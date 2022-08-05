药房自动化市场将达到 98.8 亿美元，预计在 2029 年的预测期间以 8.7% 的复合年增长率增长

在药房或其他医疗保健环境中执行的常见任务和流程的自动化称为药房自动化。任何药房任务的机械过程，例如计数小物体、测量和混合粉末和液体以进行复合，以及跟踪和更新数据库中的客户信息，都被称为药房自动化。

自动化配药系统占据了药房自动化市场的大部分，其优势包括提高药物安全性、更好的库存管理、增加存储容量和优化空间利用率，以及潜在的节省时间和成本。Data Bridge Market Research 分析称，2021 年药房自动化市场价值为 50.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.8 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 8.7% 的复合年增长率增长。

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药房自动化市场动态

司机

减少用药错误的需求增加

用药和配药错误被广泛认为是全球再次入院的主要原因。由于多种因素，可能会发生用药错误，包括医生和药剂师之间的沟通不畅、药房的不安全储存做法以及使用类似标签引起的混乱，从而加速市场的增长。

技术发展

技术进步的引入和具有改进的药房自动化系统的自动化系统的开发导致更高的成功率和设备的更新应用，对混合、分配、存储和标签处方药的创新产品的需求增加，推动了增长。药房自动化市场。

老年人口增加

全球老年人口有所增加。因此，威胁生命和慢性疾病的患病率正在增加，预计药物分销将推动市场增长。

机会

此外，据估计，药剂师意识的增强将为未来几年药房自动化市场的增长提供潜在机会。

全球药房自动化市场范围和市场规模

药房自动化市场根据产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

系统

软件

服务

根据产品，药房自动化市场分为系统、软件和服务。

药房类型

独立的

细绳

联邦

根据药房的类型，药房自动化市场分为独立、连锁和联邦。

药房规模

大药房

中型药房

小药房

根据药房规模，药房自动化市场分为大型药房、中型药房和小型药房。

要求

药物 分配和包装

药物储存

库存管理

在基础应用的基础上，药房自动化市场细分为药品配药和包装、药品存储和库存管理。

最终用户

住院药房

门诊 药房

零售药店

网上药店

中央填写/邮购药房

药房福利管理机构

其他

在最终用户的基础上，药房自动化市场细分为住院药房、门诊药房、零售药房、在线药房、中央邮购/填充药房、药房福利管理组织等。

分销渠道

直接投标

第三方经销商

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmacy-automation-market?rajaas

药房自动化市场的区域分析/见解

如上所述，分析了药房自动化市场，并按国家、产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模前景和趋势。药房自动化市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医院和药房药物管理的技术进步，北美在药房自动化市场占据主导地位。此外，对库存管理不当的担忧日益增加，将在预测期内进一步推动该地区药房自动化市场的增长。由于减少用药错误和药房分散化的需求增加，预计亚太地区的药房自动化市场将出现显着增长。此外，参与者的技术进步和快速增长的老年人口预计将在未来几年推动该地区药房自动化市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。上下游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

竞争格局和 药房自动化市场份额分析

药房自动化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。以上提供的数据点仅与药房自动化市场相关公司的关注点有关。

在药房自动化市场运营的一些主要参与者是：

Talyst，有限责任公司。 （我们）

ARXIUM（美国）

OMNICELL, INC. （美国）

赛纳公司（美国）

Capsa Healthcare（美国）

Parata Systems, LLC (EE. UU.)

RxSafe, LLC。 （我们）

RxMedic Systems, Inc. (EE. UU.)

MedAvail Technologies, Inc.（加拿大）

阿斯特雷斯公司 （美国）

PerceptiMed, Inc. （美国）

BD (欧盟)

百特（美国）

全文（加拿大）

麦克森公司（美国）

美国资源伯根公司（美国）

vitabook GmbH（德国）

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC., TOSHO co. （日本）

格布尔。Willach GmbH（德国）

全球医疗保健交易所，LLC。（我们）

BIQHS（葡萄牙）

格里福尔斯，SA（西班牙）

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