务和新客户的服务。半导体。

按地域划分的洁净室技术市场细分

北美

欧洲

亚太地区

拉丁美洲

中东和非洲

每个地区的主要国家也被考虑在内,例如美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利、南非、尼日利亚、突尼斯、摩洛哥、德国、英国 (UK)、荷兰、西班牙、意大利、比利时、奥地利、土耳其、俄罗斯、法国、波兰、以色列、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度、澳大利亚和新西兰等。

洁净室技术市场:目录

报告概述:它包括研究的目标和范围,并重点介绍了所涵盖的关键细分市场和参与者。它还包括为研究考虑的年份,包括 100 个数据表和 40 个附加表。

执行摘要:它涵盖了行业趋势,重点关注市场用例和顶级市场趋势、按地区划分的市场规模和全球市场规模。它还涵盖了按地区划分的市场份额和增长率。

供应商格局:报告重点关注并购、扩张、主要参与者分析、公司成立日期、服务区域、制造基地和主要参与者的收入。

关键成功因素:本节提供有关按产品和应用划分的市场规模的详细信息,以及与 2019 年市场规模相对应的数据、2021 年的估计以及到 2029 年的复合年增长率 (CAGR) 预测

.区域分析:报告中分析的所有区域和国家都是根据产品和应用的市场规模、主要参与者和市场预测进行研究的。

国际玩家简介:在这里,玩家根据他们的毛利率、价格、销售额、收入、业务、产品和其他公司详细信息进行评估。

市场动态:包括供应链分析、区域营销分析、挑战、机遇和报告中分析的驱动因素。审查当前趋势和未来前景、产品、不断发展的技术和新兴行业。

附录:它包括有关研究和讨论指南、研究方法、数据来源、研究作者、免责声明和可用定制的详细信息。

