在到 2028 年的预测期内，欧洲数字治疗产品 (DTx) 市场预计将达到 106.3936 亿美元，复合年增长率为 23.4%

预计欧洲数字治疗 (DTx)市场将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场的复合年增长率为 23.4%。2028 年和预计到 2028 年将达到 106.3936 亿美元。糖尿病、高血压等慢性病的日益流行，以及政府机构意识的增强，将推动数字治疗市场 (DTx) 的增长。

数字治疗 (DTx) 使用基于证据的远程评估软件直接向患者提供治疗干预，以护理、管理和预防广泛的精神、身体和行为障碍。它们可单独使用或与药物、设备或其他疗法结合使用，以优化患者护理和健康结果。远程访问临床证明的安全有效疗法的增加是治疗期间数字疗法 (DTx) 的特性之一。

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数字治疗 (DTx) 市场报告提供了市场份额、新发展和产品组合分析、国家和本地市场参与者的影响的详细信息，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解市场情况和分析，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

数字治疗 (DTx) 市场范围和市场规模

数字治疗 (DTx) 市场根据产品和服务类型、应用、购买方式和销售渠道分为四个部分。跨部门增长可帮助您分析增长利基和进入市场战略，以确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品和服务类型，数字治疗 (DTx) 市场分为硬件产品、解决方案/软件和服务。 2021 年，随着智能手机用户数量的增加，预计解决方案/软件领域将主导市场。

根据应用，数字治疗 (DTx) 市场分为治疗/护理相关应用和预防应用。 到 2021 年，预计它将在治疗/护理相关的应用程序领域占据主导地位，因为它可以提供良好的治疗并改善人们的生活方式。

根据采购模式，数字治疗市场（DTx）分为团体采购组织和个人采购组织。 2021 年，预计个人细分市场将主导市场，因为许多人个人接受数字医疗平台并在大流行情况下更喜欢它。

根据销售渠道，数字治疗市场（DTx）分为 B2B 和 B2C。 到 2021 年，B2C 细分市场预计将主导市场，因为大多数服务直接受到客户的青睐。

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-digital-therapeutics-market?rajaas

欧洲数字治疗 (DTx) 市场的国家层面分析

分析了欧洲数字治疗 (DTx) 市场，并提供了按国家、产品和服务类型、应用、购买方式和销售渠道划分的市场规模信息。 欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告涵盖的国家包括德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、比利时和欧洲其他地区。

由于糖尿病等慢性病的患病率不断增加，预计欧洲将在预测期内以最高的复合年增长率增长。预计德国将主导市场，因为它是数字疗法的领先国家之一，越来越多的国家公司在市场上运营。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及它们因本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，通过提供国家数据的预测分析来考虑销售渠道的影响。

数字疗法 (DTx) 的竞争格局和市场份额分析

数字治疗 (DTx) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新的市场计划、生产基地和设施、公司的优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品宽度和呼吸、应用领域、技术生命线曲线。提供的上述数据点仅与公司与数字治疗 (DTx) 市场相关的方法有关。

欧洲数字治疗 (DTx) 市场报告涵盖的主要参与者包括 Kaia Health、Natural Cycles USA Corp、Noom, Inc.、GAIA AG 和 Smartpatient gmbh、SAMSUNG、Voluntis、ResMed、Fitbit, Inc. 等。国家和全球行动者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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