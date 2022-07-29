美国内窥镜后处理市场趋势、驱动因素、增长预测、行业、业务、竞争格局、发展、需求和预测 2029

内窥镜用于早期识别、诊断和治疗 恶性胃肠道 (GI) 疾病。然而，由于其结构复杂且在医疗操作中的广泛应用，与内窥镜相关的感染传播风险通常相当大。因此，许多国家的卫生组织制定了严格的 内窥镜再处理系统。以提高安全性并防止感染传播。根据这些规定，内窥镜在用于患者之前必须经过几个阶段的彻底清洁和消毒。许多制造商还推出了 AER（自动内窥镜再处理器），以实现一致、准确和具有成本效益的操作。通过将可重复使用内窥镜的外表面和内部通道暴露在高水平消毒剂或液体化学消毒溶液中，LDE 有助于消灭细菌。

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据美国癌​​症协会估计 ，2018年底美国 结直肠癌 新发病例 达97220例，而直肠癌新发病例达43030例。结肠镜设备或乙状结肠镜设备，这进一步推动了市场的增长。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年 1.85B 美元的内窥镜再处理市场将在 2029 年达到 3.45B 美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.10% 的复合年增长率增长。、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，Data Bridge 市场研究团队组织的市场报告还包括详细的专家分析、患者流行病学、渠道分析、价格分析和监管框架。

在内窥镜再处理市场上运营的一些主要参与者是：

坎特尔医疗（美国）

ASP（美国）

奥林巴斯公司（日本）

艺康（美国）

STERIS（爱尔兰）

Getinge AB（瑞典）

瓦森堡医疗（荷兰）

康梅德公司（美国）

Belimed SA（瑞士）

Endo-Technik W. Griesat（德国）

Custom Ultrasound.com（美国）

Steelco SpA（意大利）

BES Rehab Ltd（英国）

ARC集团公司（加拿大）

Metrex 研究有限责任公司。（加拿大）

Richard Wolf GmbH（德国）

勋章（希腊）

Micro-Scientific, LLC（美国）

Borer Chemie AG（瑞士）

图特瑙尔（荷兰）

GAB（加拿大）

Summit Imaging, Inc.（美国）

Medonica Co. LTD（韩国）

新华医疗器械有限公司 有限公司 (中国)

医疗器械集团有限公司（意大利）

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内窥镜再处理市场动态

司机

消化系统疾病患病率增加

由于生活方式的改变导致消化系统疾病患病率的增加导致内窥镜检查的增加，推动了市场。在 2029 年的预测期内，为患者安全而推出的创新产品的日益普及将产生新的机会，从而影响内窥镜再处理市场的增长。4 月，高级灭菌产品 (ASP) 的 ASP AEROFLEX AER 自动内窥镜清洗机获得了 510(k) 认证。它是最快的，循环时间为 22 分钟。作为一种新产品，它将带来收入的增加和产品组合的扩展。

增加内窥镜设备

内窥镜相关感染的发病率不断上升，医院对内窥镜工具的投资增加，以及需要内窥镜手术的疾病数量不断增加，这些都推动了内窥镜再处理市场的发展。内窥镜设备最常用于疾病检测和治疗。内窥镜检查可检测疾病的日益流行增加了对这些设备的需求。

对程序的渴望越来越大

所需的程序导致更快的恢复、更少的术后感染、更少的不适、更少的疤痕、更好的出血控制和更高的精度，预计将增加对各种内窥镜设备的需求。主要行业参与者正在努力获得新项目的批准，以扩大其产品组合。例如，Advanced Sterilization Products 的 ASP AEROFLEX 自动内窥镜再处理机于 2019 年 4 月获得美国食品和药物管理局的批准。由于市场上的内窥镜再处理设备数量不断增加，该行业应该会快速增长。

机会

越来越多的儿科人群更容易感染特定疾病，推动了对用于识别和治疗癌症和胃肠道疾病的柔性内窥镜的需求。内窥镜设备还用于探索非典型症状，如吞咽困难、腹泻、体重减轻、胃灼热和便血，从而促进内窥镜再处理以降低感染风险。此外，医疗机构正在实施设施级培训计划，以帮助医疗机构实现一致、高质量的内窥镜再处理。再加上对改进后处理标准的日益重视，

美国 内窥镜再处理 市场范围 美国

内窥镜再处理市场根据产品、模式、工艺类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

设备

消耗品

模态

台式内窥镜洗消机

自主内窥镜再处理器

工艺类型

自动清洁消毒剂

手动清洁解决方案

最终用户

医院

门诊手术中心 (ASCS)

诊所

诊断中心

其他

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