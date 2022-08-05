到 2029 年的预测期内，医用手套市场预计将飙升至 323.4 亿美元，复合年增长率为 9.75%

从名称本身可以看出，医用手套是医疗保健专业人员佩戴的手套，目的是减少对患者的感染传播。 医用手套 由不同的材料制成，通过线上和线下的分销模式在市场上销售。

Data Bridge Market Research 分析，预计医用手套市场在预测期内的复合年增长率为 9.75%。这表明2021年的市场价值为153.6亿美元，到2029年将飙升至323.4亿美元。由于医院和诊所数量的增加以及住院率的提高，“无菌手套”在医用手套市场的无菌领域占据主导地位. 数据桥市场研究团队选择的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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医用手套市场动态

司机

增加外科手术

由于交通事故、美容美化、老年相关手术等各种原因，外科手术数量的增加直接影响了市场的增长。此外，市场上越来越多地引入新的和现代的外科产品也为增长铺平了道路。

研发能力。

增加研究和技能开发支出，特别是在与医疗器械和设备相关的发达和发展中经济体，将创造更有利可图的市场增长机会。制药和生物制药公司为将先进技术集成到医疗保健设施中而进行的研发能力也推动了市场的增长。

政府对卫生基础设施的投资

增加来自联邦政府的资金将提高市场的增长率。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张 ，尤其是在发展中经济体，将创造利润丰厚的市场增长机会。越来越多地实施预防措施以遏制医院获得性感染，这也在增加市场价值。此外，研究活动保证的高投资回报也将有利于市场。

此外，政府宣传意识的举措，特别是在发展中经济体，提高个人可支配收入水平，在医院引入技术产品，强调保持医院的卫生和无菌环境，除了发展兴趣外，严重疾病的出现手术，积极影响市场的增长率。

机会

此外，针对目标研究活动的公私资金增加、 慢性病患者数量 的增加以及由于全球技术进步而导致的创新和产品开发的增加，将在预测期内为市场参与者扩大盈利机会2022 年至 2029 年。此外，越来越多的战略合作、越来越多的老年人口、越来越多的监管要求和合规性、越来越多的医院和实验室以及人均医疗保健支出的增加将进一步扩大未来市场的增长率。

全球 医用手套市场 范围

医用手套市场根据产品类型、无菌性、形状类型、原材料类型、使用类型、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品种类

考试

外科

化疗

按产品类型，全球医用手套市场分为检查、手术和化疗。

无菌

无菌手套

非无菌手套

在无菌的基础上，医用手套市场分为无菌手套和非无菌手套。

表格类型

粉末形式

无尘

根据形式类型，医用手套市场分为有粉和无粉形式。

原材料类型

乳胶

丁腈橡胶

乙烯基橡胶

聚异戊二烯

根据原材料类型，医用手套市场分为乳胶、丁腈橡胶、橡胶、乙烯基橡胶和聚异戊二烯。

使用类型

一次性的

可重复使用的

其他

根据使用类型，医用手套市场分为一次性、可重复使用等。

分销渠道

直销

药店

在线的

其他

在分销渠道的基础上，医用手套市场分为直销、医用商店、在线等。

最终用户

医院、诊所

门诊手术中心

诊断中心

康复中心

其他

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-gloves-market?rajaas

医用手套 区域市场分析/见解

如上所述，对医用手套市场进行了分析，并按国家、产品类型、无菌性、形状类型、原材料类型、使用类型、分销渠道和最终用户提供了市场规模前景和趋势。医用手套市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于强大的医疗设施基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、与药物开发相关的流程数量增加、政府对医疗设备消毒和清洁的严格规定以及越来越多的研究，北美在医用手套市场占据主导地位该地区的活动。

由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动增加、各政府和志愿组织致力于提高感染控制标准，亚太地区预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长该地区对优质医疗保健的需求不断增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

医用手套竞争格局及 市场份额分析

医用手套市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与医用手套市场相关的公司方法有关。

在医用手套市场运营的一些主要参与者是 Semperit AG Holding（奥地利）、Supermax Corporation Berhad。（马来西亚），Cardinal Health。（美国）、Medline Industries, Inc.（美国）、ANSELL LTD. （澳大利亚），Medicom。（加拿大），YTY 集团。(马来西亚), Arista Networks, Inc. (美国), Kossan Rubber Industries Bhd (马来西亚), JIANGSU JAYSUN GLOVE CO.,LTD (中国), Bluesail Medical Co., Ltd. (中国), 山东豫园乳胶手套有限公司,有限公司（中国），湛江嘉力手套制品有限公司 （中国）、McKesson 公司（美国）、Dynarex 公司。（美国）、Top Glove Corporation Bhd（马来西亚）、Hartalega Holdings Berhad（马来西亚）、Robinson Healthcare（英国）、SHIELD Scientific BV（荷兰）和 PAUL HARTMANN AG（德国）等。

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