欧洲实验室自动化市场：全球主要参与者、趋势、份额、行业规模、细分、机遇和到 2028 年的预测

Data Bridge Market Research 分析称， 在 2021-2028 年的预测期内，欧洲实验室自动化市场预计将以 4.80% 的复合年增长率增长。

由于 引入自动化必须具备的速度、一致性和准确性的需求，医疗保健行业 正在经历许多变化。实验室自动化的使用使技术人员和科学家能够更有效地产生结果。它有专用的工作站，以及允许对结果进行实时分析的软件。生物技术和制药行业也实施了实验室自动化，这些行业成功地减少了人工工作并节省了时间。

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欧洲实验室自动化市场的范围和规模

欧洲实验室自动化市场根据设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，以帮助做出战略决策以识别领先的市场应用。

据该团队称，市场分为自动液体处理器、自动板处理器、机器人系统、自动存储和检索系统以及交钥匙自动化工作单元。 机器人系统 已细分为机械臂和履带式机器人。即用型自动化工作单元已细分为自动化分析前系统、自动化分析后系统和全自动实验室系统。

基于该软件，市场分为实验室信息管理系统、实验室信息系统、 色谱 数据系统 、电子实验室笔记本和科学数据管理系统。

在分析仪的基础上，市场分为生化分析仪、基于免疫学的分析仪和血液学分析仪。

根据应用，市场分为药物发现、基因组学、蛋白质组学、蛋白质工程、生物分析、分析化学、系统生物学、临床诊断和冻干。药物发现已细分为高通量筛选 (HTS)、ADME 筛选、化合物称重和溶解、化合物管理等。临床诊断已细分为样品制备、分级分离、归档和 EIA。

根据最终用户，市场分为生物技术和制药、医院、研究机构、学术机构和私人实验室。

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欧洲实验室自动化市场的国家级分析

如上所述，分析了欧洲实验室自动化市场，并按国家、设备、软件、分析仪、应用程序和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。欧洲实验室自动化市场报告涵盖的国家包括德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、奥地利、挪威、匈牙利、立陶宛、爱尔兰、波兰和欧洲其他地区。

竞争格局和欧洲实验室自动化市场份额分析

欧洲实验室自动化市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概述、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球存在、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用领域。. 上面提供的数据点仅与欧洲实验室自动化市场的公司关注点有关。

欧洲实验室自动化市场报告涵盖的主要参与者有 BROOKS AUTOMATION, INC.、Hamilton Company、Abbott、bioMérieux SA、Eppendorf AG、Siemens、F. Hoffmann-La Roche Ltd、QIAGEN、Tecan Trading AG Switzerland、PerkinElmer Inc.、赛默飞世尔Scientific、Danaher、Agilent Technologies, Inc.、BioTek Instruments, Inc.、BD 和 Cerner Corporation 以及其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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