乳房成像市场——规模和增长、动态、竞争格局、SWOT 分析和到 2029 年的预测

乳房成像 是一种用于识别或诊断女性乳腺癌的医疗技术。通过提供女性乳房的 X 射线图像，医学乳房成像技术有助于诊断许多与乳房相关的疾病。核成像、乳房 X 线摄影、乳房超声和磁共振成像 (MRI) 是乳房成像技术的类型。该测试的主要目标是尽早发现乳腺癌和其他与乳房相关的疾病，同时它们仍然可以治疗。

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据估计，在预测期内，全球乳房成像市场将迅速增长。继宫颈癌之后，乳腺癌是女性的第二大死因。研究表明，乳腺癌是女性最常见的癌症，2012 年新发现 167 万例，预计到 2020 年将影响超过 197 万人。因此，发展乳房成像技术对于降低乳腺癌和相关危险因素的发病率。因此， 预计乳腺癌患病率的增加将增加乳腺成像技术的市场份额。因此，市场对乳房成像的需求正在增加。

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年乳房成像市场价值 40.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 80.2 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.97%。乳房成像市场报告由策划Data Bridge 的市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

乳房成像市场的主要参与者包括 Koninklijke Philips NV（荷兰）、日立有限公司（日本）、西门子医疗保健有限公司（德国）、佳能医疗系统公司（日本）、通用电气（美国）、 Aspect Imaging Ltd.（以色列）、Bruker（美国）、Aurora Health Care（美国）、FONAR Corp.（美国）、ESAOTE SPA（意大利）、东软公司（中国）、东芝公司（日本）、Sanrad Medical Systems Private Limited （印度）、FUJIFILM Holdings Corporation（日本）、ONEX Corporation（加拿大）、Hologic, Inc.（美国）、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司（中国）、Imaging Diagnostic Systems, Inc.（美国）、 Agfa-Gevaert Group（比利时）和 Koning Health（中国）等。

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全球乳腺成像市场范围

乳房成像市场根据技术和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场信息和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

技术

乳房电离成像技术

非电离乳房成像​​技术

乳房成像市场根据技术分为电离乳房成像​​技术和非电离乳房成像​​技术。乳房电离成像技术进一步细分为 FFDM、模拟、3D 乳房 X 线摄影、CT、CBCT。非电离乳腺成像技术分为乳腺超声、乳腺MRI、AWBU和乳腺热成像。

最终用户

医院

影像诊断中心

其他

根据最终用户，乳房成像市场分为医院、诊断成像中心等。

区域乳腺成像市场分析/总结

如上所述，对乳房成像市场进行了分析，并按国家、技术和最终用户提供了有关市场规模的信息和趋势。乳房成像市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲（MEA）作为中东和非洲（MEA）的一部分，巴西，

由于越来越多地采用先进的医学成像技术和该地区的主要市场参与者，北美在乳房成像市场上占据主导地位。此外，乳腺癌患病率的上升将进一步推动该地区市场的增长率。由于该地区患者人数的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，老年人口的增加和个人可支配收入的增加将推动该地区市场的增长率。

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