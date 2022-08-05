北美收入周期管理 (RCM) 市场全球参与者、动态、产品类型、产品分析、趋势、细分和到 2028 年的预测

全球慢性病 和 传染病患病率的增加、电子病历设备采用的法规要求的增加以及研发能力的提高导致收入周期管理 (RCM) 的市场价值增加。Data Bridge Market Research 分析，在 2021-2028 年的预测期内，收入周期管理 (RCM) 市场的复合年增长率将达到 12.18% 左右。收入周期管理是用于管理供应商财务的医疗保健行业的支柱。收入周期管理是使用医疗计费软件的过程，可以轻松跟踪从登记和安排预约到最终支付余额的患者护理事件。

经济体（尤其是新兴经济体）的数字化程度不断提高、政府政策的有利和监管合规的支持性增长，以及对收入周期管理的好处的认识不断提高，例如更快的索赔处理、准时拒绝等，将推动市场的增长率. 开发医疗基础设施的支出增加，加上 医疗机构的行政和运营成本上升 ，将进一步推动市场价值增长。慢性病风险增加 对基于云的 RCM 解决方案不断增长的需求也将成为市场增长的其他重要驱动力。

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这份收入周期管理 (RCM) 市场报告提供了近期新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、市场参与者对国家和本地化的影响的详细信息，分析了新兴收入领域的机会，市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布产品、地域扩张、市场技术创新。有关收入周期管理 (RCM) 市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得分析师简介， 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

北美收入周期管理 (RCM) 市场范围和市场规模

收入周期管理 (RCM) 市场根据产品、功能、阶段、实施、组件和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察，帮助他们做出战略决策，识别领先的市场应用。

基于该产品，收入周期管理 (RCM) 市场分为集成解决方案和独立解决方案。

根据功能，收入周期管理 (RCM) 市场细分为 索赔和拒绝管理 、医疗编码和计费、患者保险资格验证、付款汇款、电子健康记录 (EHR)、临床文档改进 (CDI) 和其他。

根据阶段，收入周期管理 (RCM) 市场分为前台、中台和后台。

在实施的基础上，收入周期管理 (RCM) 市场分为 Web、本地和云。

收入周期管理 (RCM) 市场也已根据最终用户细分为 医院 、全科医生、实验室等。

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收入周期管理 (RCM) 市场的国家级分析

收入周期管理 (RCM) 市场根据产品、功能、阶段、实施、组件和最终用户进行细分。基于细胞的检测市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

由于先进的医疗保健技术的普及、研发活动的资金增加、多家大型医院和医疗保健系统的存在、老年人口的增加以及对降低医疗保健费用。

收入周期管理 (RCM) 市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是一些主要指标，用于预测个别国家的市场情况。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

北美收入周期管理 (RCM) 市场份额分析和竞争格局

收入周期管理 (RCM) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与收入周期管理 (RCM) 市场相关的公司方法有关。

收入周期管理 (RCM) 市场报告中涵盖的主要参与者是 McKesson Corporation、Cerner Corporation.、Quest Diagnostics Incorporated.、athenahealth, Inc.、Allscripts Healthcare, LLC、eClinicalWorks、CareCloud, Inc.、SSI Group LLC、GENERAL COMPAÑÍA ELÉCTRICA、Epic Systems Corporation.、Siemens Healthcare GmbH、Kareo, Inc. 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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