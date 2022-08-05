钕 市场：行业视角、分析、按服务、规模、份额、增长、细分、趋势和预测 2029

企业高度依赖 钕 项市场研究报告中涵盖的不同细分市场，该报告提供了更好的洞察力，以推动业务朝着正确的方向发展。 竞争分析在这份可靠的报告中进行，涵盖了关键市场参与者的战略概况、他们的核心竞争力以及有助于企业描述其个人战略的市场竞争格局。有了这份市场报告，就可以更轻松地建立和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。获奖的 钕 市场研究报告考虑到了对业务目标和要求的理解，以通过提供最合适和最合适的解决方案来弥合差距。

通用 钕 市场报告包含预测期内每家公司的公司概况、产品规格、产能、产值和市场份额。该报告还研究了公司概况、公司概况、地理分布、产品组合和最近的发展。企业可以成功地利用本营销报告中包含的有关 DBMR 行业的数据、统计数据、研究和见解来制定业务战略决策并实现最大的投资回报 (ROI)。 钕 市场研究报告通过考虑当前和未来市场的各个方面来帮助提供市场洞察力。

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在 钕 个市场运营的主要参与者包括：

Lynas Rare Earth Ltd.（澳大利亚），Arafura Resources。 （澳大利亚）、Metall Rare Earth Limited（中国）、HEFA Rare Earth Canada Co. Ltd.（加拿大）、Alkane Resources Ltd（澳大利亚）、Neo Performance Materials Inc（加拿大）、中国五矿稀土有限公司（中国） 、Lenntech B.V（荷兰）、NSEROS KLAUS NONNENMACHER GmbH（德国）、Australian Strategic Materials Ltd.（澳大利亚）、American Elements（美国）、Noah Chemicals（美国）、Avalon Advanced Materials, Inc（加拿大）、Lotus Resources Limited（澳大利亚） )、Canada Rare Earth Corporation（加拿大）、Rainbow Rare Earths Limited（德国）、Greenland Minerals Ltd（澳大利亚）、赣州千东稀土集团有限公司（中国）、Infinium Metals。 （我们）

全球 钕 市场定义

Data Bridge Market Research 分析称，2021 年钕市场价值为 5.5483 亿美元，预计到 2029 年将达到 7.83 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 4.40%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析、专利分析和技术进步。在预测期内，亚太地区在收入和市场份额方面主导着钕市场。这是由于该地区对钕的需求不断增长。亚太地区引领钕市场，中国在永磁体生产方面处于领先地位，风能装置的增加，电动汽车产业的发展以及电子产品的大批量生产是一些推动因素该地区钕市场的增长。

钕是一种元素，原子序数为 60，符号为 Nd。它被认为是稀土金属之一。钕是可延展的银白色金属。在水分和空气中会迅速失去光泽。它在空气中很容易氧化并形成氧化物 Nd2O3，它很容易剥落，使金属进一步氧化。这种金属必须储存在密封塑料中或置于真空或非反应性气氛中。

COVID-19对钕市场的影响

COVID-19 病毒的爆发已影响到全球多个国家，世界卫生组织宣布这是突发公共卫生事件。冠状病毒病的全球影响已经开始显现，也将极大地影响钕 (Nd) 市场。 COVID-19 的爆发对旅行禁令和隔离等几个阶段产生了影响；航班取消；由于钕供应链的大量减少，餐馆关闭，所有室内活动都受到限制；恐慌情绪加剧，股市波动；商业信心下降、民众信心下降以及对未来的不确定性。

近期发展

2021 年 3 月，中国稀土制造商广盛计划建设钕铁硼永磁材料工业厂房。该项目价值 2.06 亿美元，预计年产量 8,000 吨。

研究按以下方式划分：

钕市场根据产品、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长微弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察，以帮助他们为确定核心市场应用做出战略决策。

产品

钕金属

硝酸钕

氧化钕

应用程序

磁铁

催化剂

陶瓷和玻璃

其他

最终用户

汽车

电气和电子

风能

其他

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钕 市场报告中涵盖的关键问题

**识别潜在的投资/合同/扩张机会

**通过了解最新趋势和市场预测对您的 钕 项业务的影响，推动您的战略朝着正确的方向发展

**通过有关其运营、战略和新项目的信息击败您的竞争对手

**该报告提供了对 钕 种需求前景的洞察

**市场研究还强调了 钕 Market 的预计销售增长

**钕 市​​场调查确定了影响主流趋势的主要增长动力、限制因素和其他因素，并评估了当前市场规模和行业内的预测和技术进步

**钕 行业内主要公司的市场份额分析以及并购等战略的覆盖范围收购、合资、合作或伙伴关系，以及其他

**最近对 钕 市场的见解将帮助在市场上运营的用户启动转型增长。

本报告的研究目标是：

按公司、关键地区/国家、产品和应用、历史数据和预测研究和分析全球 钕 市场规模（价值和数量）。

通过识别不同的细分市场来了解 钕 个市场的结构。

分享有关影响市场增长的关键因素（增长潜力、机遇、驱动因素、行业特定挑战和风险）的详细信息。

聚焦全球 钕 家关键制造商，定义、描述和分析销量、价值、市场份额、市场竞争格局、SWOT 分析和未来几年的发展计划。

分析这 钕 个方面的个人增长趋势、未来前景及其对整个市场的贡献。

针对关键区域（及其各自的关键国家）预测 钕 个子市场的价值和数量。

分析 钕 个市场的竞争发展，例如扩张、协议、新产品发布和收购。

战略性地分析关键参与者并全面分析他们的增长战略。

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可定制：全球 钕 个市场

Data Bridge Market Research 是高级形成性研究的领导者。 我们很自豪能够为现有和新客户提供符合他们目标的数据和分析服务。 该报告可以定制，包括目标品牌的价格趋势分析，了解其他国家的市场（索取国家列表）、临床试验结果数据、文献回顾、翻新市场和产品基础分析。 目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。 我们可以添加尽可能多的竞争对手，您需要以您正在寻找的格式和数据样式提供数据。 我们的分析师团队还可以为您提供原始原始 excel 文件数据透视表 (Factbook) 中的数据，或者可以帮助您根据报告中可用的数据集创建演示文稿。

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