医用光纤市场未来创新策略、增长和利润分析，2028 年预测

医用光纤市场情景

医用光纤是用于医疗应用的光纤。光纤是一种由轻质玻璃、二氧化硅和优质塑料制成的透明轻质光纤,通常用作在光纤两端之间传输光的手段。

光纤在多种医疗设备中的应用越来越广泛,这些医疗设备具有多种应用,例如图像传输、照明、激光信号传输、技术先进产品的日益采用、用于早期发现癌症和其他慢性病的内窥镜手术数量的增加是其中一些原因。预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内推动医疗光纤市场增长的因素。另一方面,人们对微创手术的认识不断提高,以及激光在牙科和美容领域的使用量不断增加,这将创造一些机会,这些机会将导致上述时期医用光纤市场的增长。有关医用光纤的严格法规和标准将成为制约因素,并可能阻碍上述时期医用光纤市场的增长。

本报告涵盖以下制造商:

SCHOTT AG, Leoni AG, Newport Corporation, Coherent, Inc., Molex, Integra lifesciences, Fiberoptics Technology Incorporated, Timbercon, Inc., Gulf Medical Fiberoptics, Sunoptic Technologies Inc., Rofin-Sinar, Coherent, Inc., Vitalcor Inc, Trumpf, Boston Scientific Corporation、IPG Photonics Corporation、Olympus Corporation of the Americas、Laserscope Inc.、CARDIOGENESIS CORP /CA 和 Biolitec

全球医用光纤市场细分如下:

按类型(纯二氧化硅光纤、多晶光纤、聚合物光纤)

按用途(可重复使用、一次性)

按最终用户(医院、门诊手术中心、专科诊所、合同研究组织 (CRO)、诊断实验室)

按应用(图像传输、激光信号传输、照明、激光焊接、光纤共焦扫描)

报告中包括市场扩张、收购、增长战略、合资企业和合作、产品发布、市场扩张等方面的最新消息和行业发展。

医用光纤市场报告对 COVID19/冠状病毒大流行造成的市场近期发展和综合竞争格局进行了深入分析。

推动市场增长的关键因素:

全球医用光纤市场报告具有最佳研究产品和所需的关键信息,可用于寻找新产品趋势或现有或新兴市场的竞争分析。公司可以通过这份业务报告一次又一次地提高他们的竞争优势。该报告包括对全球行业、产品、公司概况和市场趋势的专家见解。用户可以从这份行业分析报告中获得对整个行业特定市场研究的全面目录的全公司范围内的无限制访问权限。市场报告在比行业研究更高的水平上审查行业。

北美(美国、加拿大和墨西哥)

欧洲(德国、英国、法国、意大利、俄罗斯和土耳其等)

亚太地区(中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南)

南美洲(巴西等)

中东和非洲(埃及和海湾合作委员会国家)

