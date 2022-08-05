医疗信息技术 (IT) 市场飙升至 10,951.7 亿美元，在截至 2029 年的预测期内复合年增长率为 16.35%

从名称本身可以清楚地看出，医疗信息技术 (IT) 涉及医疗机构中信息系统的开发、维护和部署。健康信息技术消除了人为干预的需要，因此减少了人为错误的可能性。

Data Bridge Market Research 分析，医疗信息技术 (IT) 市场预计在预测期内的复合年增长率为 16.35%。这表明，2021 年的市场价值为 3261 亿美元，到 2029 年将飙升至 10951.7 亿美元。“医疗保健提供者解决方案”在医疗保健信息技术市场 (IT) 的产品领域中占据主导地位，因为需要控制医疗保健成本的上涨，通过减少医疗差错来提高医疗保健服务的效率。数据桥市场研究团队准备的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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医疗保健信息技术 (IT) 市场动态

司机

疾病流行率增加

全球慢性和急性疾病的日益流行是促进市场价值增长的主要因素之一。越来越多的外科手术、越来越多的机器人辅助医疗手术的好处以及越来越多的交通事故都是推动市场增长的原因。

研发能力。

增加研究和技能开发支出，特别是在与医疗器械和设备相关的发达和发展中经济体，将创造更有利可图的市场增长机会。为将先进技术整合到医疗设施中而进行的研发竞赛也推动了市场的增长。

政府对卫生基础设施的投资

增加来自联邦政府的资金将提高市场的增长率。此外，由公共和私人参与者推动的医疗保健行业的增长和扩张 ，尤其是在发展中经济体，将创造利润丰厚的市场增长机会。此外，与医疗保健 IT 解决方案相关的高投资回报也将有利于市场。

此外，个人可支配收入水平的提高、医院科技产品的引入、对先进医疗产品和设备开发的投资增加，以及来自大量的远程医疗和mHealth解决方案的需求增加。智能手机用户，对市场产生积极影响。增长率。

机会

此外，针对针对性研究活动的公私资金增加、医院数据水平的提高、患者对微创外科手术的认识以及由于全球技术进步而增加的创新和产品开发将扩大市场的盈利机会。2022年至2029年预测期内的参与者。此外，战略合作数量的增加，互联网普及率的提高，医院和实验室数量的增加以及人均健康支出的增加

医疗保健信息技术 (IT) 市场根据产品和服务、组件、交付方式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别领先的市场应用。

产品和服务

医疗保健提供者的解决方案

医疗保健付款人解决方案

医疗保健信息技术外包服务

在产品和服务的基础上，医疗保健信息技术 (IT) 市场细分为医疗保健提供商解决方案、医疗保健支付解决方案和医疗保健信息技术外包服务。针对医疗保健提供者的解决方案细分为临床解决方案和非临床解决方案。临床解决方案分为 PACS 和 VNA、电子处方系统、计算机化医嘱输入、临床决策支持系统 (CDSS)、电子健康记录 (EHR)、专业信息管理系统、 患者权衡、放射信息系统 (RIS ), 辐射剂量管理 解决方案 、医学图像分析 系统、护理管理系统、医疗保健解决方案、患者登记软件、实验室信息系统、感染监测解决方案、远程医疗、生命管理解决方案人口健康、健康信息技术集成系统和实践管理系统。非临床解决方案分为医疗人力管理解决方案、医疗文档管理解决方案、医疗资产管理解决方案、药房信息系统、医疗分析、收入周期管理解决方案、医疗信息交换、药物管理解决方案、供应链管理解决方案、医疗互操作解决方案. 、客户关系管理解决方案、财务管理系统和医疗保健质量管理解决方案。针对医疗保健支付方的解决方案细分为索赔管理解决方案、欺诈分析解决方案、药房审计和分析解决方案、会员资格管理解决方案、提供者网络管理解决方案、人口健康、客户关系管理解决方案和支付管理解决方案。健康信息技术外包服务又细分为提供者健康信息技术外包服务、运营健康信息技术外包服务、支付者健康信息技术外包服务、IT基础设施管理。提供者医疗保健信息技术外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务和其他。运营医疗信息技术外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。付款人健康信息技术外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。

成分

服务

软件

硬件

在组件的基础上，医疗保健信息技术 (IT) 市场被细分为服务、软件和硬件。

交货方式

前提是

基于云的

根据交付模式，医疗保健信息技术 (IT) 市场分为本地和基于云的市场。

终端用户

提供者

付款人

有关市场分析的更多信息，请查看研究报告摘要@- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-it-market?rajaas

区域医疗信息技术 (IT) 市场洞察/分析

如上所述，对医疗保健信息技术 (IT) 市场进行了分析，并按国家、产品和服务、组件、交付方式和最终用户提供了市场规模前景和趋势。医疗信息技术 (IT) 市场报告涵盖的国家包括北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于强大的医疗保健设施基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、与药物开发相关的流程数量不断增加以及该地区研究活动的数量不断增加，北美在医疗信息技术 (IT) 市场上占据主导地位。 由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动增加以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。.

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家层面的个别市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析等数据点，案例研究是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战，国内费率和贸易路线的影响，同时提供来自国家的数据预测分析。

竞争格局和 医疗保健信息技术 (IT) 市场份额分析

医疗信息技术 (IT) 市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与医疗保健信息技术 (IT) 市场相关的公司方法有关。

在医疗保健信息技术 (IT) 市场运营的一些主要参与者包括 Allscripts Healthcare, LLC（美国）、Epic Systems Corporation（美国）、McKesson Corporation（美国）。）、Cerner Corporation（美国）、Siemens Healthcare GmbH（德国） ), Carestream Health (美国), Agfa-Gevaert Group (比利时), athenahealth, Inc. (美国), eClinicalWorks (美国)。美国), GENERAL ELECTRIC (美国), GREENWAY HEALTH, LLC。(美国), Infor (美国), Koninklijke Philips NV (荷兰), NXGN Management, LLC (美国), Oracle (美国), Siilo (荷兰), BigHealth (美国), Vida Health (美国), SWORD Health (美国) 、NOVIGENIX SA（瑞士）、Lantum（英国）、BD（美国）、Bioaxis（印度）和 Ada Health GmbH（德国）等。

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主要医疗保健报告：

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