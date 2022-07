物联网医疗器械市场增长、趋势、预测和 COVID-19 影响（2022 年至 2028 年）

可靠的物联网医疗设备报告完美结合了先进的行业见解、实用的解决方案、人才解决方案和最新技术,为读者或最终用户提供了出色的体验。市场定义、分类、应用、参与、市场驱动因素和市场限​​制的综合数据是本报告的关键部分,所有这些都来自 SWOT 分析。该报告还包括历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。全球 物联网医疗设备市场 分析报告节省了宝贵的时间,并增加了为发展业务所做的工作的可信度。

物联网通常由不同的医疗设备、系统和程序组成,对整个医疗保健部门产生了影响,这在远程临床监测、慢性病管理和个人健康监测方面大有裨益,并为患者提供更多时间与他们的医生互动。

医疗保健服务对成本控制的需求不断增加是推动市场增长的重要因素,同时也越来越关注积极的患者参与和以患者为中心的护理服务,高速网络技术的不断发展,智能手机、平板电脑和其他设备的普及率不断提高医疗保健中的移动平台、医疗保健物联网解决方案投资的增加以及物联网解决方案的不断实施以降低护理成本是推动物联网医疗设备市场的主要因素。此外,低医患比导致对自营电子健康平台的依赖增加,医疗保健行业的技术进步和现代化程度不断提高,将在 2021-2028 年的预测期内进一步为物联网医疗设备市场创造新机遇.

Medtronic, Cisco Inc, GENERAL ELECTRIC, STANLEY Healthcare, Capsule Technologies, Inc, IBM Corporation, Koninklijke Philips NV, Microsoft, SAP 附属公司, AdhereTech, Cerner Corporation, PhysIQ, Meru Health, LifeFuels Inc, Keriton, CARRE TECHNOLOGIES INC., ConnectedHealth 、雅培、Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其关联公司。和苹果公司

物联网医疗设备市场:细分

按应用(远程医疗、临床操作和工作流程管理、连接成像、住院监护、药物管理)

通过连接技术(低功耗蓝牙、Wi-Fi、蜂窝、近场通信 (NFC)、卫星)

按最终用户(医院、外科中心和诊所、临床研究组织 (CRO)、研究和诊断实验室)

在应用的基础上,物联网医疗设备市场细分为远程医疗、临床操作和工作流程管理、互联影像、住院监护和药物管理。

基于连接技术,物联网医疗设备市场细分为低功耗蓝牙、Wi-Fi、蜂窝、近场通信 (NFC) 和卫星。

物联网医疗设备市场也根据最终用户细分为医院、手术中心和诊所、临床研究组织 (CRO)、研究和诊断实验室。

北美(美国、加拿大和墨西哥)、德国、法国、英国、荷兰、瑞士 亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区欧洲、中国、日本、印度。中东和非洲其他地区 (MEA) 比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚 中东和非洲 (MEA) 、菲律宾、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、阿根廷和南美洲其他地区

