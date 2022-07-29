北美人胰岛素输送设备和药物市场分析、规模、份额、策略、供应链、需求、发展、趋势和到 2028 年的预测

在 2021 年至 2028 年的预测期内，北美人胰岛素输送药物和器械市场预计 将以 6.80% 的速度增长。市场研究报告数据桥报告关于人胰岛素输送药物和器械市场提供了分析和通过提供其对市场增长的影响，有关预计在预测期内将占主导地位的各种因素的信息。久坐生活方式的兴起正在加速人胰岛素输送药物和设备市场的增长。

胰岛素 被认为是一种蛋白质激素，有助于控制身体无法产生足够胰岛素的患者的血糖水平。胰岛素通过增加脂肪组织和肌肉中的葡萄糖摄取来降低血糖水平。

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北美药物和人胰岛素输送设备 市场 的范围和市场规模

人胰岛素输送装置和药物市场根据药物、装置、输送装置、应用、产品、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，以帮助做出战略决策以识别领先的市场应用。

在药物的基础上，人胰岛素输送装置和药物市场分为基础或长效胰岛素、推注或速效胰岛素、传统人胰岛素、组合胰岛素和生物仿制药胰岛素。基础或长效胰岛素细分为 lantus、levemir、toujeo、tresiba 和 basaglar。推注或速效胰岛素细分为 novorapid/novolog、humalog、apidra、fiasp 和 admelog。传统的人胰岛素被细分为novoline/actrapide/insulatard、humulin和insuman。复方胰岛素又细分为novomix、ryzodeg、xultophy、soliqua或suliqua，生物仿制药又细分为甘精胰岛素生物仿制药和人胰岛素生物仿制药。

基于该设备，人胰岛素输送设备和药物市场细分为胰岛素泵、胰岛素笔、胰岛素注射器、胰岛素喷射注射器。胰岛素泵细分为胰岛素泵装置、胰岛素泵储液罐和胰岛素输液器。胰岛素笔分为可重复使用的笔筒和一次性胰岛素笔。

基于递送装置，人胰岛素药物和递送装置市场细分为注射器、笔和笔针。笔又分为一次性笔和可重复使用的笔。笔针又分为 标准 笔 针和安全笔针。

根据应用，人胰岛素输送药物和器械市场细分为 II 型糖尿病、II 型糖尿病。

在产品的基础上，人胰岛素输送装置和药物市场分为 HI 药物、HI 输送装置。

根据分销渠道，人胰岛素药物和输送设备市场分为医院药房、零售药房、在线销售、糖尿病诊所或中心等。

根据最终用户，人胰岛素输送药物和设备市场分为 医院 和诊所、家庭护理和专业中心。

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北美人胰岛素输送装置和药物市场的国家层面分析

如上所示，分析了北美人胰岛素输送药物和设备市场，并按国家、药物、设备、输送设备、应用、产品、分销和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。北美人类胰岛素输送设备和药物市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美。

由于久坐不动的生活方式选择和变化，美国在人胰岛素输送药物和设备市场占据主导地位。此外，糖尿病的出现将在预测期内进一步推动人胰岛素输送药物和设备市场的增长。

人胰岛素输送药物和器械的竞争格局和市场份额分析

北美人胰岛素和药物输送设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概述、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用领域。. 上面提供的数据点仅与公司对北美药物和人胰岛素输送设备市场的关注有关。

北美人用胰岛素输送设备和药物市场报告涵盖的主要参与者是美敦力、BD、YPSOMED、胰岛素公司、Biocon、礼来、赛诺菲、诺和诺德 A/S、默克夏普和多姆公司、F. Hoffmann-拉罗氏有限公司、葛兰素史克公司 和辉瑞公司等国家和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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