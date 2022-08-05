在到 2029 年的预测期内，医疗保健供应链管理市场预计将飙升至 44.3 亿美元，复合年增长率为 8.55%

医疗保健系统和流程对于社会满足医疗保健需求的能力至关重要。在医院运营方面，由于患者看到多个供应商分散在多个地点，因此通常会看到某些资源的浪费和不同层次和不同时期的延误。

Data Bridge Market Research 分析，医疗保健供应链管理市场在 2021 年为 23 亿美元，到 2029 年将飙升至 44.3 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 8.55%。市场洞察力，如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，由 Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析、和监管框架。

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医疗保健供应链管理市场动态

司机

医疗保健提供者的压力增加

在 2022-2029 年的预测期内，对基于云的解决方案的需求不断增长，组织资金的主导地位，医疗保健提供商提高运营效率的压力越来越大，唯一设备识别 (UDI) 计划的数量越来越多FDA 和制药行业假药的兴起是可能加速医疗保健供应链管理市场增长的一些因素。另一方面，基于移动解决方案的广泛使用，以及人工智能和分析的使用，以及区块链管理，将增加不同的机会，从而扩大资产管理市场。世界各地。预测期。

扩大供应链管理解决方案的接受度

为了能够有效地提供服务和程序，该软件促进和支持初级、辅助和非急性护理提供者之间的透明度。医院和医疗实践可以使用医疗保健供应链管理软件来遵守法规并提供基于价值的护理。新兴经济体对供应链管理解决方案（包括硬件和软件）的日益接受正在推动医疗保健供应链管理市场的发展。

医疗保健领域的数据扩展

医疗保健行业数据的扩展、制造商供应链网络的改进以及新兴国家对解决方案的日益接受都有助于医疗保健供应链管理市场的扩张。医疗机构的供应链管理 (SCM) 流程需要更新。

机会

未来几年，全球医疗供应链管理市场预计将稳步增长，这得益于对基于云的解决方案的需求不断增长、制药和软件公司之间的合作加强、供应链管理产品组合的改进以及技术的出现医疗保健供应链的进步。

全球医疗保健供应链管理市场的范围

医疗保健供应链管理市场根据组件、实施和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

零件

软件和服务

计划和采购

库存和存储

硬件

条码和条码扫描仪

RFID标签和阅读器

部署

现场

基于云的

最终用户

保健品

健康服务提供者

分销商和零售商

物流公司

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-supply-chain-management-market?rajaas

医疗保健供应链管理 区域市场分析/见解

如上所述，分析了医疗保健供应链管理市场，并按国家、组件、实施以及最终用户和最终用户提供了市场规模信息和趋势。医疗保健供应链管理市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区东非 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于越来越多的独特设备识别计划以及改进的医疗保健基础设施的普及，北美在医疗保健供应链管理市场中占据主导地位。由于基于移动的医疗保健解决方案的可用性以及技术进步，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内以最高增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

医疗保健供应链管理竞争格局及 市场份额分析

医疗保健供应链管理市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与医疗保健供应链管理市场相关的公司方法有关。

在医疗保健供应链管理市场运营的一些主要参与者是：

医疗信息技术公司 （美国）

SAP（德国）

CPSI（欧盟）

梅塔（美国）

Elineext（美国）

EPIC系统公司（美国）

信息（美国）

有意识的（美国）

甲骨文（美国）

Jag Products LLC（美国）

Allscripts Healthcare LLC (EE. UU.)

Optum Inc. （美国）

赛纳公司（美国）

改变医疗保健（欧盟）

Koninklijke Philips NV（荷兰）

雅典娜健康（美国）

eClinicalWorks（欧盟）

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