欧洲医疗保健信息技术 (IT) 市场业务、技术、行业、需求、动态、发展、趋势、分享和预测 2029

Data Bridge Market Research 分析, 2022 年至 2029 年的预测期内,医疗保健信息技术(IT)市场将以 15.62% 的复合年增长率增长。 医疗保健信息技术,通常称为医疗保健 IT,是信息技术关注的一个领域在诊所、医院和其他医疗机构开发、设计和维护信息系统。医疗保健信息技术降低了医疗记录丢失的风险,并允许医疗保健专业人员从不同地点获取患者健康报告。可以减少人为、 临床错误 可以改善结果,可以促进更好的护理协调,可以提高医疗保健实践效率,并且可以根据医疗保健 IT 市场趋势有效跟踪数据。

大数据使用的增加以及降低医疗保健成本的日益增长的需求是影响医疗保健信息技术(IT)市场增长的主要因素。此外,由于 COVID-19 导致远程医疗、电子处方、mHealth 和其他 HCIT 解决方案的采用率提高,以及政府对医疗保健 IT 解决方案的授权和支持的增加是推动医疗保健信息技术发展的驱动因素。 (IT) 市场。此外,老年人口的增加,慢性病的日益流行和与医疗保健 IT 解决方案相关的高投资回报将抑制市场的增长率。此外,日间护理中心越来越多地使用医疗保健 IT 解决方案,以及越来越倾向于以患者为中心的医疗保健服务,这将为市场增长提供更多有利机会。

这份医疗信息技术 (IT) 市场报告详细介绍了最近的新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国家和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用和领域利基、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。有关医疗信息技术 (IT) 市场的更多信息,请联系 Data Bridge 市场研究以获取分析师简介, 我们的团队将帮助您做出明智的市场决策,以实现市场增长。

欧洲医疗保健信息技术 (IT) 的市场范围和市场规模

医疗保健信息技术 (IT) 市场根据产品和服务、组件、交付方式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中低增长的细分市场,并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察,帮助他们做出战略决策,识别领先的市场应用。

在产品和服务的基础上,医疗保健信息技术 (IT) 市场细分为医疗保健提供商解决方案、医疗保健支付解决方案和 HCIT 外包服务。 针对医疗保健提供者的解决方案细分为临床解决方案和非临床解决方案。 临床解决方案分为 PACS 和 VNA、电子处方系统、计算机化医嘱输入、临床决策支持系统 (CDSS)、电子健康记录 (EHR)、专业信息管理系统、权衡解决方案、放射信息系统 (RIS)、辐射剂量管理解决方案、医学图像分析系统、护理管理系统、医疗解决方案、患者登记软件、实验室信息系统、感染监测解决方案、远程医疗、人口健康管理解决方案、 HCIT 集成系统和实践管理系统。 非临床解决方案分为医疗人力管理解决方案、医疗文档管理解决方案、医疗资产管理解决方案、药房信息系统、医疗分析、收入周期管理解决方案、医疗信息交换、药物管理解决方案、供应链管理解决方案、医疗互操作解决方案. 、客户关系管理解决方案、财务管理系统和医疗保健质量管理解决方案。 针对医疗保健支付方的解决方案细分为索赔管理解决方案、欺诈分析解决方案、药房审计和分析解决方案、会员资格管理解决方案、提供者网络管理解决方案、人口健康、 客户关系管理解决方案和支付管理解决方案。 HCIT外包服务细分为供应商HCIT外包服务、运营HCIT外包服务、付款人HCIT外包服务和IT基础设施管理服务。 提供商的HCIT外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 HCIT外包服务细分为供应商HCIT外包服务、运营HCIT外包服务、付款人HCIT外包服务和IT基础设施管理服务。 提供商的HCIT外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 HCIT外包服务细分为供应商HCIT外包服务、运营HCIT外包服务、付款人HCIT外包服务和IT基础设施管理服务。 提供商的HCIT外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 HCIT付款人外包服务,IT基础设施管理服务。 提供商的HCIT外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 HCIT付款人外包服务,IT基础设施管理服务。 提供商的HCIT外包服务分为收入周期管理服务、实验室信息管理服务、EMR/医疗文档管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。 运营HCIT外包服务分为业务流程管理服务、供应链管理服务等。 Payer HCIT的外包服务分为理赔管理服务、计费和账户管理服务、欺诈分析服务、提供商网络管理服务等。

在组件的基础上,医疗保健信息技术 (IT) 市场被细分为服务、软件和硬件。

根据交付模式,医疗保健信息技术 (IT) 市场分为本地和基于云的市场。

根据最终用户,医疗保健信息技术 (IT) 市场分为提供者和支付者。 提供者细分为门诊中心、诊断中心、家庭护理和辅助生活设施、 医院 和药房。 付款人分为私人付款人和公共付款人。

医疗保健信息技术 (IT) 市场 的国家级分析

如上所述,对医疗保健信息技术 (IT) 市场进行了分析,并按国家、产品和服务、组件、交付方式和最终用户提供了市场规模前景和趋势。医疗信息技术 (IT) 市场报告涵盖的国家有德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家。由于完善的基础设施是该市场的增长引擎,德国和意大利持有大部分股份。

医疗信息技术 (IT) 市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国内市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是一些主要指标,用于预测个别国家的市场情况。此外,区域品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的高或低竞争而面临的挑战,在提供来自该国的数据的预测分析时考虑了国家费率和贸易路线的影响。

欧洲竞争格局和医疗保健信息技术 (IT) 市场份额分析

医疗信息技术 (IT) 市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、区域存在、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势。公司、产品发布、广度和广度产品的应用领域。提供的上述数据点仅与与医疗保健信息技术 (IT) 市场相关的公司方法有关。

在医疗信息技术 (IT) 市场报告中运营的主要参与者是 Allscripts Healthcare, LLC、Epic Systems Corporation、McKesson Corporation、Cerner Corporation、Siemens Healthcare GmbH、Carestream Health、Agfa-Gevaert Group、athenahealth, Inc.、eClinicalWorks、GENERAL ELECTRIC、GREENWAY HEALTH, LLC.、Infor、Koninklijke Philips NV、NXGN Management, LLC、Oracle、Siilo、BigHealth、Vida Health、SWORD Health、NOVIGENIX SA、Lantum、BD、Bioaxis、Ada Health GmbH 等。

