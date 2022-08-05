北美药房自动化市场预计将达到 36 亿美元，到 2029 年预测期间的复合年增长率为 8.40%

使用机械化技术将医疗保健和医疗工作流程程序数字化被称为制药自动化。这些系统通过执行各种功能来帮助自动化日常任务并减少人工交互。混合液体和粉末以进行复合、药物计数、客户数据库维护和库存管理只是其中的一部分职责。它们还有助于减少药品包装和分销中的错误。此外，药房自动化跟踪麻醉品和其他受管制药品，跟踪使用模式，并确保最佳运营效率。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年北美药房自动化市场 价值 18.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 36 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 8.40%。数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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北美药房自动化市场动态

司机

越来越需要尽量减少用药错误

减少用药错误的日益增长的需求是推动药房自动化市场增长率的主要因素。用药和配药错误是全球再次入院的两个最常见原因。用药错误可能由多种原因引起，包括医生和药剂师之间的医嘱沟通不当、药房的不安全储存程序以及使用类似标签造成的混乱。减少这些错误的最有效方法之一是使用自动化系统。

增加对卫生基础设施的投资

影响药房自动化市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加，这有助于改善其基础设施。

此外，药房的去中心化将扩大药房自动化市场。此外，较高的可支配收入和不断上涨的劳动力成本将导致药房自动化市场的扩大。与此同时，老年人口的增加 和慢性病患病率的上升将提高市场的增长率。

机会

提高药剂师的意识

此外，药剂师意识的提高推动了市场的增长。这将为药房自动化市场的增长提供有利机会。由于患者负担增加，药剂师发现由于药房内旧的操作方法导致用药错误增加和患者等待时间延长。医疗保健专业人员越来越意识到用药错误和不良后果，他们的担忧也在增加。

此外，对先进技术开发的投资增加和新兴市场数量的增加将为预测期内药房自动化市场的增长提供有利机会。

北美药房自动化市场的范围

药房自动化市场根据基础产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品

系统

软件

服务

根据产品，药房自动化市场分为系统、软件和服务。

药房类型

独立的

细绳

联邦

根据药房的类型，药房自动化市场分为独立、连锁和联邦。

药房规模

大药房

中型药房

小药房

根据药房的规模，药房自动化市场分为大型药房、中型药房和小型药房。

要求

药物分配和包装

药物储存

库存管理

根据应用，药房自动化市场细分为药品配药和包装、药品存储和库存管理。

最终用户

住院药房

门诊 药房

零售药店

网上药店

中央填写/邮购药房

药房福利管理机构

其他

在最终用户的基础上，药房自动化市场细分为住院药房、门诊药房、零售药房、在线药房、中央邮购/填充药房、药房福利管理组织等。

分销渠道

直接投标

第三方经销商

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-pharmacy-automation-market?rajaas

北美药房自动化市场区域分析/观点

如上所述，分析了药房自动化市场，并按国家、产品、药房类型、药房规模、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模前景和趋势。北美药房自动化市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，还考虑了北美品牌的存在和可用性，以及由于本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，考虑了国内关税和贸易路线的影响，同时提供了分析国家数据预测。

竞争格局和 北美药房自动化市场份额分析

药房自动化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、在北美的存在、生产基地和设施、生产能力、优势和公司劣势、产品发布、产品广度和广度，应用领域。以上提供的数据点仅与药房自动化市场相关公司的重点相关。

在北美药房自动化市场运营的一些主要参与者是：

Talyst, LLC（美国）

KUKA AG（德国）

赛纳公司（美国）

ARXIUM（美国）

OMNICELL, INC. （美国）

Capsa Healthcare（美国）

Parata Systems, LLC (EE. UU.)

ScriptPro LLC (EE. UU.)

RxSafe, LLC。 （我们）

RxMedic Systems, Inc (EE. UU.)

MedAvail Technologies, Inc.（加拿大）

阿斯特雷斯公司 （美国）

PerceptiMed, Inc. （美国）

完整剧本（加拿大）

麦克森公司（美国）

创新协会（美国）

美国资源卑尔根公司（美国）

Universal LOGISTICS HOLDINGS, INC (EE. UU.)

高园株式会社（美国）

东商株式会社（日本）

全球医疗保健交流有限责任公司。 （我们）

Synergy Medical (EE. UU.)

汤山（日本）

E-HEALTH 技术（法国）

Genesis Automation LTD (EE. UU.)

Grifols, S.A.（西班牙）

BD (欧盟)

百特（美国）

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