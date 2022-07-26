多重分析市场总结、价值结构分析、增长机会和到 2028 年的预测

Data Bridge Market Research 发布的研究报告 “ Multiplex Assays Market：2029 年全球行业分析和机会评估” 揭示了推动全球市场的几个方面。市场的增长受到各种趋势、发展、驱动因素和挑战的影响，其分析包含在基于事实的研究报告中。详尽的研究出版物涵盖了历史数据分析以及当前情景以及从价值角度对市场的未来预测，从 2017 年到 2028 年的 10 年期间。对各个细分市场的分析在扩大已对全球多重检测市场进行了全面了解。

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多重检测市场：概述

多重分析是一个过程，其中分析物被单独分析。蛋白质、生物分子、生长因子、细胞因子和趋化因子等分析物用于扩增聚合酶链式反应 (PCR) 中的多个靶标。多重分析广泛用于病原体鉴定、基因检测分析等。

癌症患病率上升

全球癌症发病率的飙升正在为市场的增长铺平道路。每年有超过 1000 万人死于癌症，癌症是世界上第二大死亡原因。这将进一步为未来市场的增长开辟道路。

研发能力

研发能力的不断增加，特别是在发达国家和发展中经济体与医疗器械和设备有关的支出，将进一步创造有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗机构和传染病检测而进行的研发能力也提高了市场增长率。

政府对医疗基础设施的投资

联邦政府增加的资金将推动市场增长率。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将创造有利可图的市场增长机会。此外，研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

全球多重检测市场：供应商见解

Luminex Corporation（美国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（美国）、Illumina, Inc（美国）、Bio-Rad Laboratories, Inc.（美国）、QIAGEN（荷兰）、Abcam plc（英国）、BD（美国）、默克KGaA（德国）、Agilent Technologies, Inc.（美国）、Meso Scale Diagnostics（美国）、Randox Laboratories（英国）、Quanterix（美国）、Bio-Techne Corporation（美国）、Olink（瑞典）、DiaSorin SpA（意大利） 、Seegene（韩国）、Promega Corporation（美国）、Siemens（德国）、PerkinElmer, Inc.（美国）和 Shimadzu Corporation（日本）

全球多重检测市场：细分和预测

按产品和服务（试剂和消耗品、仪器和附件以及软件和服务）

按类型（核酸多重测定、蛋白质多重测定和基于细胞的多重测定）

按技术（蛋白质微阵列、聚合酶链式反应、多重实时聚合链式反应、流式细胞术、荧光检测、发光等）

按应用（临床诊断和研发）

按最终用户（医院、临床实验室、制药和生物技术公司、研究机构和其他）

Data Bridge Market Research 分析，预计在预测期内，多重检测市场的复合年增长率为 7.13%。这表明，2021 年的市场价值为 30 亿美元，到 2029 年将飙升至 82.4 亿美元。“蛋白质多重检测”在多重检测市场的应用领域占据主导地位，因为人们越来越关注用于生物标志物研究的蛋白质组学研究和临床诊断。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

多重检测市场：区域展望

根据地理区域，全球多重检测分为七个关键区域：北美、拉丁美洲、东欧、西欧、亚太地区（不包括日本）、日本以及中东和非洲。与欧洲、APEJ 和世界其他地区相比，北美之所以保持其领先地位，主要是因为药物制剂的使用率非常高。

Multiplex Assays Market 报告按制造商、地区、类型和应用对全球数据进行分类，同时分析市场状况、市场份额、增长率、未来趋势、市场驱动因素、机遇和挑战、风险和进入壁垒、销售渠道以及经销商。为了增强本报告的用户体验，统计数据和数字数据的所有事实和数字在整个报告中都得到了很好的体现。可信的多重检测报告通过关键供应商收入、上游和下游行业发展、行业进展、关键公司以及细分市场类型和多重检测市场应用的信息，对市场规模进行了估计。

全球多重检测市场的好处：

分析行业不断变化的竞争动态，并了解多重检测市场中各种产品/解决方案/技术的吸引力商。

驱动和抑制市场增长的因素的未来展望

深入的 8 年预测以及市场增长预测

全面分析关键产品细分及其增长预测，便于理​​解

为在市场上运营的公司提供竞争优势

对老牌公司和行业新进入者的战略建议

深入分析细分市场，全面洞察市场，协助制定投资策略

该报告是通过广泛的初级和次级研究制定的，并得到了行业专家和专业人士的进一步验证和验证。该报告为读者、企业和利益相关者提供了关键见解，以帮助他们做出明智的决策并在市场上站稳脚跟。该报告分析了历史年份的增长趋势，并提供了有关该行业当前和新兴趋势的想法。报告中包含了SWOT分析、波特五力分析、可行性分析、投资回报分析等高级分析工具。

该研究报告深入了解公司概况及其生产价值、生产能力、产品组合、战略计划（如并购、合资企业、合作、产品发布和品牌推广、政府和企业交易等）。

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