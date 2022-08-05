老花眼市场预计将达到 138.4 亿美元，到 2029 年的预测期内复合年增长率为 4.90%

老花眼是一种眼部疾病，其中快速关注附近事物的能力逐渐下降。这是衰老的结果。随着时间的推移，您眼睛内的天然晶状体会变厚并失去弹性。老花眼是由位于虹膜（有色区域）和瞳孔下方的晶状体问题引起的。眼睛的晶状体弯曲（或折射）光线以将其直接聚焦在视网膜上，视网膜是眼睛后部的感光组织。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年老花眼市场价值 94.41 亿美元，预计到 2029 年将达到 138.4 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 4.90%。Data Bridge 编写的市场报告市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告样本 PDF： https ://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-presbyopia-market&rajaas

老花眼市场动态

司机

慢性病患病率增加

据估计，全球慢性病患病率的增加将促进市场增长。多发性硬化症、糖尿病或心血管疾病等慢性病会增加过早老花眼的风险，这将带动老花眼市场的增长速度。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，心血管疾病 (CVDs) 在 2019 年夺走了全球 1790 万人的生命，占所有死亡人数的 32%。

增加对卫生基础设施的投资

影响老花眼市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。此外，各种政府组织的目标是通过增加资金来改善医疗基础设施，这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计，在 2022-2029 年的预测期内，不断增长的老年人口将促进市场扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，2010 年全球老年人口估计超过 5.24 亿，预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损，老年人更容易患上老花眼、预计将进一步提高市场的增长率。

此外，公共和私人组织越来越多的宣传活动将扩大老花眼市场。此外，人们久坐不动的生活方式和可支配收入的增加将导致老花眼市场的扩大。抗抑郁药、利尿剂和抗组胺药等各种药物消费量的增加是预计在 2022-2029 年预测期内提高市场增长率的主要因素。

机会

增加研发活动的数量

此外，研究和开发活动数量的增加推动了市场的增长。这将为老花眼市场的增长提供有利的机会。与此同时，药品获批和上市的增加将进一步推动市场的增长速度。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将为预测期内老花眼市场的增长提供有利机会。

全球老花眼市场范围

老花眼市场根据 诊断、治疗、症状、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

诊断

视力测试

其他

症状

眼睛疲劳

头痛

疲劳

视力模糊

其他

治疗

眼镜

办公室进步人士

渐进式多焦点

双焦点

三焦点

处方老花镜

隐形眼镜

改进的monovision

Monovision 隐形眼镜

双焦点隐形眼镜

屈光手术

屈光角膜切除术（PRK）

激光辅助上皮下角膜切除术 (LASEK)

激光辅助原位角膜磨镶术 (LASIK)

传导性角膜移植术

晶状体植入物

其他

终端用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药店

网上药店

其他

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-presbyopia-market?rajaas

老花眼区域市场分析/洞察

分析了老花眼市场，并按国家、诊断、治疗、症状、最终用户和分销渠道提供了市场规模前景和趋势，如上所述。老花眼市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分

由于该地区老花眼的高患病率和治疗技术的进步，北美在老花眼市场占据主导地位。此外，不断增长的医疗保健支出和主要关键参与者的存在将进一步推动该地区市场的增长率。由于该地区老年人口数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。此外，医疗基础设施的发展和政府举措的增加将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

竞争格局和老花眼市场份额分析

老花眼市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与老花眼市场相关的公司方法有关。

在老花眼市场经营的一些主要参与者是：

F. Hoffmann-La Roche Ltd.（瑞士）

Mylan NV（美国）

梯瓦制药工业有限公司（以色列）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司 （美国）

葛兰素史克（英国）

诺华公司（瑞士）

阿斯利康（英国）

强生私人有限公司 (EE. UU.)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.（印度）

默克公司 (EE. UU.)

Bausch Health Companies Inc.（加拿大）

艾尔建（爱尔兰）

雅培（美国）

爱尔康视觉有限责任公司（瑞士）

Orasis 制药公司 (EE.UU.)

尼德克有限公司 （日本）

Ziemer 眼科系统 (Suiza)

蔡司国际（美国）

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-presbyopia-market&rajaas浏览完整目录

最佳医疗保健报告-

https://www.designerwomen.co.uk/diabetes-treatments-market-of-key-players-share-supply-analysis-and-forecast-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/key-supersorb-dressings-market-manufacturers-trends-demand-shared-analysis-till-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/asia-pacific-biosurgery-market-size-share-growth-analysis-and-forecast-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/north-america-platelet-rich-plasma-market-analysis-growth-opportunities-and-forecast-to-2028/

https://www.designerwomen.co.uk/capnography-equipment-market/

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解当前趋势！Data Bridge Market Research 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心发现最好的市场机会，并为您的企业在市场上繁荣发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。Data Bridge 是 2015 年在浦那制定和构筑的纯粹智慧和经验的续集。

Data Bridge Market Research 有 500 多名分析师在不同行业工作。我们已为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5,000 家客户的网络。Data Bridge 专家致力于创造满意的客户，他们信赖我们的服务并确信我们的辛勤工作。我们对 99.9% 的光荣客户满意度感到满意。

联系我们：-

数据桥市场研究

EE。美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：—— corporatesales@databridgemarketresearch.com